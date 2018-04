Jaké novinky vás letos čekají v práci

Lidé, kteří pobírají minimální mzdu, dostanou za leden a v dalších měsících o 385 korun více než dosud - 7570 korun. Minimální hodinová mzda vzroste ze 42,50 na 44,70 Kč. Další zvýšení - o 5,1 procenta - plánuje vláda od 1. července 2006. Měsíční minimální mzda bude od tohoto data 7955 Kč a hodinová 48,10 koruny.

Od Nového roku vzrostou o 5 procent všechny platové tarify pracovníků ve veřejné správě a službách. To si vyžádá 4,5 miliardy korun ze státního rozpočtu. V průměru se zvýší platový tarif jednoho zaměstnance o 770 korun.

Nemocenské dávky

Od Nového roku se zvyšují u zaměstnanců a samostatně výdělečných osob částky pro výpočet nemocenských dávek, ze 480 na 510 korun, částka 690 korun na 730 korun. Denní vyměřovací základ bude činit maximálně 642 korun - tj. o 36 vyšší než dosud. Zvýšení se týká i těch, kteří začali pobírat nemocenské ještě před 1. lednem 2006 a nárok na ně trvá i po tomto datu.

Výpočet cestovních náhrad

Nástupem nového roku se zvyšují ceny pohonných hmot pro výpočet cestovních náhrad. V praxi to znamená zvýšení nároku zaměstnance na náhradu při použití soukromého motorového vozidla pro účely pracovních cest. Průměrné ceny pohonných hmot se zvyšují takto:

a) u benzinu Speciál 91 na 30,10 Kč

b) u benzinu Normal 91 na 29,50 Kč

c) u benzinu Super 95 na 30,40 Kč

d) u benzinu Super plus 98 na 34,40 Kč

e) u motorové nafty na 29,50 Kč.

Pro nezaměstnané

* Bude-li čerstvý absolvent evidován po 1. 1. 2006 na úřadu práce, pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti se mu započítá i doba soustavné přípravy na budoucí povolání, a to v maximálním rozsahu šesti měsíců.

* Pokud si uchazeč registrovaný na úřadu práce najde zaměstnání, musí svůj nástup do něj oznámit úřadu nejpozději v pracovní den, který předchází dni nástupu. Do osmi kalendářních dnů je pak povinen úřadu práce doložit, že je skutečně zaměstnán.

* Padesátiletí a starší, kteří se zaevidují na úřadu práce, už nemusí prokazovat délku účasti na důchodovém pojištění kvůli prodloužení podpůrčí doby. K tomu, aby mohli pobírat podporu v nezaměstnanosti déle (uchazeči nad 50 let devět měsíců, uchazeči nad 55 let rok), bude úřad práce brát v potaz jen jejich věk.

* Zaměstnavatelé, kteří zřizují účelné pracovní místo pro uchazeče o práci, mohou dostat příspěvek až do výše skutečně vyplacených mzdových nákladů včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Ten bude vyplácen až šest měsíců, v případě zaměstnání osob se zdravotním postižením, mladých do 25 let, osob starších 50 let a dalších hůře zaměstnatelných skupin po dobu 12 měsíců.

* Zpřísní se také podmínky pro dlouhodobě evidované uchazeče o zaměstnání. Ti, kteří budou na úřadu práce déle než jeden rok, musí buď přijmout zaměstnání sjednané na dobu kratší než tři měsíce, nebo to, které budou vykonávat v rozsahu odpovídajícím minimálně polovině stanovené týdenní pracovní doby.