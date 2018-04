Jaké profese dnes požaduje armáda

Vojákem z povolání



Zájemcům o profesionální působení v armádě se v rekrutačních střediscích věnují školení odborníci. Dozvědí se tam, jaké podmínky je nutné splnit, jakou přípravu a výcvik musí absolvovat, jaké povinnosti a jaké výhody ze služebního poměru v armádě plynou, například nadstandardní školní vybavení, ošacení, ubytování. Uchazečům nabídnou kompletní přehled možností uplatnění v armádě a informují je o případné délce služebního poměru (minimálně jsou to dva roky). "Těm, kdo chtějí pracovat v armádě, poskytujeme kompletní servis, to znamená, že podle jejich vzdělání a požadavků nabídneme možnost zařazení a vyřídíme veškeré administrativní úkony spojené s přijetím do služebního poměru," uvádí Lubomír Tolar, zástupce vedoucího vojenského rekrutačního střediska v Praze.



Vojenské školy



Ti, kdo chtějí studovat na středních nebo vysokých vojenských školách, dostanou ve střediscích kompletní nabídku se všemi kontakty a informacemi. Absolventi základních škol mají na výběr čtyři střední vojenské školy: Vojenská střední škola ve Vyškově a Brně, Střední technická škola ministerstva obrany v Moravské Třebové a Vojenská konzervatoř v Roudnici nad Labem. Ti, kdo ukončí střední školu a nemají zájem o práci v armádě, mohou bez jakýchkoliv závazků po maturitě odejít. "Nemají ale žádné úlevy a musí nastoupit základní vojenskou službu v trvání dvanácti měsíců," vysvětluje Josef Gerža, vedoucí rekrutačního střediska v Brně. Pokud chtějí po maturitě v armádě zůstat, nastupují náhradní tříměsíční vojenskou službu (od srpna do října). Ta je povinná i pro zájemce o nástavbové, pomaturitní a vysokoškolské studium, kteří do té doby nevykonali základní ani náhradní vojenskou službu. Tříměsíční náhradní služba se nastupuje před začátkem výuky. Absolventi středních odborných učilišť si mohou doplnit úplné střední vzdělání (ukončené maturitou) dvouletým nástavbovým studiem na Vojenských středních školách ve Vyškově a v Brně a na Střední technické škole ministerstva obrany v Moravské Třebové. Maturanti mají možnost jednoročního pomaturitního studia na Vojenské střední škole v Brně, Vojenské akademii ve Vyškově, střední technické škole ministerstva obrany a absolventi středních zdravotnických škol na Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové. Zájemci o vysokoškolské studium si mohou vybírat bakalářské nebo magisterské studijní programy na Vojenské akademii v Brně, Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově a na Vojenské lékařské akademii J. E. Purkyně v Hradci Králové. "Studenti, kteří absolvují nástavbové, pomaturitní nebo vysokoškolské vzdělání na vojenských školách, mají závazek setrvat v armádě dvojnásobek doby studia od jejího ukončení," vysvětluje Josef Gerža. "Například absolvent pětiletého magisterského programu na vysoké škole musí deset let pracovat v armádě."



Ve vojenských rekrutačních střediscích se dozvíte



* kdo se může stát vojákem z povolání

* jaké obory nabízejí vojenské střední a vysoké školy

* jak postupovat při podávání žádosti o povolání do služebního poměru

* jaké dokumenty je nutné předložit a jak je vyplnit

* jak probíhá povolávací řízení

* jaká je délka služebního poměru

* jaké vás čekají finanční podmínky

* jaké budete mít sociální a jiné výhody

* jaká základní práva a povinnosti mají vojáci z povolání

* aktuální informace o armádě



Kontakt na vojenská rekrutační střediska:



* Praha 1 100 00, Senovážné nám. 23, tel. 02/24142058

* České Budějovice 370 01, Žižkova 37, tel. 038/7801548

* Brno 602 00, Cejl 71, tel. 05/41182664

* Ostrava 702 00, Nádražní 46, tel. 069/6115657

* Plzeň 304 50, Štefánikovo nám. 1, tel. 019/7340471

* Ústí nad Labem 400 01, Masarykova 1688/49, tel. 047/5201013

* Jihlava 586 01, Vrchlického 14, tel. 066/7593461

* Olomouc 771 11, Šantova 1, tel. 068/5405310

* Hradec Králové 500 02, Heyrovského 1213, tel. 049/5515084

* Liberec 460 01, Na Zápraží 4, tel. 048/5106614

* Pardubice 530 02, Teplého 1899, tel. 040/6310777

* Zlín 760 01, Zarámí 4077, tel. 067/7210171

* Karlovy Vary 361 16, Foersterova 24, tel. 017/3511130

* Bezplatná telefonní vojenská informační a poradenská linka: 0800154445

* internetová adresa: www.army.cz/person/rekrut