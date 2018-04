Jaké máme soukromé vysoké školy

Přes padesát procent studijních programů poskytovaných soukromými vysokými školami je orientováno na ekonomiku, obchod a podnikání. Více než dvacet procent na umělecké obory a o zbytek se dělí právní a technické disciplíny a informatika. Některé obory se dají studovat i dálkově. Až na jednu výjimku (magisterské studium na Literární akademii J. Škvoreckého) lze na soukromé vysoké škole dosáhnout titulu bakaláře. Některé školy nabízejí zkrácené studijní programy. "Umožňujeme absolventům vyšších odborných škol ekonomického směru, nastoupit u nás v individuálním studijním plánu," uvádí Jaroslav Pochmon, manažer Vysoké školy podnikání v Ostravě. "Po třech semestrech studia na naší škole tak mohou získat bakalářský diplom." Přihlášky ke studiu přijímají soukromé školy později (během března až května) než školy veřejné a státní (do konce února). I přijímací zkoušky se konají v pozdějších termínech. Tím vzniká prostor pro uchazeče, kteří neuspějí v přijímacím řízení na jiných vysokých školách.Všechny soukromé vysoké školy v ČR musí projít náročným schvalovacím řízením a získat státní souhlas s činností od ministerstva školství a Akreditační komise. Tyto instituce posuzují podle určitých kritérií schopnost školy poskytovat odpovídající vzdělání. Zajímá je mj.: odpovídající prostorové zajištění školy, dostatek kvalitních pedagogů, finanční zajištění studia, vybavení výpočetní technikou, vybavení a stav knihoven a studoven. Podle ministerstva školství by soukromé vysoké školy měly pestrostí svých studijních programů doplňovat nabídku veřejných vysokých škol a svým rozmístěním rozšířit dostupnost vysokoškolského studia.Rozpětí požadovaného školného je poměrně veliké, i v rámci srovnatelných studijních programů. Pohybuje se přibližně od 25 tisíc korun až do 120 tisíc korun za školní rok. Vyšší školné bývá zdůvodněno například využíváním zahraničních odborníků a spoluprací se zahraničními školami. Některé školy nabízejí snižování školného podle dosažených studijních výsledků. Běžně se však školné pohybuje do výše přibližně 45 tisíc korun za školní rok. Ten, kdo studuje dálkově, platí zpravidla méně než denní student.Od roku 1999 je zákonem umožněn vznik neuniverzitních vysokých škol. Ty by měly podporovat potřebné posílení bakalářských studií a nabídnout šanci uchazečům se zájmem o prakticky zaměřené studium. Zatím však vznikají pouze jako soukromé a jejich kapacita nestačí. "Problémy kolem vzniku neuniverzitního sektoru veřejného vysokého školství se neustále protahují. Stále není dořešeno, kdo by měl záměr realizovat," stěžuje si Michal Karpíšek, vedoucí Kanceláře Sdružení škol vyššího studia.