Jaké tarify se pro vás hodí a kolik za ně zaplatíte?

M anažer

musí být neustále dostupný pro své klienty

hodně telefonuje do všech sítí, a to jak ve špičce, tak i mimo ni

posílá málo SMS, za to často využívá datové služby, zvlášť připojení k internetu

Řešení:

T-Mobile - tarif 200 HIT + GPRS Standard, měsíční paušál stojí 1340,80 koruny. Klient získá 200 volných minut a 5 MB na přenos dat, do sítě T-Mobile bude volat za 2,40 koruny, do ostatních za 4,40 koruny. Za přenesená data bude platit 0,018 koruny za kilobajt.



Eurotel - tarif Optimum Plus + Eurotel DATA Nonstop

U tarifu Optimum Plus získá klient za měsíční paušál 1165,10 koruny 120 volných minut a 20 volných SMS. Do vlastní sítě bude volat 4,03 koruny ve špičce a 3,29 koruny mimo špičku. Do ostatních sítí za 8,42, respektive 5,86 koruny za minutu.

Datové služby vyjdou na zvýhodněnou měsíční cenu 798 korun - pokud si jej klient sjedná do konce ledna, zvýhodněná cena platí do konce června 2004 - přičemž počet přenesených dat je neomezený. K tomu klient dostává dalších 100 volných minut na volání.



Oskar - tarif Nezavěšuj + GPRS Standard

Paušální program Nezavěšuj přijde na 1220 korun měsíčně - za to může majitel čerpat 300 volných minut. Volání do sítě Oskar stojí 3,66 koruny za minutu, do jiných sítí 4,88 koruny.

Pro datové přenosy ve velkém objemu se hodí program GPRS Standard - měsíční paušál 244 korun. Za tuto cenu dostává zákazník volných 1024 kilobajtů, cena za jeden kilobajt je 0,031 koruny.

Ž ena v domácnosti

pro práci telefon nepotřebuje

volá jen v rámci rodiny do stejné sítě, kamarádkám do různých sítí a matce na pevnou linku

posílá hodně SMS zpráv

datové služby nevyužívá

Řešení

T-Mobile - Tarif 80 - HIT, měsíční paušál 549 korun

Získá 80 volných minut, do sítě T-Mobile volá za 2,40 koruny, do ostatních včetně pevné za 4,40 koruny. Za SMS zprávu zaplatí 1,20 koruny.

T-Mobile - Partner I - pokud je někdo z rodiny zákazníkem T-Mobile, vyplatí se zvážit také program Partner I. Ve špičce může klient volat do sítě T-Mobile za 3,40, mimo ni za 2,40 koruny. SMS stojí 2,10 koruny.



Eurotel - paušální program Relax, měsíční platba 237,90 koruny

Za paušál zákazník může čerpat 30 volných minut a 30 SMS zpráv. Ve špičce volá za 12,08 koruny, mimo špičku na Eurotel a pevnou linku za 3,29 koruny; ke konkurenci za 8,05 koruny. Jedna SMS zprávy nad limit vyjde na 3,05 koruny.



Oskar - tarif Řekni mi, měsíční paušál 305 korun

Zákazník získá 50 volných minut, případně si za 80korunový paušál může zaplatit 100 SMS zpráv. Na Oskara stojí volání 4,88 koruny, do ostatních sítí 6,10 koruny. Běžná esemeska vyjde bez příplatku na 1,22 koruny.

S tudent

posílá hodně SMS zpráv

volá do všech sítí

využívá Wapu

Řešení

T-Mobile - tarif Twist Student, měsíční paušál 199 korun

, zdarma 50 minut, možnost přerušit placení paušálu až na 12 týdnů třeba o prázdninách, 30 volných SMS, balíček služeb zdarma obsahuje 3 Downloads měsíčně: Java hry, Loga a zvonění nebo MMS motivy, 3 MMS odeslané z telefonu v ČR do českých mobilních sítí měsíčně, 3 odpovědní SMS ze služby Navigator měsíčně, SMS stojí 1,20 koruny. Lze však využít jen od 18 do 26 let věku.U tarifu Relax získá student za 238 korun měsíčně 30 volných minut a 30 volných SMS zpráv. Cena za volání v rámci Eurotelu i na pevnou linku je ve špičce 12,08 koruny, mimo špičku 3,29 koruny, textovka vyjde na 3,05 koruny.S předplacenou kartou stojí SMS zpráva 2,10 koruny, minuta volání celý den jak do vlastní sítě, tak ke konkurenci přijde na 7,70 koruny. Za minutu wapu zaplatí 3,10 koruny.U tarifu vyjde měsíční paušál na 12,20 koruny měsíčně - za to získá 40 volných minut do sítě Oskara. SMS zpráva do vlastní sítě stojí 43 haléřů, ke konkurenci 1,83 koruny. Nevýhodou je drahé volání - do Oskara 7,30 koruny za minutu, ke konkurenci dokonce 12,20 koruny. Minuta wapu stojí 1,83 koruny.S předplacenou kartou bude volat student ke konkurenci za 7,30 koruny, do vlastní sítě za 3,70 koruny. Za textovku zaplatí 2,40 koruny.

D ůchodce

potřebuje být na příjmu, občas kontroluje vnoučata

přijímá SMS a občas je z chaty posílá

volá jen v nejnutnějších případech



Řešení