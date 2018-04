Jakou dobu fixace hypotéky banky doporučují?

Banky budou nejvíce obhajovat tu fixaci, kterou klientům v dané době chtějí prodat. Pokud zdůrazňují a komunikují jako svou konkurenční výhodu nízké úrokové sazby, které bývají většinou fixovány na jeden rok, budou propagovat krátkodobé fixace. V období, kdy úrokové sazby rostou, budou doporučovat delší fixace. Dlouhou dobu fixace v tom případě mohou zdůrazňovat jako jednu z výhod své nabídky ve srovnání s produkty ostatních bank.

Na jaře bylo možné úvěry se sazbou fixovanou na jeden rok získat u některých bank se sazbou nižší než 3 % (ještě nyní je možné takovou sazbu získat u České spořitelny a eBanky). Již tehdy bylo zřejmé, že úrokové sazby začnou růst. V takové situaci je samozřejmě pro banku výhodné prodávat hypotéky s nízkými sazbami zafixovanými na jeden rok, jelikož se takového závazku v případě potřeby již příští rok „zbaví“ a klientům přidělí odpovídající aktuální sazbu, která bude s největší pravděpodobností vyšší. Takový úvěr je pro banku méně rizikový, a proto jej může nabízet levněji v porovnání s úvěry s dlouhodobě fixovanými sazbami.

Na druhou stranu nyní banky budou nabízet i hypotéky s dlouhou dobou, deset i více let. Kdysi bylo možné zafixovat si úrokovou sazbu většinou maximálně na pět let. V době, kdy se začal zájem ozvětšovat díky klesajícím sazbám, snažily se banky přicházet s konkurenčními výhodami, aby si získaly nové klienty. Jednou z novinek byla právě možnost zvolit si dobu fixace deset, později i patnáct let. Dnes je možné zvolit fixní sazbu dokonce na celou dobu splácení. Jedná se o rozšíření nabídky pro klienty, kteří preferují jistotu. Na několik let dopředu budou znát výši svých měsíčních splátek a za tuto výhodu zaplatí o něco vyšší úroky. Již dnes jsou dlouhodobě fixovanéu některých bank vyšší než 6 %.

Podle informací z bank však dlouhé fixace na deset a více let dosud využilo jen malé množství klientů. Argumentem používaným pro obhajobu dlouhé fixace je hrozba zvyšujících se sazeb. Přesto však bude zřejmě výhodnější ponechat si větší volnost, tak aby měl dlužník možnost v průběhu let reagovat na nastalé situace a mohl tomu vždy po čase svou hypotéku přizpůsobit. Při dlouhé fixaci jsou problémy s předčasným splacením úvěru a také je tu riziko budoucího snížení úrokových sazeb v dlouhodobém horizontu. Proto se dnes doporučuje nejvíce pětiletá fixace. Více se o výhodách a nevýhodách krátké a dlouhé doby fixace dočtete zde.

V následující tabulce je uvedeno, jaké fixace si v současnosti mohou vybírat zájemci o hypotéku u jednotlivých bank. V druhém sloupci je uvedeno, kterou z nabízených fixací si klienti sjednávají nejčastěji. U některých bank je navíc v procentech uveden i počet klientů, kteří si tuto fixaci sjednali. U ostatních bank tento údaj nemáme k dispozici.

Banka nabízené doby fixace (roky) nejčastěji sjednávané doby

fixace (roky) ČMHB 1, 3, 5, 10, 15 5 (51% klientů) Česká spořitelna 1 - 5, 10, 15, 20 1 (32% klientů) ČSOB 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 5 eBanka 1 - 7 3 (50% klientů) GE Capital Bank 1, 3, 5, 10 5 HVB 1, 3, 5, 15 3 (35% klientů) Komerční banka 1 - 10, 15 5 (40% klientů) Raiffeisenbank 1, 3, 5, 10, 15 3 a 5 ( obě 33% klientů) WÜSTENROT HB 1, 2, 5, 6 5 (92% klientů) ŽIVNOBANKA 1, 3, 5, 10 1 a 5

Zdroj: banky

Co radí bankéři?

Oslovili jsme banky, které poskytují hypotéky a zeptali se jich, jakou dobu fixace by v současné době svým klientům doporučili. Zde jsou některé z odpovědí.



Nejčastěji jsou dnes slyšet doporučení, která shrnuje Tomáš Kofroň z Raiffeisenbank:

Vzhledem k tomu, že pro nejbližších několik let nelze počítat s razantním snižováním úrokových sazeb, lze doporučit spíše sazby ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, tj. od pěti let výše. Desetileté fixace jsou tak zajímavé pro svoji "bezpečnost" danou jistotou výše splátky. Proti tomu však stojí nemožnost umořit část nebo celý úvěr mimořádnou splátkou bez sankcí. Navíc platí, že delší doba fixace znamená vyšší úrokovou sazbu. Faktorem pro výběr tří a pěti letých sazeb je jejich přijatelná výše.

Podobně David Sahula z ČMHB říká:

V současné době bychom zájemcům o hypotéku obecně doporučili minimálně pětiletou fixaci úrokové sazby. Úrokové sazby začaly všeobecně mírně růst a není zřejmé, že by se tento vývoj v dohledné době zastavil. Volba fixace úrokové sazby je individuální záležitostí. Pokud klient neplánuje v období deseti let předčasně splatit úvěr a požaduje vyšší míru jistoty, pak mu vzhledem k vývoji úrokových sazeb můžeme doporučit desetiletou fixaci."

ČSOB nedávno rozšířila nabídku fixačních dob a jako jediná nabízí i fixaci na dvacet pět či třicet let. Je tak dlouhá doba fixace úrokové sazby je pro klienty vůbec výhodná? Pavel Hejzlar říká:

ČSOB uvedla novinku v podobě fixace úrokové sazby až na třicet let - takzvané superdlouhé fixace. Současné nízké úrokové sazby si tedy zájemci mohou zajistit až na celou dobu splatnosti hypotéky. Sazby přitom nejen dle analytiků ČSOB mají v budoucnu významně růst. Zafixovat úrok na celou dobu hypotéky a splácet pořád stejně vysoké splátky je velice výhodné především v dnešní době, kdy jsou dlouhodobé fixace v ČSOB stále za historicky nízké sazby. Z toho důvodu klientům doporučujeme využít dlouhodobé a super dlouhé fixace úrokové sazby.

Stanislav Rokos z GE Capital Bank před příliš dlouhými fixacemi sazeb varuje:

„Delší doby fixace sazeb než optimálních pět až deset let (například několik desítek let) jsou již z pohledu klienta sporné. Jednak je v tak dlouhém horizontu prakticky nemožné predikovat vývoj úrokových sazeb, dále lze očekávat přijetí eura a s ním spojené vyrovnávání úrokových sazeb v ČR se sazbami v eurozóně, které jsou nižší.

Zastáncem kratších fixací je i František Pavelka z Wüstenrotu:

Pokud chce klient v krátké době splácet mimořádné splátky, pak bych doporučoval jednoletou nebo dvouletou fixaci. Jinak pětiletou, protože u dlouhodobějších fixací může klient prodělat vzhledem k cyklickému vývoji úrokových sazeb.

Nečekáme do budoucna, že by úrokové sazby nějak dramaticky rostly a i při častější obnově fixace pak bude jednoletá sazba ve srovnání s delšími fixacemi pro klienty Živnobanky velmi výhodná.

Při rozhodování o délce fixace klientům doporučujeme, aby zvážili, jak velkou částku z rodinného rozpočtu mohou dát na splátky hypotéky. Pokud je splátka úvěru jen malou částí v rodinném rozpočtu, doporučili bychom klientovi spíše kratší fix s možností předčasného splacení vždy na konci fixního období.

Pokud je splátka hypotéky významnou položkou v rodinném rozpočtu, je výhodnější delší fixace. Klient si za o něco málo větší cenu koupí jistotu stejné hodnoty splátek po celé fixní období. Na konci fixace mu pak již zbývá jen menší část jistiny, kterou může být uhradit v případě potřeby z jiných zdrojů.

Že je každá volba doby fixace úrokové sazby vždy individuální záležitostí každého klienta, připomíná Romana Kubálková z Komerční banky:

Vývoj úrokových sazeb v horizontu deseti a více let nelze v současné době predikovat, proto bude záležet na potřebách klienta, zda bude dávat přednost neměnné výši splátky při relativně vyšší úrokové sazbě, nebo zvolí strategii několika změn střednědobých fixací v průběhu splácení. Vzhledem k současnému rostoucímu trendu úrokových sazeb doporučujeme zvolit delší období fixace úrokových sazeb (pět a více let).

Podle čeho byste se rozhodovali při volbě vhodné doby fixace úrokové sazby hypotečního úvěru? Co si myslíte o zde uvedených názorech jednotlivých bank? Se kterým z nich se ztotožňujete?