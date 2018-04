Jaké na vás čekají daně

Zaměstnanec počítá, jak rozvrhne, utratí či ušetří svoji výplatu. Podnikatel to má nadvakrát: musí si hledět rodinných peněz i těch firemních. To není lehká situace – peníze se totiž občas nezvladatelně přelévají ze soukromé do podnikatelské kasy. Lidé navíc mají dost zjednodušené představy o tom, jak podnikatelské hospodaření vypadá, mnozí si myslí, že podnikatel prostě nemůže mít finanční problémy, protože si s penězi dělá, co chce.