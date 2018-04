Jaké žádosti nejčastěji vyřizují obce

Ž ádost o pronájem či prodej bytu, domu, pozemku nebo podnikatelských prostor

Podle zákona se dnes musí informace o prodeji obecní nemovitosti ocitnout na veřejné vývěsce. Pokud se najde ještě jiný zájemce kromě toho, kdo o koupi projevil jako první zájem, obec vyhlašuje výběrové řízení.Sociálně slabé rodiny i jednotlivci mohou požádat o příspěvek, který by pomohl řešit jejich finanční tíseň. Příkladem může být příspěvek na školní pomůcky na začátku školního roku či na dětský letní tábor. Na tyto dávky není nárok, rozhoduje konkrétní situace žadatele.

Příspěvky na kulturní, sportovní, společenské akce či zájmovou činnost



Úřady například vypisují program grantů, do kterého se mohou hlásit různé svazy, sdružení, spolky či kluby. Obvykle se takto podporuje kulturní či sportovní činnost nebo programy zaměřené například na děti a mládež či na důchodce, zahrádkáře, kynology apod.



Žádosti na zkvalitnění života v obci





Obce řeší nejrůznější žádosti týkající například opravy či vytvoření komunikace, úpravy kanalizace a vodovodů, výstavby dětského hřiště, zřízení veřejných záchodků, vytvoření pěší zóny, vybudování obchvatu, zřízení sportoviště, výstavby bytů, domu služeb, supermarketu, žádosti o snížení poplatků z pronájmu nemovitostí od obce a podobně.Větší akce jsou obvykle předem plánovány a zahrnuty do ročního rozpočtu obce. Pokud někdo přinese návrh jako novinku, musí zpravidla počkat do příštího rozpočtového období.Problém může nastat někdy u požadavků typu „postavili jsme si dům, udělejte nám veřejné osvětlení a chodník, napojte nás na silnici“. Jak vysvětlili na městském úřadě ve Vamberku, tyto věci by měly být vždy řešeny již ve stavebním povolení. To znamená, že by ještě před zahájením stavby mělo být jasné, kdo bude tyto práce provádět a financovat. Potíže mohou nastat, zejména pokud koupí stavebník pozemek od soukromníka a tyto záležitosti se předem s obcí nedomluví.Obec může zřídit a také zrušit obecní policii. Podle zákona o obecní policii má každý právo obracet se na ni s žádostí o pomoc. A strážníci jsou povinni v rozsahu svých pravomocí požadovanou pomoc poskytnout. Obdobné ustanovení obsahuje i zákon o Policii České republiky.