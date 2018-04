Jaké triky vám zajistí bohaté stáří

Už nejméně 3 roky ví, že je to pro ni důležité, ale protože sama nemá přehled o možnostech a produktech finančního trhu, tak toto rozhodnutí neustále oddaluje. Její představa je pořídit si nějakou důchodovou nebo životní pojistku, protože slyšela od známých, že je to v jejím věku výhodnější než penzijní připojištění. Kateřina předpokládá, že pojištění bude nastaveno spíš na spoření než na krytí rizik, v souvislosti s plánovanou hypotékou ji však zajímá pojistná ochrana pro případ smrti.

Poslední věc, s kterou budeme počítat, je investice do vybavení současné domácnosti, cca 35 000 na pořízení nábytku. Ten si chce Kateřina pořídit nejpozději do roka.

Vstupní údaje

Kateřina (28) bydlí v severočeském městečku, kde pracuje jako referentka odbytu. V současné době bydlí v pronájmu u kamarádky v panelovém domě. Co se týká soukromého života, Kateřina v současné době nic neřeší, všechny svoje osobní cíle vidí přibližně v šestiletém horizontu, až se, jak sama říká, „vyřádí“. Vyhovuje jí, že pracuje v místě bydliště a práce si váží. Možná i proto ji během jara příštího roku čeká povýšení.

Její rozpočet je vyvážený, moc neutrácí, ale na konci měsíce jí na účtu nic moc nezbude. Z tohoto důvodu Kateřina občas využije možnosti pořídit si dražší věc na splátky - v současné době splácí lednici, kterou bude mít splacenou během půl roku.

Fakta a čísla

Kateřině vzroste na jaře plat na částku 25 000 Kč hrubého, tj. přibližně 18 800 Kč čistého. Podle rozpisu nákladů vydá Kateřina 3 000 na svůj podíl nájmu a energií, průměrně 1 200 stojí telefon, 2 500 jídlo, 3 000 oblečení a 420 splátka lednice. Její měsíční náklady tedy činí pouze 10 120 Kč.

My ale ještě připočítáme 15% rezervu, tj. 1 520 Kč na nepředpokládané náklady. Po odečtení nákladů zjistíme, že budeme mít k dispozici na všechna Katčina přání částku 7 160 Kč.

Zamyšlení

Je asi předčasné přemýšlet, v kolika letech půjde Kateřina do důchodu, proto se jí budeme snažit vyřešit důchod co nejdříve a budeme předpokládat odchod do důchodu v 60 letech. Můžeme odhadnout, že stát zabezpečí Kateřinu v důchodovém věku částkou cca 7 100 Kč, takže zbývajících cca 11 700 Kč si bude muset zabezpečit nějakým způsobem sama, a to na každý měsíc jejího důchodového života po dobu minimálně 15 let. Vzhledem k dlouhému časovému horizontu budeme počítat s částkou o 20% vyšší, tj. 14 000 Kč. A jaké máme možnosti spoření?

Srovnání

Pokud zvolíme pro účel zabezpečení na stáří penzijní připojištění, měla by si Kateřina od příštího měsíce spořit 2 400 Kč. K této částce připočteme státní příspěvek v maximální výši 150 Kč a také musíme počítat s daňovými úlevami. V tomto případě bude činit roční úspora na dani 3 000 Kč a pokud Kateřina dodrží dobu spoření do 60 let, dostane tak dohromady zpět částku 96 000 Kč. Při průměrném 4% zhodnocení můžeme počítat s naspořenou částkou 1 840 000 Kč, tj. 13 600 Kč měsíčně po dobu 15ti let. Na penzijním připojištění ale není možnost sjednat požadované připojištění.

Když tuto variantu srovnáme s kapitálovým životním pojištěním, na kterém je technická úroková míra (zhodnocení, které pojišťovna garantuje) 2,4% a celkový roční výnos počítán na 5 %, měli bychom při stejné měsíční úložce k dispozici částku 1 425 000 Kč. Na obhajobu nutno podotknout, že tento produkt v sobě obsahuje zproštění od placení pojistného, to znamená, že v případě, že se Kateřina stane plně invalidní, bude pojistné platit pojišťovna.

V současné době nejmodernější produkt v oblasti životního pojištění, tzv. investiční životní pojištění (klient kupuje podílové jednotky fondů, které pojišťovna spravuje), při stejné úložce 2 400 a při 7% výnosu dosáhne na částku 2 345 000 Kč. Tento produkt také obsahuje zproštění od placení pojistného. Nutno ovšem zdůraznit, že zhodnocení zde není garantované. U obou produktů jde v jejich průběhu měnit pojistnou ochranu pro případ smrti. Také nezapomeneme na daňové zvýhodnění ve stejné výši jako u penzijního připojištění.

Rady a tipy · Při výběru životního pojištění jako spořícího nástroje postupujte pečlivě, neboť takové pojištění je spojeno s poplatky, které snižují celkovou efektivitu spoření. Rozdíly mezi jednotlivými pojišťovnami i mezi produkty mohou být přitom velmi výrazné. · Před investováním vždy zvažte míru rizika, kterou jste ochotni podstoupit. Kvalitní poradce by s vámi měl vždy vyhotovit tzv. rizikový profil, který vám pomůže při rozhodování o vhodné investiční strategii. · V případě poklesu investice v průběhu zvoleného investičního horizontu není panika vždy namístě. Pokud dodržíte předpokládaný investiční horizont, pak by správně nastavená investiční strategie měla dosáhnout vámi předpokládaný výnos. · Přestože třeba nyní řešíte např. bydlení, zajištění rodiny, prostředky na vzdělání dětí apod., nezapomeňte ani na své budoucí příjmy v postproduktivním věku. Čím dřív začnete řešit svou životní úroveň pro důchodové období života, tím větší efektivity a nižších nákladů dosáhnete.

Poslední variantou, kterou můžeme použít, je možnost pravidelného investování u některé investiční společnosti. Nejvýhodnější z dlouhodobého hlediska se v současné době zdá investování s částečným zamykáním zisku (podle zbývající délky investice se mění poměr akcií a dluhopisů), kde nám stejně vysoká úložka při 8% výnosu vydělá částku 3 380 000 Kč, ale bez možnosti krytí rizik.

Kromě zhodnocení, které je ve všech případech počítáno při neutrálním průběhu spoření po celou dobu, se musíme podívat na vhodnost těchto produktů pro Kateřinu. Její investice a finanční produkty by měly být flexibilní, aby se mohly v průběhu času přizpůsobovat měnící se životní situaci.

U kapitálového pojištění lze měnit pojistné částky a pojistné po 2 letech a za stejnou dobu se na pojištění začne tvořit kladná kapitálová hodnota. Jakékoliv předčasné ukončení je ale spojeno s finanční ztrátou a v případě využívání daňového zvýhodnění vzniká ještě povinnost zpětného zdanění. Pro mimořádný výběr prostředků je nejvhodnější investiční životní pojištění, které se v případě výběru nemusí rušit. Jak kapitálové, tak investiční pojištění jde v budoucnu zkombinovat s hypotéčním úvěrem.

Návrh řešení

Ve všech variantách je vloženo 922 000 Kč a Kateřina platí pojistné po celou dobu. My se pokusíme toto změnit. Vhodnou kombinací investičního životního pojištění a investicí do akcií zajistíme samofinancování produktů po 10 letech, čímž snížíme celkové náklady na částku 300 000 a to při nepatrném zvýšení měsíční úložky na částku 2 500 Kč. Tato kombinace nám zajistí možnost čerpat měsíční rentu ve výši 14 200 Kč po dobu 15 let.

300 000 KČ NA BYDLENÍ OD STÁTU

Jak je získat? 300 000 KČ NA BYDLENÍ OD STÁTU

Nakonec vyřešíme investici do domácnosti, Katka si bude od příštího měsíce ukládat stranou zbytek volných prostředků. Tyto peníze nenecháme ležet v bance, kde by bylo zhodnocení v nejlepším případě 0,5 % za rok (samozřejmě bychom museli odečíst 15% daň z výnosu + poplatky banky), ale investujeme je do fondu peněžního trhu, kde můžeme počítat se zhodnocením 1 - 1,5 % ročně. V rámci marketingové akce investiční společnosti, která fond spravuje, využijeme možnosti odpustit vstupní poplatek, který by v tomto případě činil 0,5 % z investované části. Pokud Katka nechá investici běžet déle než půl roku, vyhneme si i dani z výnosu. Investiční společnost umožňuje zadat z tohoto produktu jakýkoliv počet pravidelných odkupů zdarma, proto sem přesuneme všechny trvalé platby z běžného účtu. Toto portfolio doplníme o stavební spoření, kterým se budeme připravovat na řešení bydlení.

Závěr

Pokud se bude vyvíjet vše podle plánu, zajistili jsme Kateřině penzi, daňové zvýhodnění a hlavně možnost sjednat si kdykoli připojištění pro případ smrti, závažných onemocnění, úrazu a pracovní neschopnosti na jednom produktu. Jestli použije výnos z investice do akcií na samofinancování produktu, záleží jen na ní. Zajímavá je také budoucí možná kombinace našeho řešení s hypotečním úvěrem.

Pozn.:

1. Zde navržené řešení není jediné možné, mohli bychom najít i další možnosti.

2. Výpočty jsou pro zjednodušení zaokrouhleny a není uvažováno s časovou hodnotou peněz.

3. V příkladu jsou použity konkrétní produkty od vybraných finančních institucí, ale na trhu existují i další alternativní produktové typy.

