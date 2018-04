Jaké údaje by rozhodně neměly v životopise chybět

Je v tuzemsku znát nějaký rozdíl mezi současnou podobou životopisu a tím, jaké lidé zasílali třeba před patnácti lety?



Hlavní zlepšení vidím v tom, že se sjednocuje představa o struktuře životopisu jako informačního zdroje pro personální práci s cílem naplňovat požadavek na rovnost příležitostí, průkaznost a revidovatelnost výsledků výběrů a tak dále. Proto se již běžně používá strukturovaný životopis, který umožňuje lepší porovnávání.



Někdo si nemusí být jist svým vzhledem. Jakou úlohu hraje přiložená fotografie?



Zcela jistě by neměla hrát podstatnou roli. Pokud se rozhodnete přiložit foto, pouze si dovolím doporučit zásadně oficiální foto - formát na pas nebo občanský průkaz.



A co zasílání životopisu e-mailem? Co udělat proto, aby se například nestalo, že personalista nemůže soubor otevřít a jeho cesta k životopisu uchazeče tak bude zbytečně komplikovaná.



Z praktického hlediska doporučuji používat jednoduché, především běžně užívané formáty, u nichž je předpoklad, že si je příjemce bez potíží zobrazí na svém počítači. Doporučuji však dohodnout si s odpovědným pracovníkem společnosti zaslání životopisu a následně se pak ujistit, zda příjemce e-mail skutečně obdržel.



Některé agentury a zaměstnavatelé průvodní, motivační dopis výslovně nevyžadují. Je nezbytný?



Ano, je. Motivační dopis uvádí životopis kandidáta. Může být klíčem úspěchu kandidáta - může jej odlišit od ostatních. Proto doporučuji dodat do obsahu průvodního dopisu sdělení, proč by kandidát chtěl pracovat právě pro danou společnost, případně co jí může nabídnout.



Můžete shrnout, co vše by životopis měl obsahovat.



V první řadě osobní informace jako jméno, adresa, spojení, národnost, datum narození. Pak pracovní zkušenosti počínaje aktuální pozicí. Ke každé z nich doporučujeme uvést časové rozpětí, přesnou identifikaci zaměstnavatele, oblast podnikání, dosaženou pozici, popis pracovní činnosti a odpovědnosti. Také zmínit vzdělávání a kurzy počínaje aktuálním. Je dobré popsat obsah školení, zmínit získaný titul, certifikát. nezanedbatelné jsou i jazykové znalosti, organizační dovednosti, technické, ostatní schopnosti a dovednosti, nebo zda máte řidičský průkaz. Můžete přiložit i reference, eventuálně zaměstnavatelem nebo agenturou vyžádané přílohy.