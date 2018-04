Jaké má stavební spoření alternativy?

Každoročně se opravdu nejvíce nových smluv o stavebním spoření uzavírá před koncem kalendářního roku, to mohou potvrdit všechny stavební spořitelny. Argumentem pro tento postup je možnost získat státní podporu v plné výši ještě za právě končící rok. Dalším odůvodněním pro ukládání peněz na stavební spoření koncem roku je možnost nechat si vklad zhodnotit lépe prostřednictvím jiného finančního produktu a pak teprve již jednou zhodnocené peníze uložit na stavební spoření.

Tento postup má své opodstatnění pouze tehdy, pokud je k dispozici nějaká lepší možnost uložení peněz během roku. Tato alternativní varianta by měla být málo riziková – tak jako je stavební spoření, jinak by nebylo jisté, zda se vklad naopak neznehodnotí, s vyšším výnosem než poskytuje stavební spoření – jinak jde o zbytečné snažení a krátkodobá, aby peníze byly k dispozici dříve než za rok. Těmto požadavkům by nejlépe z hlediska rizika a likvidity vyhovovaly otevřené podílové fondy peněžního trhu, termínované vklady či depozitní certifikáty.

Jak výhodné jsou v současnosti tyto alternativní možnosti? Podíváme-li se na současné úrokové sazby termínovaných vkladů, které nabízejí velké banky, zjistíme, že nijak vysoké nejsou. Pokud chceme uložit 20 000 Kč na jeden rok, pohybují se sazby přibližně v rozmezí 1,75 – 2,8%. Jde o sazby před zdaněním, daň je stanovena na 15%. Vezmeme-li v úvahu čisté úrokové sazby, jsou v současnosti ve výši přibližně kolem 2%. Podrobné aktuální informace o sazbách termínovaných vkladů naleznete zde.

Pokud uvažujeme o uložení peněz do otevřených podílových fondů, jsou na období do jednoho roku vhodné především fondy peněžního trhu. Volatilita (kolísavost) hodnoty takto uložených peněz je relativně nízká a riziko poklesu hodnoty vložených peněz poměrně zanedbatelné. Ke svým prostředkům se můžete dostat prakticky kdykoliv a pokud ve fondu setrváte déle než 6 měsíců, budou vaše výnosy osvobozeny od daně. I přes snižování úrokových sazeb lze v letošním roce očekávat, že výkonnost těchto fondů by mohla dosáhnout úrovně kolem 4 procent.

I přes solidní výkonnost dluhopisových fondů v minulém roce se vám může stát, že v okamžiku, kdy budete chtít svůj podíl v těchto fondech prodat, bude jeho hodnota nižší než hodnota původně vložených prostředků (investiční horizont u dluhopisových fondů je cca. 2 roky). Výnosnost akciových fondů může být v krátkodobém horizontu dokonce i výrazně záporná. Tyto dva druhy fondů nelze tedy pro krátkodobé investování příliš doporučit. Podrobné informace o výkonnosti podílových fondů naleznete zde.

Stavební spořitelny nabízejí dnes v případě, kdy účastník nebude čerpat úvěr úrokovou sazbu minimálně 3%. Jde o čistou sazbu, neboť výnosy ze stavebního spoření se nezdaňují. Je to tedy srovnatelné s ostatními finančními produkty. Pokud tedy máme v současnosti k dispozici volné finanční prostředky určené na stavební spoření, není chybou, když je v této situaci uložíme na účet stavebního spoření již začátkem roku. Je to rozhodně lepší možnost, než nechat je jen tak ležet na běžném účtu, kde nezískáme úrok téměř žádný. Jestliže chceme čerpat úvěr na řešení bytových potřeb, pak jednoznačně platí, že čím dříve peníze na účet vložíme, tím rychleji nárok na úvěr získáme.

A pokud by snad někdy zase přišla doba, kdy alternativní možnosti uložení peněz přinesou větší výnos než stavební spoření, můžeme se vrátit zpět k známé variantě „uložit peníze na účet stavebního spoření až koncem roku“.