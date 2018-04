Jakou práci nabízí civilní služba

Pokud chcete dobu základní vojenské služby raději než u vojenského útvaru strávit jako pomocná síla třeba v nemocnici, musíte podat (podle zákona č. 18/1992 Sb.) příslušné vojenské správě v místě trvalého bydliště prohlášení o odepření výkonu základní vojenské služby z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání. Prohlášení musíte podat v zákonem stanovených lhůtách.

To znamená: odvedenec nejpozději do 30 dnů od ukončení odvodního řízení; odvedenec, jemuž byl povolen odklad vojenské základní služby, nejpozději do pěti dnů po skončení důvodu, pro který mu byl odklad povolen; voják, kterému byla základní (náhradní) služba přerušena, nejpozději do pěti dnů po skončení důvodu přerušení; voják v záloze v době do 31. ledna kalendářního roku. V prohlášení musí být uvedeny dostatečné důvody, proč nechcete nebo nemůžete vojenskou službu nastoupit.

Pokud splníte zákonné podmínky podání, vojenská správa od vás prohlášení převezme a postoupí k dalšímu řízení civilnímu úřadu, v tomto případě okresnímu úřadu příslušnému podle místa trvalého pobytu. Ten také do výkonu civilní služby povolává. Civilní službu lze vykonávat pouze formou pomocných činností ve státních nebo obecních organizacích a u nevýdělečných nestátních právnických osob.



Vybírat si nemůžete?



Podle zákonných nařízení "civilkáři" nemají pracovat ve svém oboru. To je podle zúčastněných trochu nesmyslné. Naštěstí na mnoha okresních úřadech odpovědní pracovníci při rozdělování práce civilkářům berou v úvahu schopnosti i zájmy žadatelů. "Úřad může uložit místo, kde má dotyčný pracovat, ale připadá mi poněkud podivné, abych poslala do domova důchodců člověka, který nemá rád staré lidi," vysvětluje úřednice severočeského okresního úřadu, která nechce být jmenována.

Vzhledem k tomu, že civilkář pracuje na určeném místě rok a půl, měl by mít k vykonávané činnosti alespoň trochu kladný vztah. V tom se shodují úředníci, kteří civilní službu spravují, i mladíci, kteří ji právě vykonávají. Pokud si žadatelé o civilní službu najdou odpovídající místo sami, ve většině případů se jim příslušný okresní úřad snaží vyhovět. "Máme zájem na tom, aby civilkáři určenou dobu opravdu odpracovali - a pokud možno smysluplně, pracují přece pro stát," shodují se zaměstnanci okresních úřadů.



Kolik se platí



Vykonavatel civilní služby je ve služebním poměru ke státu. Po sečtení všech příjmů, na které má nárok (služné vojáka základní služby, příplatek na ošacení, stravné atd.), vychází částka zhruba na 3500 korun za měsíc. Žádné další příjmy nejsou povoleny. Civilkář nesmí podnikat ani být například společníkem v soukromé firmě.



Kde najdete informace:



www.mpsv.cz



na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR naleznete pod heslem Civilní služba základní informace, adresy a kontakty, například:



* úvod do problematiky civilní služby

* zákon o civilní službě

* finanční náležitosti v civilní službě

* seznam pracovišť krajských a okresních úřadů, kde je vykonávána státní správa na úseku civilní služby

* odpovědi na nejčastější otázky



www.army.cz v sekci



Armáda ČR pod heslem Průvodce vojenskou službou naleznete heslo Problematika civilní služby



Oblasti, ve kterých je převážně vykonávána civilní služba:



* zdravotnictví (nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, rychlá záchranná služba, lázeňská a rehabilitační zařízení, internátní školy pro tělesně postižené)



* sociální služby (domovy důchodců, pečovatelské služby, domovy pro tělesně i mentálně postižené včetně dětských)



* životní prostředí (údržba komunikací, sadů, parků a hřbitovů, likvidace následků polomů včetně zalesňování, rekultivace hald po těžbě nerostných surovin, likvidace následků záplav)



* sdružení a nadace (kluby tělesně postižených, domovy důchodců pro duchovní, nadace Naděje, Armáda spásy apod.)



* ostatní (čištění vagonů i vozidel MHD, požární ochrana, údržba kanalizací, údržba objektů státních, obecních i církevních)