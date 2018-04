Jaké to je pracovat na zkušenou

Uspět na trhu práce není pro vysokoškoláky jednoduché. Jejich představy a reálné možnosti uplatnění se mohou mnohdy výrazně lišit. Součástí firemní kultury mnoha mezinárodních společností je práce s trainee neboli se zaměstnanci na zkušenou. I když zpočátku jde o nemalou investici do lidského potenciálu, firmy mají spočítáno, že se jim vyplatí.



Šanci mají absolventi i lidé s dvouletou praxí



Po dohodě s vysokou školou nebo personální agenturou firma oznámí nabídku o přijetí určitého množství zájemců. Sítem přijímacích pohovorů projdou buď absolventi s čerstvým diplomem v kapse, nebo mladí lidé s maximálně dvouletou pracovní praxí po ukončení školy. Znalost příslušného cizího jazyka je podmínkou stejně jako chuť hodně se učit a zvládat úkoly v různých odděleních podniku nebo třeba bankovního

domu. Právě pracovní kolečko v jednotlivých odděleních nabízí možnost pochopit a vidět na vlastní oči principy fungování celé instituce nebo výrobního závodu. Absolvování kolečka také motivuje k přesnosti a správnosti práce, protože člověk porozumí vzájemnému propojení jednotlivých činností ve firmě. To, že na uchazeče o pozice trainee jsou kladeny opravdu vysoké nároky, potvrzuje i Marcela Šmérková, která před čtyřmi lety takovým sítem úspěšně prošla: "Během jednoho a půl roku jsem ve firmě poznala, jak fungují jednotlivá oddělení, a nakonec jsem se stala specialistou v oblasti řízení lidských zdrojů. Kromě plynulé znalosti angličtiny jsem musela prokázat slušnou dávku odolnosti, abych vůbec měla šanci uspět. Na druhou stranu to však byla škola života, která mi přinesla neocenitelné zkušenosti."Tato praxe neklade vysoké nároky jen na uchazeče, ale také na systémovou personální práci velkých společností. Pro absolventy je potřeba připravit propracovaný program, mechanismus vyhodnocování jejich práce i komunikace s nadřízenými a školiteli v jedné osobě. Cílem společností, které si chtějí vychovat nové zaměstnance, je zpočátku stínovat manažera nebo konkrétního specialistu. Později mohou noví zaměstnanci zastávat jejich místo v rámci kariérního postupu. Snahou je také naučit absolventa co nejvíce, aby byl po ukončení trainee programu schopen zvládat své pracovní povinnosti samostatně. Během poznávací fáze vzniká pro obě zúčastněné strany užitečný prostor na rozmyšlenou. Pro potenciální manažery určitě v tom, že si na vlastní kůži mohli vyzkoušet práci v různých odděleních a rozhodnout se pro tu, která je jim nejbližší.

Stejně tak zaměstnavatel na základě pravidelného hodnocení jejich práce může svůj zájem o konkrétního člověka potvrdit, či nikoli a včas se s ním rozloučit. Výjimkou nejsou během zkušební doby ani zahraniční pobyty. Marcela Šmérková k tomu říká: "U nadnárodní společnosti, kde jsem několik let pracovala, byly zahraniční pobyty pravidlem. Nejčastěji na ně vyjížděli technici, kteří s kolegy ze zahraničí sdíleli zkušenosti týkající se především technologie výroby. Já jsem osobně jela několikrát, a to mimo jiné i na mezinárodní firemní konference věnované celosvětovým programům v oblasti řízení lidských zdrojů." Nábor studentů dnes běžně probíhá tak, že se jednotlivé firmy ve spolupráci s fakultami prezentují přímo ve škole a vybírají si uchazeče ještě během studia. Jinak je možné takové nabídky najít na internetu, v tisku nebo u některé z personálních agentur nebo firem.