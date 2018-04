Jaké stavební spoření vybrat dítěti

Kromě HYPO stavební spořitelny nabízí všech pět dalších stavebních spořitelen různé zvýhodněné programy pro mladé:

ČMSS (Liška) má program FOX PLUS s úrazovým pojištěním na jeden rok zdarma pro účastníky do 30 let.

Raiffeisen stavební spořitelna nabízí lidem do 25 let M-01 tarif s 25% slevou na úhradě za uzavření smlouvy a v současné době vedení účtu zdarma, je zde též snížena výše minimálního měsíčního vkladu z 0,5% na 0,3% cílové částky.

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) má pro mladé do 29 let program SUMA, kde účastník získá na jeden rok zdarma úrazové pojištění a po celý letošní rok probíhá losování mobilních telefonů.

VSS KB (Modrá pyramida) uzavírá smlouvy všech lidí do 29 let v JUNIOR programu, který znamená 25% slevu na úhradě za uzavření smlouvy.

Wűstenrot stavební spořitelna má od září nový spořicí program pro mladé lidi do 26 let FUTURUM. Výhodou zde je, že v tomto programu může účastník získat úrokové zvýhodnění již po pěti letech spoření (10% z částky připsaných úroků), zatímco ostatní klienti Wűstenrotu mají nárok na 40% z dosud připsaných úroků až po sedmi letech spoření. Dále děti do 14 let získají na rok zdarma úrazové a životní pojištění a mládež nad 14 let mezinárodní kartu ISIC (studenti) nebo IYTC.

Následující tabulka uvádí, jakou úrokovou sazbou jsou v současné době úročeny vklady klientů, kteří se zřeknou nároku na úvěr a splní předepsané podmínky:

Stavební spořitelna Zvýhodnná úroková sazba ČMSS 3% HYPO Nadstandard 5% Raiffeisen 4% Stavební spořitelna ČS 3% VSS KB 3% Wűstenrot 3% (přibližně 4,2% po 7 letech spoření)

Je tedy patrné, že nejvíce budou vklady zhodnoceny v HYPO a Raiffeisen. Zvýhodněný poplatek za uzavření smlouvy nabízí mladým sice i VSS KB, ale stejná je sleva u M-tarifu Raiffeisen, kde je navíc vyšší úroková sazba. Jako vhodné bychom tedy dětem na spoření vybrali M-tarif u Raiffeisen a Nadstandard tarif u HYPO. Je mezi jejich nabídkou nějaký podstatný rozdíl?

Srovnání M-tarifu u Raiffeisen a Nadstandard tarifu u HYPO

Podívejme se do oficiálně zveřejňovaných tabulek obou spořitelen, jaká čísla výsledných úspor uvádějí pro vklad 1500 Kč měsíčně, po pěti letech spoření, bez čerpání úvěru. V obou případech nejsou do výpočtů započítávány poplatky za uzavření smlouvy ani za vedení účtu.

Raiffeisen: 125 765 Kč (při 4% sazbě)

HYPO Nadstandard 1: 126 530 Kč (při 5% sazbě)

Rozdíl mezi oběma výsledky je tedy podle modelových výpočtů pouze 765 Kč ve prospěch HYPO spořitelny.

Je třeba si ale uvědomit, že přesný výsledek záleží na tom, jaké byly pro výpočty stanoveny vstupní podmínky (např. v jakém měsíci byla smlouva uzavřena, kdy přesně byly vklady zasílány na účet) a že tato čísla tedy nelze zcela přesně srovnávat. Správné by bylo nasimulovat výsledek pro naprosto stejný průběh spoření.

Je ale vidět, že žádný veliký rozdíl ve velikosti naspořené částky v obou případech nemůžeme očekávat.

Započteme–li navíc poplatky, budou u Raiffeisen pro M-tarif menší než u HYPO. To rozdíl mezi oběma spořitelnami ještě sníží a zřejmě by výsledek vyšel již lépe pro M-tarif. Na druhou stranu ale nulové poplatky za vedení účtu u M-tarifu určuje sazebník a nikde není řečeno, že se v budoucnu během trvání smlouvy sazebník nezmění.

Nevýhodou produktu HYPO je, že v současném tarifu Nadstandard nebude možné dodatečně navýšit cílovou částku – pokud by účastník chtěl spořit déle nebo vyšší vklady. Pokud by v budoucnu potřeboval zvýšit cílovou částku, musel by přejít na nový tarif, který začne platit od začátku příštího roku a kde bude HYPO úročit vklady sazbou 4%.

Závěrem tedy shrňme, že pro děti na spoření bez čerpání úvěru je vhodný M-tarif (nyní podle nových obchodních podmínek označený M-01 tarif) Raiffeisen stavební spořitelny a také tarif Nadstandard HYPO stavební spořitelny. Rozdíl v naspořené částce nebude zřejmě příliš významný. Jiná situace by však mohla nastat v případě, že by nakonec mělo dojít k čerpání úvěru. Zatímco u Raiffeisen by bylo možné tarif změnit a cílovou částku zvýšit, u tarifu Nadstandard 1 by cílová částka být zvýšena nemohla vůbec a u tarifu Nadstandard 1,6 by byla zvýšena pouze na dvojnásobek (ovšem zdarma).

A nakonec znovu připomeňme, že M-tarif je pouze pro mladé do 25 let, Nadstandard si může vybrat každý.

Který z uvedených produktů byste si zvolili pro své dítě? Myslíte si, že konečná částka úspor bude u M-tarifu a u Nadstandardu výrazně odlišná? Vidíte ve zmíněných produktech nějaké významné rozdíly?