Jaké podmínky nabízejí stavební spořitelny u úvěrů?

Jak rychle číslo naroste do potřebné velikosti, záleží na několika faktorech. Mimo jiné i na tom, jak pravidelně klient spoří. Zvýhodněn je v tomto případě ten, kdo ukládá peníze měsíčně, na rozdíl od lidí, již posílají obnos méně často.

Úvěr ze stavebního spoření je ročně úročen pěti až šesti procenty. Jeho splatnost je dána mimo jiné výběrem spořící varianty. Spořitelny obvykle nabízejí rychlé a standardní. Co to znamená? U rychlé splácí kratší dobu vyšší splátky, a naopak. Příklad: Českomoravská nabízí v rychlém tarifu splatnost sedm let a osm měsíců s tím, že splátka činí sedm promile z cílové částky, standardní počítá se splatností necelých dvanáct let a pravidelnou platbou pět promile.

A když člověk nesplní všechny podmínky, ale přesto peníze rychle potřebuje? Může požádat o takzvaný překlenovací úvěr, na rozdíl od řádného úvěru od stavební spořitelny však na něj nemá žádný právní nárok. Také úroky jsou vyšší, pohybují se zhruba od 6,5 do 9 procent. Jejich konečná výše je mimo jiné závislá na výši akontace, hodnotícího čísla a době, po niž klient spořil. Pozor: neplatí se jen z půjčené částky, nýbrž z celé sumy, tedy i z vkladu.

Půjčit si peníze od stavební spořitelny je možné prakticky ihned. Jde však spíše o teoretickou možnost. Zájemce musí jednorázově složit příslušné procento cílové částky (40 nebo 50) a požádat o překlenovací úvěr. Spořitelny však většinou velmi přísně prověřují bonitu klienta a kvalitu zajištění úvěru.

Co ovlivňuje podmínky úvěru*?

úrok ze stavebního spoření úrok z překlenovacího úvěru ČMSS 6 % 6,5 – 8,5% Hypo stavební spořitelna 5 % 6,5 - 9% Raiffeisen stavební spořitelna 6 % 7,9 – 9,98% Stavební spořitelna České spořitelny 5,5% 5,5% VSS KB 6% 6,4 – 9,7% Wüstenrot stavební spořitelna 5 nebo 6% 6,4 – 9%

Poznámka: *úspory jsou úročeny 2 nebo 3 procenty

Poměr naspořené částky a úvěru v cílové částce

ČMSS 50:50 Hypo stavební spořitelna 40:60 Raiffeisen stavební spořitelna 40:60 Stavební spořitelna České spořitelny 50:50 VSS KB 40:60 Wüstenrot stavební spořitelna 40:60 nebo 50:50 podle varianty

Ručení za úvěr

úvěr bez ručitele ručení nemovitostí ČMSS do 150 000 Kč až nad 500 000 Kč Hypo stavební spořitelna do 25 000 Kč nad 300 000 Kč Raiffeisen stavební spořitelna do 70 000 Kč nad 300 000 Kč Stavební spořitelna České spořitelny do 100 000 Kč nad 300 000 Kč VSS KB do 100 000 Kč, resp. 50 000 Kč u překlenovacího úvěru nad 300 000 Kč Wüstenrot stavební spořitelna do 50 000 Kč nad 250 000 Kč

Na co lze použít úvěr od stavební spořitelny

- pořízení bytu či domu pro bydlení

- získání stavebního pozemku výstavby bytu či domu

- úpravy a údržba bytu či domu

- stavební úprava nebytového prostoru na byt

- úhrada závazků souvisících s výše uvedenými účely s výjimkou pokut a sankcí

Budete čerpat úvěr ze stavebního spoření? Jaké máte zkušenosti s vyřizování úvěrů u jednotlivých spořitelen?