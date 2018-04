Jakub Ditrich: elektrická kola jsou horké zboží

Máte nový projekt, který se jmenuje ekolo.cz. O co jde?

Ekolo.cz je v podstatě výsledek mojí otázky: Co dělat dál? Dříve jsem se věnoval rozvoji internetové společnosti, potom coby konzultant bezdrátovým sítím, portálům, přednášel jsem a psal články. To mě ale po pár letech přestalo uspokojovat. Vždycky mě zajímala městská doprava a obecně princip přemísťování.

Ale až když mi loni na podzim vyhřezly po pádu z kola dvě ploténky a ležel jsem doma bez možnosti pohybu, měl jsem dost času o tom přemýšlet. Doktoři mi navíc nedoporučovali pokračovat v jízdě na kole. A v té chvíli jsem si uvědomil obrovské možnost asistovaného kola coby dopravního prostředku. Zkusil jsem nějaká elektrokola objednat a zjistil jsem, že je to ono. V květnu jsem v Praze-Dejvicích otevřel první showroom "Centra elektrické mobility".

Na jakém principu funguje elektrokolo a v čem je lepší než jiné dopravní prostředky?

Elektrokolo je v principu klasické kolo, pouze se na něm nezapotíte, protože při šlapání vám pomáhá elektromotor poháněný dobíjecí baterií. Problém dnešní doby je samozřejmě v přetížené dopravě a v nedostatku míst na parkování. Na dvou kolech se přemístíte rozhodně rychleji, protože jedete vždy z bodu A do bodu B, bez procházky k zaparkovanému autu či na stanici hromadné dopravy.

Z mnoha provedených testů je obecně známo, že překonání vzdálenosti kratší 6 kilometrů je ve městě na kole vždy rychlejší než autem, elektrokolo je pak díky "neexistenci kopců" ještě rychlejší. Na běžném kole do práce v obleku většinou nevyrazíte, obzvlášť v Praze, kde je docela dost kopcovitý terén a jen málo firem je vybaveno sprchami a šatnami. Elektricky asistované kolo všechny tyto problémy stírá a jízda do kopce je stejně snadná jako jízda po rovině. Deset až patnáct procent námahy obstará lidská síla a zbytek je práce motoru. Na jedno nabití přitom můžete ujet dle typu kola a baterie až 120 kilometrů. A pokud si chcete cestou z práce přece jen víc zasportovat, není nic snazšího, než motor vypnout…

. Pár faktů V městském prostředí lze po jízdním pruhu širokém 3,5 metru přepravit za jednu hodinu

- 2 000 lidí v automobilu,

- 9 000 lidí autobusem,

- 14 000 lidí na kole

Je potřeba si k elektrokolu pořídit nějaké speciální vybavení?

Cyklistická helma pro dospělé u nás sice povinná není, ale já ji všem naprosto doporučuji. Máme několik typů helem, ve kterých nevypadáte jako účastník Tour de France, ale jako normální člověk. Český řidič zatím není příliš zvyklý potkávat v pražských ulicích kola a s helmou se člověk přece jen cítí bezpečněji. Na městská elektrokola také dodáváme místo klasických zvonků elektrické klaksony, které v případě potřeby svým zvukem proniknou i do ocelových slupek automobilů.

Setkal jste se s nějakou vyloženě agresivní reakcí od řidičů?

Já osobně ne, ale včera jsem slyšel, že na Strakonické se řidič s cyklistou dokonce porval a zablokovali dopravu. Nicméně auto do mě už párkrát "odbočilo", protože si řidič nevšiml po krajnici jedoucího cyklisty. I proto se snažím po Praze jezdit tak, abych potkával automobily co možná nejméně. Jde to, jen je nutné vědět kudy. Každý, kdo si zkusil jezdit na elektrokole po Praze, byl překvapen, jak je najednou Praha malá. Tu nejkratší trasu autem ani MHD nikdy neprojedete.



Existuje nějaká speciální navigace pro cyklisty ve městě?

Jsou cyklistické GPS navigace určené přímo pro kolo, já používám Garmin Edge, ale bohužel zde ani jinde zatím neexistuje speciální aplikace, která by uměla navigovat přímo po trasách ve městě. Společně se sdružením Oživení jsme podali dotační projekt na vznik takového softwaru a map, který by byl zdarma k dispozici všem turistům i cyklistům pro bezpečné vytváření tras a navigaci po městě. Pokud dotaci dostaneme, je vznik takové aplikace otázkou maximálně jednoho roku.

Kde elektrická kola objednáváte?

Původně jsem se snažil koupit kolo v Evropě, zvlášť v Anglii jsou elektrokola velmi oblíbená, ale cena byla příliš vysoká. Proto jsem kontaktoval několik výrobních závodů v Číně a na Tchaj-wanu a vzorky kol jsem si nakonfiguroval podle těch, která jsem viděl v Evropě.



Vznikly tak první dva typy "našich" elektrokol – skládačka a terénní kolo. Jak začínají být elektrokola celosvětově populární, pomalu se probouzejí i značkoví výrobci kol, takže v nabídce již máme vedle našich e-kol i několik značkových.

Měl jste s takovýmto byznysem nějaké zkušenosti?

Ani náhodou, celý život jsem vytvářel pouze digitální obsah, který je možné přepravit kliknutím klávesy. Zde jsem pracoval metodou pokus - omyl. Během dvou měsíců jsem se naučil náležitosti mezinárodního obchodu a transportu po moři i letecky. V Šanghaji mám své lidi, kteří kontrolují výrobu a kvalitu dodávek. Veškerá komunikace probíhá v reálném čase, jenom si kvůli časovému posunu v Číně musím občas trochu přivstat.

Nebál jste se obchodovat s Čínou?

Až na výjimky se v Číně vyrábí většina světové produkce bicyklů, elektrokola nevyjímaje, a je jedno, jestli stojí 50, nebo 5 000 dolarů. Čínští výrobci navíc mají na elektrokola a elektroskútry mnoho patentů a jezdí zde také nejvíce elektrických dopravních prostředků na světě. Čínská kvalita může být strašná, nebo vynikající – vše je otázka ceny zvolených komponentů a pečlivosti kontroly kvality.

Kolik elektrokol je v Česku a v Evropě?

Tipnul bych si, že nás kromě několika přestaveb – tedy klasických kol s dodaným motorkem a baterií - a několika desítek kusů laciných a těžkých – jak u nás říkáme "babičkovských" - elektrokol nic není. V Evropě dle aktuální studie německé neziskovky ExtraEnergy jezdí zhruba 270 tisíc elektrických kol, šedesát procent z toho v Holandsku, další v Německu, Dánsku a v Anglii. Předpokládám, že toto číslo se za rok zdvojnásobí. Teď jsem četl tiskovou zprávu velkého nizozemského výrobce kol – Sparta - kde se říká, že jejich kompletní produkce elektrokol na rok 2008 je již beznadějně vyprodána.

Vystudoval jste FAMU a dlouhou dobu jste pracoval v internetové branži. Zabýváte se v současné době ještě něčím jiným než elektrokoly?

Vedle ekolo.cz se zabývám ještě projektem na podporu GPS navigací - do auta, do přírody i na kolo. V rámci veletrhů Invex/Digitex v Brně připravuji na začátek října specializovaný projekt s názvem GPS Show, na který se moc těším.

Jaká byla vaše vstupní investice do tohoto podnikání? Musel jste si brát úvěr?

Dříve jsem volné peníze ne příliš úspěšně "protáčel" na burze, ale pak jsem úspory raději vložil do podnikání. Začátek jsem investoval z vlastních zdrojů, na nákup zboží jsem plánoval vzít klasický podnikatelský úvěr. Nabídka banky, jejímž jsem klientem již od jejího založení a kde jsem měl vždy uloženy soukromé i firemní finance, byla ale natolik nehorázná, že jsem ji nemohl akceptovat.

Jak se na to dívala vaše rodina? Máte tři děti …

Manželka chodí do práce, takže o suché kůrce snad nezůstaneme. Momentálně jsem do toho dost "namočený" jak hlavou, tak peněženkou. Navíc mi všichni říkají, že kola se dají v Čechách prodávat jenom od března do srpna, a my čekáme dodávky zboží v září. Tak jsem sám zvědavý, jestli městská elektrokola potká stejný trend.

Máte nějaké stálé zaměstnance?

Až dosud jsem všechno dělal sám. Nyní školím prodavače, který předvádí zájemcům naše stroje, a mám stálého cyklo mechanika a elektrikáře. Každý nový model e-kola, který dostaneme, rozebereme na prvočinitele a zdokumentujeme. Většinou vymyslíme několik vylepšení, která pak konzultuji s dodavateli.

Vy jste se předtím věnoval nějaké mechanice nebo kolům?

Ne ne. Dřív jsem si nedokázal ani vyměnit duši u kola. Jsem klasický cyklo uživatel. Ale jsem snad učenlivý.… (smích)

Fungujete jako klasický kamenný obchod?

Spíš ne, říkáme tomu showroom, tedy česky řečeno vzorkovna, jako při prodeji automobilů. Zájemce se objedná mailem nebo telefonem, přijde na určenou hodinu a já mám pak čas se mu věnovat a všechno detailně vysvětlit. Je to také určitá selekce zákazníků, těch, kteří se přijdou jenom povozit, je minimum. Bez vyzkoušení byste si elektrické kolo, když nevíte, jaké to je, stejně asi nekoupila.

V čem se liší typy elektrokol?

Nejúspěšnějším modelem je zatím skládací elektrokolo. Pohodlně se vejde do kufru auta, do autobusu, kamkoliv. Já takhle jezdím do Brna. Jedu autobusem, pak vyndám kolo a už nemusím čekat na "šalinu". Nabízíme ale i horská e-kola s pánským nebo dámským rámem, městská elektrokola, elektrické koloběžky a elektroskútry. Elektrokola se liší především kapacitou baterie a výbavou. Nejlépe vysvětleno je to asi na www.ekolo.cz.

Kolik jste zatím elektrických kol prodal?

V současné době je to kolem čtyřiceti kusů. Zájem je mnohonásobně větší, ale bohužel to nějaký čas trvá, než přijde dodávka ze zámoří.

Kolik peněz si váš zákazník musí připravit?

Nejlevnější e-kolo stojí kolem 12 tisíc, to je ale velmi těžké a nepříliš kvalitní, takže asistovaná kola pro pohodovou jízdu začínají na 23 tisících korun. Takové elektrokolo váží do 25 kilo, má baterii, která vydrží minimálně 40 kilometrů v normálním terénu a vydrží až tisíc nabíjecích cyklů (tedy zhruba 3 roky při denním provozu). Zatím nejluxusnější model v naší nabídce – horské ekolo Wisper - stojí ale stále méně než výměna poškozených dveří ve značkovém autoservisu.

Mluvíme stále o elektrických kolech, ale vy máte v nabídce i elektrické koloběžky a skútry. Jak je to s tímto zbožím?

Elektroskútry jsou vzhledem i rychlostí podobné klasickým "padesátkovým" skútrům. Jenom místo složitého motoru se svíčkami, olejem, převodovkou atd. v jejich útrobách najdete pouze baterii a elektromotor, umístěný v zadním kole. Při jízdě je skútr zcela tichý, takže se občas stane, že na mě pokřikují výrostci, že jsem ztratil motor. Na jedno nabití, které při standardní ceně elektřiny bude stát okolo 7 korun, ujede až 90 kilometrů. Elektrická koloběžka, kterou nabízím, je spíše na dovádění, má nevýhodu olověných baterií, takže je příliš těžká.

Už máte nějakou vizi, kam své podnikání posunout dál?

Rád bych se zaměřil na firmy, které mají zaměstnance pohybující se po městě – úředníky, referenty, revizní techniky. Takové lidi často míjím - samotné ve služebních autech s aktovkou na místě spolujezdce - jak tráví čas v kolonách na nábřeží. Připravili jsme speciální program pro firemní flotilu elektrokol – Fleekolo, tedy obdobu flotily firemních aut s extra cenou i servisem. Doufám, že se najdou firmy, které ta myšlenka zaujme, protože místo jedné fabie my dodáme 10 kol i s dobíjecím stojanem na recepci firmy. Již blízká budoucnost bude rozhodně přát i elektromobilům.

V Londýně jsou běžně vidět na ulici, celkem tam jezdí okolo 3 000 elektromobilů. Radnice velkých evropských měst začínají elektromobily "pozitivně diskriminovat" – ať už se jedná o bezplatné parkování či dobíjení v centru, bezplatný vjezd do placených zón nebo o přímé dotace na nákup elektromobilu. Jakmile budou existovat cenově dostupné elektromobily, určitě jim budu věnovat značnou pozornost.

V září by mělo ekolo.cz dostat elektrický Peugeot Partner s Li-Ion bateriemi a dojezdem přes 130 kilometrů. Budeme pak moci doručovat elektrokola elektricky. Myslím, že vynálezci Nikolovi Teslovi - v ulici po něm pojmenované v Praze sídlíme - by se to tak moc líbilo.