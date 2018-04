Jaké jsou výhody a nevýhody práce na živnostenský list?

Co všechno vlastně práce na živnostenský list znamená? Každý, kdo na ni přistoupí, je vlastně sám sobě účetním, personalistou i daňovým poradcem. Musí pamatovat na včasné placení sociálního a zdravotního pojištění, daň z příjmu, sledovat změnu zákonů a nese i další rizika vyplývající z pracovního vztahu. Systém práce na živnostenský list je vhodný hlavně pro zaměstnavatele. Ti se nemusí zabývat počítáním mzdy, placením náhrad mzdy a nemocenské ani poskytováním dovolené. "Na druhou stranu firma musí předem dobře zvážit, zda spolupracovníci na živnostenský list budou dostatečně loajální, odhodlaní a také kvalitní," upozorňuje David Čaněk ze společnosti Hofírek Consulting.Jaké jsou zkušenosti lidí, kteří pracovali na živnostenský list? "Výhodou byla určitá volnost, ale velikou nevýhodou nejistota, zda budu mít práci. Zatímco kmenoví zaměstnanci dostali zaplaceno vždycky včas, já jsem byla na řadě až po nich, což znamenalo i několikatýdenní prodlení," říká Lucie Pilátová, která pracovala na živnostenský list jako odborná redaktorka a korektorka. Jak pro firmu, tak pro živnostníka je spolupráce na živnostenský list levnější než zaměstnanecký poměr. "Firma ušetří zejména na administrativě. Živnostník ušetří také - zejména díky daňové optimalizaci, pro niž nabízí podnikání na živnostenský list mnohem větší možnosti než zaměstnanecký poměr," míní David Čaněk.To, co je na jednu stranu výhodou, to znamená nižší daně či platby sociálním a zdravotním pojišťovnám a z toho plynoucí vyšší příjmy, se mění v nevýhodu v okamžiku nemoci či odchodu do důchodu. Živnostníci často říkají, že si nemohou dovolit být nemocní. To potvrzuje i Lucie Pilátová: Když jsem byla nemocná a pracovala jsem na živnostenský list ani jsem si nenechala uznat a raději pracovala doma, protože nemocenská by bývala byla směšná. Jiří Novák, který pracoval na živnostenský list ve stavební firmě zase vzpomíná, jak se lopotil s daňovým přiznáním, účetnictvím a placením pojistného: Než abych pořád sledoval, co se mění, raději jsem platil účetní, to ale nebylo levné. Také daňová optimalizace, díky níž řada živnostníků "vyšroubuje" své náklady nad úroveň příjmů a nemá pak v podstatě co danit, může být dvousečná. "Například získat hypotéku nebo vyšší půjčku je pro živnostníka mnohem složitější než pro zaměstnance," říká David Čaněk.Podle platných předpisů může zaměstnavatel objednat u jiné firmy a pak ji fakturovat činnost, která není jeho podnikatelskou náplní. Konkrétně - může jít například o zadání účetních prací účetní firmě či soukromému podnikateli, střežení objektů, podnikové stravování nebo propagaci. Naopak nesprávné je, pokud například autodílna zaměstnává některé automechaniky na živnostenský list. Podle Davida Čaňka se forma spolupráce na živnostenský list nejvíce využívá u obchodních pozic - pojišťovacích agentů, realitních makléřů, často ale také u překladatelů, soukromých učitelů, lektorů a dalších expertů, kteří preferují volnou spolupráci před zaměstnáním.