Jakou kartu vám nabídnou v bance

doplňkové služby: pojištění Interpo Plus (úrazové pojištění, asistenční služby, ošetření u lékaře – vše se vztahuje na manžela/manželku a děti do 21 let), cash back 5 Kč, změna PIN v bankomatu 50 Kč, změna designu 99 Kč, internetové platby na žádost