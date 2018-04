Jaké je riziko vysokých výdělků

Hedge fondy se od běžných fondů liší v několika ohledech. Podléhají mnohem menší regulaci než běžné podílové fondy (prakticky žádná informační povinnost), k dosahování nadprůměrných výnosů používají větší množství technik (krátký prodej, pákový efekt, derivátové obchody) a v mnohem větším rozsahu, odlišná je poplatková struktura, manažeři fondu mají většinou ve fondu zainvestované vlastní prostředky a vytvořit hedge fond může doslova každý.

I když na našem trhu je dostupnost hedge fondů v současnosti ještě dosti omezená, v blízké budoucnosti je možné, že se tato situace změní a domácí investoři budou mít více příležitostí ke koupi těchto instrumentů. Je tedy dobré o nich něco vědět ještě dříve, než k této situaci dojde. Hedge fondy totiž nejsou primárně určeny širokému spektru investorů. K investici do nich by se měli odvážit spíš ti investoři, kteří již mají s kapitálovým trhem určité zkušenosti a případné krátkodobé ztráty pro ně nebudou znamenat katastrofu.

NENECHTE SI UJÍT Vánoční dárky lze nakoupit i na internetu

Vánoce se blíží mílovými kroky a pokud chcete letos nakupovat bez shonu a z pohodlí domova, pak lze dárky pohodlně vybrat a objednat i na internetu. Co všechno po síti můžete koupit? S trochou nadsázky by se dalo říci, že seženete vše od špendlíku po lokomotivu. Na co si však musíte dát pozor? Firemní ježíšek: odměny i kávovar

Co nadělují svým lidem pod stromeček zaměstnavatelé? Někde dávají plat navíc a slevy na vlastní výrobky. Jinde diáře, hrnečky nebo trička.

První hedge fond založil novinář a sociolog Alfred Winslow Jones v roce 1949 jako výsledek svého vlastního výzkumu k článku o moderním investování. Primárním cílem k vytvoření fondu bylo vytvoření produktu, který by se kombinací různých aktiv a využitím netradičních strategií zbavil závislosti na vývoji trhu a byl by tak schopen vydělávat i v nepříznivých dobách. Z toho vznikl i název hedge fond (slovo to hedge se může přeložit i jako zajištění proti ztrátě). Jako první tak začal Jones ve větší míře používat prodeje nakrátko (tzv. short selling, při kterém investoři vydělávají na klesajícím trhu) a pákový efekt (tzv. leverage, při kterém si fondy půjčují dodatečné prostředky k investování a výnosy se znásobují).

V současné době už hedge fondy se svým názvem příliš nekorespondují, jelikož základním principem jejich fungování většinou není zajištění proti ztrátě, ale dosahování maximálních zisků. Kromě krátkých prodejů a páky k tomu využívají mnohé další investiční nástroje, jako jsou derivátové produkty apod. Na rozdíl od běžných podílových fondů se tak jejich výkonnost neřídí vývojem na trzích a nedá se srovnávat s benchmarky.

Jestli tedy benchmark jako ukazatel trhu vzroste o pět procent, běžný podílový fond dosahuje výkonnosti kolem těchto pěti procent. Když pak benchmark klesá, manažer běžného fondu se akorát může pokusit tuto ztrátu zmírnit, ale nevyhne se jí. Hedge fond se naproti tomu žádným benchmarkem řídit nemusí (hedge fondy mají velmi nízkou korelaci s jednotlivými třídami aktiv) a může tak jít „proti trhu“. Tato vlastnost

Chcete vědět, jak vydělat na "bezpečných" akciích? Čtěte ZDE

hedge fondů je pravděpodobně největším lákadlem na investory a je třeba podotknout, že funguje velmi dobře. V posledních letech majetek hedge fondů roste velmi rychlým tempem a dosahuje již celosvětově hodnoty kolem jednoho bilionu dolarů v přibližně osmi tisícovkách fondů. Dalším tahounem je takéhedge fondů, podobně jako u běžných podílových fondů je však i u hedge fondů trochu zavádějící „narvat je všechny do jednoho pytle“ a hodnotit je jako jeden celek.

Není hedge fond jako hedge fond

Hedge fondy se rozdělují do několika skupin podle toho, jakou strategii pro dosahování výnosů zvolí. I zde se tedy setkáme s fondy vysoce rizikovými, nebo také s fondy usilujícími o co možná největší diverzifikaci. Nejrozšířenější strategie a míru jejich rizika je vidět na grafu a stručně si je také popíšeme.

Nejrizikovější směrové strategie (directional) využívají při investování tržní trendy a jejich výkonnost tedy závisí na výkonnosti samotného trhu, na kterém investují. Vzájemná závislost však nakonec závisí na konkrétní strategii fondu a korelace s trhy tak může být různá. Volatilita těchto fondů je velmi vysoká. Mezi směrovými strategiemi jsou nejpoužívanější tyto:

Global macro fondy investují do téměř všech druhů aktiv i na devizových trzích. Zaměřují se na změny v globální ekonomice a ve velké míře využívají páku.

Zdroj: Pioneer Alternative investments

Fondy využívající strategii Emerging markets nakupují různé druhy cenných papírů na rozvíjejících se trzích v Latinské Americe, východní Evropě, Asii a Pacifiku.

Další strategií je Managed futures, nazývající se také Comodity Trading Advisors (CTA – poradci pro obchodování s komoditami). Tyto fondy obchodují s futures kontrakty (indexy, měny, komodity) a ve velké míře využívají pákového efektu.

Strategie Dedicated short bias zase využívá především prodeje nakrátko (půjčují a prodávají nadhodnocené cenné papíry se záměrem je v budoucnu koupit za nižší cenu).

Long/short equity strategie využívá krátké i dlouhé pozice s tím, že jedna z nich převládá. Tato strategie závisí na velmi důsledném a kvalitním výběru akcií. Je velmi populární, pákové efekty využívá ve velmi omezené míře.

Event driven strategie využívají cenovou nestabilitu doprovázející určité události, jako jsou restrukturalizace, reorganizace (strategie Distressed securities), nebo fúze a převzetí podniků (strategie Merger arbitrage, při které se kupují společnosti před převzetím a nakrátko prodávají akcie kupujících společností).

Fondy využívající strategie Market neutral jsou zaměřeny především na diverzifikaci a k tomu je využívaná arbitráž. Při ní se uzavírají současně dlouhé (předpokládaný růst cenných papírů) i krátké pozice (předpokládaný pokles cenných papírů), aby bylo možné vyhnout se tržním výkyvům.

Typickým představitelem této skupiny strategií je Equity market neutral, při které se nakupuje stejný počet dlouhých i krátkých pozic, čímž se neutralizuje závislost na trhu.

Strategie Convertible arbitrage nakupuje dlouhé pozice v převoditelných dluhopisech a krátké pozice v podkladových akciích.

Převážně do státních dluhopisů investují fondy vyznávající strategii Fixed income arbitrage. Druhou stranu tvoří derivát na tyto cenné papíry a výkonnost je výsledkem cenových rozdílů u cenných papírů a spreadu.

I u hedge fondů existují fondy, které se snaží diverzifikovat riziko investováním do jiných fondů. Tyto fondy hedge fondů tak mohou investovat do fondů s různými strategiemi, čímž se výrazně snižuje jejich volatilita.

Čím argumentují odpůrci

Právě vysoká míra volatility je největším postrachem investorů, kteří se odmítají investování do hedge fondů zúčastňovat. Další výtkou odpůrců hedgeových fondů jsou vysoké poplatky, které jsou s investicí spojeny. Kromě vstupních a vysokých správcovských poplatků (1 – 3 %) si totiž manažeři účtují poplatky ze zisku, které se mohou pohybovat až kolem 20-ti procent. Na schopnosti manažera totiž v hedge fondech vzhledem k použitým strategiím závisí mnohem víc, než je tomu u běžných fondů. Ve většině fondů mají navíc manažeři také své vlastní prostředky, jejichž množství může být dobrým ukazatelem při konečném rozhodování, jestli do fondu investovat, či nikoli.

Rozdíly mezi klasickými a hedge fondy Hedge fondy Klasické fondy Techniky a strategie finanční páka, prodeje na krátko, deriváty omezené využívání finančních produktů a technik Cíl návratnost za všech podmínek překonání benchmarku Aktiva manažera manažer investuje také vlastní prostředky manažer investuje prostředky podílníků L ikvidita omezená vysoká T ransparentnost nízká míra regulace fondy jsou regulované P oplatky z objemu majetku i ze zisku z objemu majetku Riziko manažer a strategie trhové

Další nevýhodou investování do hedge fondů je vysoká minimální investice, což ale souvisí s nutností určitých investičních znalostí a zkušeností a také s omezením počtu investorů v jednom fondu. Při malém počtu investorů totiž fondy nemají zveřejňovací povinnost a je jim umožněno využívat netradičních praktik při dosahování výnosů. Podléhají tak mnohem menší (nebo žádné) regulaci, což ale způsobuje, že jsou také málo transparentní. Nevýhodou může být také poněkud omezená likvidita související s využíváním netradičních finančních nástrojů. Investoři se tak mohou setkat s delší výpovědní lhůtou, případně s penále.

I když je rozšíření samotných hedge fondů u nás zejména kvůli zmiňovaným nevýhodám pořád ještě hudbou budoucnosti, investovat do nich (i když nepřímo) mohou i drobní investoři. Nejjednodušším způsobem je investice do certifikátu, jehož podkladovým aktivem je index hedge fondů. Další možností jsou indexové akcie (ETF) navázané přímo na zmiňované indexy. U nás se hedge fondům v budoucnu mohou svým zaměřením vyrovnat speciální fondy kvalifikovaných investorů, které budou mít také omezený počet investorů a vysoké minimální investiční limity.

Zajímaly by vás hedge fondy? Kam pro nejvyšší zhodnocení dáváte své peníze vy? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.