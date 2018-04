Jaké jsou vaše finanční znalosti? Otestujte se

Liberecké děti se budou učit, jak nespadnout do dluhů, nenaletět podvodníkům a ohlídat si peníze. Učení prý bude žáky...

V Česku je sice nejnižší procento chudých z Evropské unie, ale přesto zde do této kategorie patří milion lidí. Smyslem...

Test: Víte, kterou měnu si při cestě do zahraničí vzít s sebou?

To, že v Německu už mnoho let neplatíme markou, ale eurem, ví každé malé dítě. Ovšem jak je to v jiných státech? Čím...