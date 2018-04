Jaké životní pojištění se vám vyplatí?

Omezení rizika ztráty příjmu je důležité zejména ve chvíli, kdy má klient nějaký závazek, například hypoteční úvěr, nebo pokud jsou na jeho příjmech závislé další osoby. V takovém případě je rizikové životní pojištění na místě.

Kdo chce životní pojištění využít i jako spořící produkt, musí velmi pečlivě zvažovat a vybírat, neboť kromě pojistky očekává i co možná nejvyšší výnos. Bude volit mezi kapitálovými pojistkami, pojistkami flexibilními a investičními. Na trhu jsou životní pojistky, které při stejné výši platby mohou poskytnout v konečném důsledku velmi rozdílné výsledky. U kapitálových a flexibilních životních pojistek není zpravidla vůbec možné zjistit, kolik ze zaplaceného pojistného jde na pokrytí rizika a na poplatky pojišťovně a kolik na zhodnocovanou rezervu.

Právě tato poplatková „nesrozumitelnost“ je asi největší nevýhodou životního pojištění coby spořícího produktu. Právě z tohoto důvodu lidé se znalostí kapitálového trhu volí raději buď průhlednější investiční pojištění, nebo jen rizikové pojištění v kombinaci s investicemi na kapitálovém trhu, a to buď přímými, nebo prostřednictvím podílových fondů.

Na druhé straně je třeba zmínit možnost daňových odpočtů. Ta je při splnění zákonem stanovených podmínek spojena výhradně se spořícími produkty, nelze ji využít u čistě rizikového životního pojištění. Právě možnost odpočítat od daňového základu až dvanáct tisíc korun zaplaceného pojistného ročně může výrazně vylepšit celkový výnos tohoto typu pojištění. To platí zejména tehdy, pokud klient spadá do nejvyšší daňové skupiny s dvaatřicetiprocentní daní.

J aké zvolit pojištění?

Roční daňové úspory u všech uvedených modelových příkladů

jsou závislé příjmech (v Kč): daňová skupina 15% 20% 25% 32% roční příjem v korunách do 109 200 do 218 400 do 331 200 více měsíční pojistné 500 Kč 900 1200 1500 1920 měsíční pojistné 1000 Kč 1800 2400 3000 3840 měsíční pojistné 1500 Kč 1800 2400 3000 3840

Žena 30 let, dvě malé děti, na mateřské dovolené, měsíčně je ochotna ukládat 500 korun

Pět set korun, které bude klientka měsíčně ukládat, by mělo směřovat z větší části do investičního typu pojištění, tak aby se částka spíše spořila, než aby pokrývala rizika. Vzhledem k tomu, že žena je na mateřské dovolené a není výdělečně činná, lze při velmi praktickém pohledu na věc říci, že pojištěna nemá být ona, ale hlavně její manžel. V případě jeho smrti bude totiž rodina finančně strádat více. Vzhledem k mládí klientky doporučují pojišťovny vybrat v nabídce investičního pojištění růstové portfolio, kde lze předpokládat průměrné dlouhodobé zhodnocení 6,5 procenta. V případě, že bude pojistka placena do šedesáti let věku klientky, dá se očekávat naspoření částky přes 400 tisíc korun. Protože je pravděpodobné, že si žena v době, kdy se opět bude podílet na finančním zajištění rodiny, zvýší pojistnou částku, bude celková našetřená suma nižší, jestliže současně nezvýší měsíčně placené pojistné.





Muž 40 let, tři děti, měsíčně může ukládat 1000 korun

Pojišťovny doporučují pojištění ve výši troj až pětinásobku ročního příjmu, aby byla rodina v případě úmrtí svého živitele dostatečně zajištěna. Uvedená měsíční platba může odpovídat pojistné částce kolem 700 tisíc korun - tu pozůstalí dostanou v případě smrti klienta, v případě dožití konce pojistky v šedesáti letech věku bude vyplacená částka poměrně nízká - kolem 100 tisíc, protože pojistné bude v průběhu pojistky spotřebováváno na riziko. Aby se tomu klient vyhnul, měl by v době, kdy již na jeho příjmu nebude rodina závislá, snížit pojistnou částku a větší část pojistného ukládat do spořící složky.