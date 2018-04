Jakou pomoc můžete čekat od státu

Nevíte, zda se svými příjmy dosáhnete na některou sociální dávku? Odpověď získáte nejjednodušeji na zelené lince ministerstva práce a sociálních věcí 800 189 810 nebo na jeho internetových stránkách www.mpsv.cz, kde se porovnáním spočítaného životního minima pro domácnost a jejích čistých příjmů dozvíte, zda a v jaké výši máte na dávky nárok.

Je na ně nárok i zpětně, například o přídavky na děti lze požádat tři měsíce dozadu. V případě nejčastější dávky, kterou je přídavek na dítě, je stát docela štědrý. Dávku dostane například rodina se dvěma dětmi od 10 do 15 let, jejíž čisté měsíční příjmy nepřesáhnou 37 200 korun.

N ěkdy záleží na příjmu...

Výplata některých příspěvků záleží na tom, jaký máte patřičně příjem. Patří mezi ně:

Přídavek na dítě 241 až 797 korun je vyplácen, pokud má rodina měsíční příjmy nižší než trojnásobek životního minim; posuzují se příjmy za předešlý kalendářní

rok. Výši příjmů je třeba doložit do 30 října, kdo žádá letos uvádí příjmy za rok 2004 posuzuje se v pásmech 1,1násobek, 1,8násobek a 3násobek životního minima

Sociální příplatek od 50 korun - o dávku žádá rodina s dítětem, když nedosahuje 1,6násobku životního minima posuzuje se předchozí kalendářní čtvrtletí dávka se zvyšuje, je-li rodič osamělý nebo zdravotně postižený, stejně tak, když jsou v rodině dvojčata, postižené dítě a podobně

Příspěvek na bydlení od 50 korun - nárok má vlastník nebo nájemce bytu, ve kterém je trvale hlášen o dávku může žádat rodina v případě, že nedosahuje 1,6násobku životního minima posuzuje se předchozí kalendářní čtvrtletí posuzují se všechny osoby hlášené v bytě

... jindy příjem nehraje roli

Jiné dávky stát vyplácí bez ohledu na příjem jednotlivců nebo rodiny. Kdo se ocitne v situaci, která nárok na dávku zakládá, ten ji bez problémů dostane. Stačí požádat na odboru sociálních věcí příslušného obecního úřadu. Jde například o dávky:

Rodičovský příspěvek 3635 korun - měsíční příspěvek pro rodiče dětí do čtyř let věku, nebo do sedmi let, když je dítě zdravotně postižené dítě může být ve školce nebo v jeslích maximálně pět kalendářních dní v měsíci

Porodné 8600 korun - náleží každé ženě, která porodila dítě jednorázová dávka ve výši 8600 korun při narození jednoho dítěte, 20 640 korun u dvojčat, 51 600 korun u trojčat

Pohřebné 5000 korun - jednorázově pro toho, kdo vypraví pohřeb; podmínka: pohřbený měl trvalý pobyt v Česku nebo zde byl pohřeb vypraven

U míte spočítat své vlastní životní minimum?

Myslíte si, že máte málo peněz a že by vám měl někdo přispívat na provoz domácnosti? Stát to udělá. Musíte však splnit podmínku – tou je objektivně nízký příjem. Aby bylo zřejmé, že příjemci sociálních dávek jsou ti, kteří pomoc společnosti skutečně potřebují, stanovuje stát částky životního minima. Tedy peněz, které by měly stačit k přežití jednoho měsíce. Od nich se pak odvíjí výplata některých sociálních dávek. Jde o rodičovský příspěvek, přídavek na bydlení a sociální příplatek.

Záleží na věku příjemců

Životní minimum jednotlivce začíná na 1720 korunách u malých dětí do šesti let a zvyšuje se podle věku. Nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let má částku na pokrytí životního minima nejvyšší, 2490 korun měsíčně. U dospělých se počítá nejzákladnější životní potřeba na 2360 korun. Za tyto peníze by si lidé měli pořizovat jídlo, oblečení, kulturu, vzdělávání...

V rodině se minimum sčítá

Minimum pro životní potřeby rodiny se potom vypočítá tak, že se sečtou minima jednotlivých členů – rodičů a všech dětí. Výsledek je pak ještě třeba navýšit o částku potřebnou na náklady k vedení domácnosti. Jde o peníze na nájem, spotřebované energie i třeba čistící prostředky. I tato částka je stanovena. Domácnost jednotlivce lze podle tabulek udržovat za 1940 korun, nejvyšší částku si do svého životního minima mohou připočítat rodiny s pěti a více členy, v jejich případě jde o 3520 korun na měsíc.

Pozor je třeba dávat na to, kdo se do součtu zahrnuje. Pro rodičovský příspěvek a sociální příplatek se sečtou nároky členů jedné domácnosti, zjednodušeně řečeno ti, kdo společně hospodaří. Pro příspěvek na bydlení se do součtu zahrnují všichni, kdo jsou v bytě či domku hlášeni k trvalému pobytu.

T ři kroky k výpočtu nároku na dávky

1. Vypočtěte si příjem rodiny

Sečtete příjmy všech společně posuzovaných osob, které uvádíte do žádosti. Do příjmu zahrňte mzdu i další příjmy, například úroky, sociální dávky, příjmy z pravidelných brigád dětí (kromě prázdninových). Pro nárok na přídavek použijte příjmy za rok 2004, pro příspěvek na bydlení a sociální příplatek za 3. čtvrtletí roku 2005.

2. Zjistěte své životní minimum

Sečtěte dílčí životní minima stanovená pro jednotlivé členy rodiny a přičtěte příspěvek na domácnost podle počtu jejích členů.

3.Ověřte, zda máte nárok na dávku

Vypočtenou dávku životního minima vynásobte koeficientem stanoveným pro konkrétní dávku. Koeficient pro přídavek na dítě je 3,0 a koeficient 1,6 platí pro příspěvek na bydlení a sociální příplatek. Porovnáním skutečných příjmů domácnosti s vypočtenou částkou násobků životního minima pro ni zjistíte, zda dosáhnete na některou z uvedených dávek.