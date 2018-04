Jaké účty nabízejí banky nejmenším

"Pro rodiče tak představuje účinnou výchovnou pomůcku," uvádí za všechny Marek Roll, tiskový mluvčí Poštovní spořitelny. "O dětská konta je v době baby boomu stále větší zájem. Za necelé tři týdny, kdy účet nabízíme, už máme 800 nových klientů," doplňuje Václav Straka z GE Money Bank.

Konta jsou podobná těm dospělým, jejich výhodou je však výrazně vyšší úročení, které se přibližuje sazbám spořicích účtů. I poplatků je výrazně méně. Zdarma bývá vedení účtu, příchozí platby, výběry z bankomatu a zasílání výpisů. Konto můžete založit už miminku, kartu pro výběr z bankomatu však děti dostanou až později. Většinou v deseti letech, u ČSOB a GE Money Bank od osmi let.

Od patnácti let nabízejí banky další formu účtů, takzvaná studentská konta. Samozřejmě, že až do plnoletosti dítěte mají nad všemi transakcemi kontrolu rodiče.

Česká spořitelna

X konto (10 až 15 let)

■ vedení účtu, bankomatová karta Junior X konto, výpis z účtu poštou, došlé platby a vklady v hotovosti – zdarma

■ výběr z bankomatu – 2 měsíčně zdarma, ostatní 6 Kč

■ roční úrok – do 9 999 Kč je 2 %, s vyšším zůstatkem se snižuje až na 0,2 %

ČSOB

Slůně (0 až 15 let)

■ vedení účtu, karta od 8 let věku, vklady, el. bankovnictví – zdarma

■ výběr z bankomatu – 4 měsíčně zdarma, výběr z vlastní banky 6 Kč, z cizí 30 Kč

■ měsíční výpis – poštou 50 Kč (čtvrtletní zdarma)

■ roční úrok – do 24 999 Kč je 2,5 %, nad 25 000 Kč je 1,5 %

GE Money Bank

Dětský Genius (0 až 15 let)

■ vedení účtu, příchozí platby, bankomatová karta od 8 let, výpis poštou nebo elektronicky, jeden vklad a jeden výběr hotovosti v měsíci na obchodním místě banky, pojistný program proti trvalým následkům úrazu s pojistnou částkou 200 000 korun – zdarma

■ výběr z bankomatu – 2 měsíčně z vlastní banky zdarma

■ roční úrok – do 30 000 Kč je 2,5 %, nad 30 000 Kč je 0,1 %

Komerční banka

Dětské konto (0 až 15 let)

■ vedení účtu, platební karta, měsíční výpis z účtu poštou, změny PIN, vklady a výběry, internetové bankovnictví Mojebanka (pouze náhled) – zdarma

■ výběr z bankomatu – zdarma

■ roční úrok – 2,2 %

Poštovní spořitelna

Postžiro Mini (0 až 15 let)

■ vedení účtu, platební karta, měsíční výpis z účtu poštou, výběry a vklady Maxkartou na poštách a ve finančních centrech PS – zdarma

■ výběr z bankomatu – z vlastní banky 5 měsíčně zdarma, poté 5 Kč, z cizí banky 25 Kč

■ roční úrok – 2 %