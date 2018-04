Jaké jsou nejžádanější profese

Personální poradenství, pomoc s výběrem vhodného studia, seznamy škol, přiblížení jednotlivých profesí a spoustu dalších užitečných informací pro zájemce o studium či zaměstnání nabízejí informační a poradenská střediska úřadů práce. Jejich služby můžete využívat zdarma. S výběrem vhodné školy nebo studijního oboru může pomoci například i výchovný poradce v základní škole nebo školní psycholog. Bohaté zkušenosti s poradenstvím při výběru vhodného povolání nabízejí i pedagogicko-psychologické poradny. V poradnách poznají pomocí testů, jaké máte schopnosti a v jakých oblastech máte šanci vyniknout. Nabízejí také přehledy škol od základních po vysoké. O skladbě nejžádanějších pracovníků a nejčastějších požadavcích zaměstnavatelů informují i personální agentury. Jejich vyškolení poradci mají přehled o situaci na trhu práce a mohou být v mnohém nápomocní. O nejpoptávanějších profesích si můžete udělat obrázek i při pročítání inzerátů v rubrikách zaměstnání v denim tisku.

Kvalifikovaní dělníci

Podle webových stránek úřadů práce s nabídkami volných míst a údajů jejich pracovníků je neustálá poptávka po kvalifikovaných dělnických profesích pro strojírenství a stavebnictví. "Největší zájem je o kovoobráběče, svářeče a celou řadu dalších strojírenských profesí," vypočítává Pavel Horský, ředitel Úřadu práce Brno-město. "Ve stavebnictví neustále chybějí vyučení zedníci a omítkáři." Zájem o kvalifikované řemeslníky uvádějí i personální agentury z celé České republiky. Na předních místech v kategorii vyučení a střední vzdělání se objevují stále tytéž profese: zámečník, obráběč, klempíř, svářeč, soustružník, lakýrník. Místo také poměrně snadno najdou skladníci a pokladní.



Obchodníci, informatici, technici, asistentky



Velký zájem ze strany výrobních i obchodních firem je o schopné obchodníky od absolventských pozic po top management. To shodně potvrzují úřady práce, personální agentury i skladba inzerátů. Poptávka je po obchodních zástupcích, manažerech i obchodních ředitelích. "Nároky na dosažené vzdělání se samozřejmě liší podle zařazení, pro úspěšnost v oboru je však důležitý obchodní duch a schopnost prodat," líčí Martin Lejsek. "Firmy jsou dnes schopné vyrobit kvalitní zboží, ale důležité a klíčové je uspět s ním na trhu." Problém s nalezením zaměstnání by neměli mít ani specialisté na informační technologie, programátoři, konzultanti, správci sítí. Podobně jako u obchodníků je zájem o středo- i vysokoškoláky. Naprostou samozřejmostí je zde znalost angličtiny. Absolventi technických škol, středních i vysokých, jsou také mezi požadovanými profesemi. Zájem je také o asistentky, účetní, právníky, pracovníky pro pojišťovnictví.



Práce s počítačem, znalost jazyků



Pokud chce absolvent střední školy získat slušné pracovní místo, je pro něho téměř nezbytná znalost práce s počítačem a znalost alespoň jednoho cizího jazyka. "Ovládání Wordu, Excelu a internetu je dnes něco jako řidičský průkaz, od určité úrovně se bez něho neobejdete," potvrzuje Martin Lejsek, majitel personální agentury Pragma z Olomouce. Domluvit se se zahraničním partnerem nebo majitelem firmy je naprosto běžné pro vysokoškoláky, ale i absolventi učilišť nebo středních škol by měli aktivně ovládat buď angličtinu nebo němčinu. "Jsou zde totiž různí zahraniční investoři a my se musíme s majiteli firem domluvit," vysvětluje Martin Janák, absolvent strojní průmyslovky z Ostravy.

Prodejte svoje schopnosti





Ve všech profesích je nutné umět "prodat" a využít svoje schopnosti a zkušenosti, být aktivní, umět řešit problémy a být ochoten se dále vzdělávat. Mnoho zaměstnavatelů také požaduje jistou časovou přizpůsobivost, ochotu pracovat i přesčas nebo o víkendech. Dalším poměrně novým jevem je nutnost se za prací stěhovat nebo dojíždět. "K tomu se spousta zájemců o práci staví velmi negativně, myslí si, že když není práce v okruhu dvaceti kilometrů od jejich bydliště, musí zůstat nezaměstnaní," uvádí Karel Janda z hodonínské firmy Jako. Jako velmi přínosnou hodnotí shodně všichni zainteresovaní zkušenost ze zahraničí. Při shánění zaměstnání vám bude určitě k užitku, pokud ve svém životopise uvedete pracovní či studijní pobyt v cizině.





Kde se můžete nejlépe informovat o požadavcích zaměstnavatelů a nabídce volných míst:





www.uradprace.cz (podle místa bydliště naleznete požadovaný úřad)

www.prace.cz (seznamy volných míst, přehled personálních agentur, návod, jak napsat životopis, pracovní právo)

informačně-poradenská střediska úřadů práce (fungují na 77 místech v ČR)

