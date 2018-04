Jaké je povolání budoucnosti?

Pomyslné první místo v žebříčku profesí, o které je největší zájem ze strany zaměstnavatelů, zaujímají programátoři. "Tuto pracovní pozici řešíme velice často, zájem o ni souvisí s dynamickým rozvojem informačních a komunikačních technologií. Už i v této kategorii začínají stoupat nároky na specializaci," říká Vladimír Pozdníček, ředitel personálně poradenské společnosti Profi-men z Hradce Králové. Výše finančního ohodnocení této profese je v rozmezí od 25 do 60 tisíc korun.

Firmy rozšiřují služby zákazníkům

Proč je zájem o projektanty? Více se staví. Objekty se rekonstruují. Rozvíjí se dopravní stavitelství. "Firmy, a to nejen stavební a elektro, rozšiřují rozsah své činnosti. Chtějí realizovat zakázku klientů od začátku do konce. Proto si zařizují i vlastní projektové kanceláře," míní Lubomír Petr, analytik z Úřadu práce v Hradci Králové. Plat projektanta se pohybuje mezi 15 až 40 tisíci korun.

Nároky na dispečery jsou vysoké

Dopravní dispečer by měl mít výborné znalosti cizího jazyka, schopnost kombinovat, rychle se rozhodovat, nehledět na čas, který tráví v práci. A to vše za plat, který může přesahovat padesát tisíc. Silniční doprava zažívá velký rozvoj. Proto přibývají spediční, přepravní a logistické společnosti. "Aby se dispečer stal opravdu plnohodnotným pracovníkem, musí získat zkušenosti. To trvá řádově rok, proto raději přijmeme absolventa nebo člověka z jiného oboru a "vytvoříme" si ho podle svých představ," vysvětluje Bořek Hájek, ředitel dopravy v logistické firmě C. S. Cargo.

Povolání budoucnosti?

Lidé, kteří si budou chtít zaměstnání udržet, budou muset dál zvyšovat svoji kvalifikaci. Nejen v oblasti počítačové vybavenosti, ale i znalostmi jednoho či více cizích jazyků.

Po období určitého útlumu začíná ve strojírenských podnicích vzrůstat výroba. Zájem o dělnické profese, jako jsou nástrojař, frézař, soustružník, automechanik, nadále poroste. Středoškolsky vzdělaní procesní technici, technologové výroby, servisní technici k výrobním technologiím, ti se určitě nebudou hlásit na úřadech práce. "Křivka poptávky po programátorech, vývojářích nebo konzultantech pro zavádění nových softwarových programů nebude ani v budoucnu klesat," doplňuje Vladimír Pozdníček z Profi-menu.

Platy u žádaných profesí

Automechanik 15 000-35 000

Soustružník 10 000-30 000

Traktorista 12 000-25 000

Frézař 12 000-23 000

Montér elektrosoučástek 8000-15 000

Číšník, servírka od 15 000

Zámečník od 14 000

Dopravní dispečer 15 000-55000

Hlavní účetní 15 000-40 000

Konstruktér 18 000-35 000

Obchodní zástupce 12 000-28 000

Technolog výroby od 18 000

Administrativní pracovník 9000-18 000

Administrátor od 15 000

Obchodní ředitel 25 000-70 000

Vývojář 30 000-60 000

Programátor specialista 25 000-60 000

Konzultant pro programy 20 000-45 000

Projektant 15 000-40 000

Vedoucí provozu od 35 000

Psycholog od 23 000

Zdroj: nabídky personálních agentur a úřadů práce