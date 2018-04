Jaké zboží nejvíce zlevní po Novém roce?

Přesto je začátek roku pro milovníky levných nákupů požehnáním, k celoročním slevám se přidávají také sezonní výprodeje, které jsou v tomto období nejrozsáhlejší. Tak například na značkové oblečení Benetton nebo Marks and Spencer dosáhnou i lidé s průměrnými příjmy, obleky od Huga Bosse či kostýmy značky Escada se dají koupit až o polovinu levněji. Například namísto třiceti tisíc korun za sako a kalhoty tak zákazník zaplatí patnáct tisíc. Speciální akce chystají i obchodní domy: „Pro zákazníky připravujeme zajímavé, až padesátiprocentní slevy zejména sezonního zboží,“ potvrzuje tisková mluvčí Carrefouru Jana Havlíčková.

Oděvy: budou výprodeje podzimních a zimních kolekcí

S každoročními slevami počítají zahraniční prodejci oděvů, kteří mají v tuzemsku pobočky, jako C&A, Marks & Spencer, Benetton, Next a podobně. Podle informací z olomouckého obchodu značkových oděvů Benetton začnou výprodeje zimní a podzimní kolekce po 6. lednu. Ceny vybraného zboží budou klesat až do úplného vyprodání sezonního zboží. Zástupkyně prodejny však upozorňuje na to, že sortiment zlevněného zboží nebude kompletní - chybět budou některé velikosti i barevné provedení. Doprodeje textilu připravují i obchodní domy. „Půjde zejména o zimní a vánoční textil, výše slev se bude pohybovat v podobných relacích jako počátkem tohoto roku, kdy dosahovaly až padesáti procent,“ uvádí Martina Čermáková z Tesca.

Lyže: levněji až okolo jarních prázdnin

I zájemci o zimní vybavení se dočkají slev. Ale nebude to hned v lednu, spíš v únoru a březnu. Výše slev určují většinou sami obchodníci, takže se mezi nimi mohou hodně lišit. Vyplatí se proto udělat před nákupem cenový průzkum ve více prodejnách. „My lyže prodáváme jen od podzimu do Vánoc a ceny neměníme,“ říká Miloš Sova z Bohumína. „Slevy se snažíme mít na vybrané typy po celý rok. Po sezoně, na jaře, se zlevňuje víc, takže se často prodává i za nákupní cenu, tedy třeba i o třicet procent levněji, než je původní cena,“ vysvětluje majitel velkoobchodu s lyžemi Petr Ševčík. V každém případě se s velkou slevou dají koupit loňské modely lyží. „Ty pak prodáváme i za nižší než nákupní ceny a například rovné lyže už za zlomek té původní,“ doplňuje Petr Ševčík.

Nevýhodou levného nákupu může být oproti začátku zimní sezony hodně zúžený výběr. „Také záruka zákazníkovi může utéct, aniž si lyže pořádně ozkouší v praxi,“ upozorňuje na úskalí nákupu Martin Salava z internetové prodejny SuperLyže.cz.

Zahradní technika a zboží pro kutily: slevy obvykle na vybrané zboží

Zatímco někteří obchodníci hořekují počátkem roku nad nízkými tržbami, o Mountfieldu to neplatí. Naopak, a to díky marketingové akci „kolo štěstí“. Na něm si zákazníci mohou od 7. ledna vytočit slevu na zboží v rozmezí 6 až 200 procent. Počet nákupů je neomezen a týká se veškerého sortimentu zahradní techniky, bazénů a potřeb pro volný čas, včetně novinek pro rok 2002. A co získá zákazník, který si vytočí nejvyšší slevu? „Když si koupí například sekačku za dvanáct tisíc korun, odnese si sekačku zdarma, protože mu peníze vrátíme, a navíc k nim dostane ještě dalších dvanáct tisíc korun na nákup dalšího libovolného zboží,“ říká mluvčí Mountfieldu Václav Brom.

Na leden připravují slevy také v OBI: „Bude to co do rozsahu mimořádná posezonní nabídka,“ upozorňuje Jitka Malá z marketingu firmy. V Bauhausu změnu obchodní strategie na počátek dalšího roku neplánují. „V letácích, které vycházejí každých čtrnáct dní, budeme i v příštím roce prezentovat slevy na vybrané zboží, první se budou týkat zejména nářadí a elektrozboží,“ říká Michal Polášek.

Knihy, papírnictví: zlevňují se kalendáře a diáře

Opozdilci, kteří zapomenou koupit kalendář a vypraví se pro něj až počátkem příštího roku, mohou ušetřit. „Zpočátku zlevňujeme kalendáře a diáře tak o padesát procent, pak ještě víc, dokud se neprodají,“ uvádí Irena Kubásková z papírnictví Bemo v Praze. „Kdy přesně zlevníme se říci nedá, záleží na poptávce, odhaduji to na počátek března," doplňuje Petra Pekařová z papírnictví Tempus. Zároveň upozorňuje na to, že spíše než po Novém roce jsou slevy před Vánocemi. Týkají se penálů, lepicích pásek či psacích souprav. Ty jsou zlevněny například z pěti set na tři sta korun.

Pro knihy či cédéčka není přelom roku žádným cenovým zlomem. Starší knihy se přesouvají do prodejen levných knih průběžně, slevy jsou velké, dosahují i více než padesáti procent.

Obuv: zimní boty i za polovinu původní ceny

Kdo bez nových zimních bot vydrží až do Silvestra, může si po Novém roce koupit hned dvoje. V obchodech totiž slibují až padesátiprocentní slevy z původních cen. „Jako každý rok počítáme v lednu se slevami zimní kolekce v rozmezí deset až padesát procent,“ říká Radek Hrachovec z marketingu společnosti Baťa. Začátek výprodejů u menších prodejců záleží hlavně na počasí, pokud je před koncem roku teplo a lidé zimní boty nekupují, obchodníci se slevami otálejí. „Do jara se však snažíme vyprodat co nejvíc zimního zboží a snižujeme jeho ceny o dvacet až padesát procent, abychom neměli naplněné sklady a peníze zablokované v zimních botách,“ říká spolumajitelka obchodu BoDo Růžena Bojanovská.

Elektro a domácí spotřebiče: žádné plošné zvýhodnění

Žádné plošné slevy zboží v elektroprodejnách po Novém roce nebudou. Je to zejména proto, že výrobci a dodavatelé zboží lákají v rámci konkurenčního boje zákazníky slevami na vybrané zboží po celý rok. „Slevy se mohou objevit například u fotoaparátů, jejichž výroba končí a doprodávají se. Teď je řada slev, protože firma slaví výročí. Snížení cen mohou v rámci obchodní strategie poskytnou i sami obchodníci v rámci své marže. Takže se vyplatí před nákupem udělat průzkum mezi nimi,“ říká Jana Voldánová z marketingu společnosti Olympus.

Podle posledního průzkumu Elektro 2001 společností Incoma a GfK navíc při rozhodování o nákupu elektroniky není cena rozhodující - spotřebitelé dají nejvíce na kvalitu obsluhy.