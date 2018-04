Jaké mají (ne)výhody dárky na dluh

Kreditní karta

je možné s ní opakovaně nakupovat zboží a vybírat peníze v bankomatech, nemusíte mít peníze na účtu, hotovost čerpáte v rámci úvěrového rámce (2 až 150 tisíc korun)

+ bezúročné období 45 až 55 dní podle jednotlivých bank, rychlé a snadné vyřízení, klient nemusí mít účet v bance, snadná dostupnost, k získání kreditní karty stačí průkaz totožnosti a doklad o pravidelných příjmech, není třeba ručitel, možnost opakované půjčky, součástí karty bývá pojištění proti nesplácení nebo pojištění při cestách do zahraničí

- pokud nestihnete splatit vybranou částku v bezúročném období, musíte zbytek doplatit v pravidelných měsíčních splátkách (minimální splátka je od 4 do 10 % z čerpané částky), je nutné platit poplatky za vedení karty a úroky jsou vyšší než u běžného úvěru (18 až 25 %), pokud vybíráte z více karet najednou, můžete se snadno dostat do kolotoče splátek

Kontokorent

povolené přečerpání účtu do předem dohodnuté výše (5 až 250 tisíc korun podle výše příjmů), umožňuje nákup na dluh, kdy klient může opakovaně vybírat finanční prostředky, které musí vždy do 12 měsíců splatit, pak opět může vybrat peníze

+ okamžitý přístup k penězům prostřednictvím platební karty vydané k běžnému účtu, můžete platit za zboží i vybírat v bankomatu

- není bezúročné období, úroky nabíhají hned při výběru do minusu (13 až 22 %)

Splátkový prodej

je určen pro financování konkrétního zboží přímo v obchodě (od tří do 75 tisíc korun), zaplatíte část ceny za vybrané zboží (většinou 5 až 10 %), předložíte příslušné doklady (občanský průkaz, doklad o příjmech) a po podpisu smlouvy si zboží můžete odvézt domů. Podobně to funguje i ve vybraných internetových obchodech. Zájemce má možnost úvěru bez navýšení – to znamená, že pokud stihne doplatit plnou cenu za zboží do předem stanoveného termínu (tři až 12 měsíců) nebude platit žádné úroky. Některé společnosti nabízejí také odklad první splátky až po určité době (například čtyři měsíce)

+ rychlé vyřízení přímo v obchodě, neplatíte nic navíc, možnost splácet až po určité době

- abyste využili výhody splátek bez navýšení, musíte skutečně celou částku doplatit v dohodnutém termínu. Jinak je úroková sazba po překročení termínu bez navýšení vysoká (až 33 %).

Úvěrová karta

funguje na principu dlouhodobého, opakovatelného a obnovitelného úvěru, držitel má k dispozici finanční prostředky ve výši dohodnutého úvěrového rámce (tři až 100 tisíc korun). Každým nákupem se snižuje disponibilní zůstatek, který ještě může zákazník ze svého úvěrového rámce použít. Každou splátkou se naopak prostředky na nákup dalšího zboží na úvěr zvyšují. Příklady karet: Stříbrná ČP, Stříbrná karta Home Credit, OK karta, Aura, Yes

+ je využitelná kdykoliv, platba za zboží je zdarma, opakované bezúročné období až 51 dní

- výběr z bankomatu je za poplatek (většinou je to jedno procento z vybírané částky, minimálně 85 korun), po skončení bezúročného období počítejte s vyššími úroky (20 až 26 % ročně)