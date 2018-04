Jaký bude život mladého páru po reformě

Neumíte si představit daň z přidané hodnoty? Nevadí, většině lidí stačí vědět, že ji platíme ve dvou pásmech – k většině zboží připočítáváme 19 procent, vybrané okruhy zboží a služeb mají daň pětiprocentní. Nižší sazba se od ledna změní, z pěti procent vzroste na devět.

Co to bude znamenat pro naše peněženky?

Když vláda navrhovala daňovou reformu, počítala s tím, že lidem s nízkými příjmy stoupnou měsíční životní náklady o 76 korun, hodně bohatým o 155 korun. Většina lidí s průměrným příjmem by neměla na zvýšené dani a nových poplatcích tratit víc než 115 korun. Obdobnou částku, která jim dražší nákupy vyrovná, by však měli lidé ušetřit díky tomu, že se jim s novým výpočtem daně zvýší čistá mzda.

Konkrétní lidé utratí víc

Zamysleli jsme se nad tím, jak žije mladý bezdětný pár. Sepsali jsme jejich měsíční výdaje a zkusili spočítat, jestli na reformě vydělají nebo prodělají.

Petr s Lenkou dohromady vydělají 37 000 korun hrubého. Spočítali si, že na nové dani z příjmu měsíčně získají 210 korun. Jejich výdaje podobné, jako u jiných mladých lidí – dost kultury a sportu, střídavé návštěvy u rodičů a místo dítěte zatím kočka.

Vlivem vyššího DPH naroste běžná útrata o 546 korun. Když započteme poplatky u lékaře a to, že krabička marlborek vyjde od Nového roku o 11 korun dráž, bude měsíční útrata mladého páru o 650 korun vyšší. Vzhledem k tomu, že nové daně jim přinesou jen 210 korun, budou partneři ve ztrátě.

S jídlem to nebude tak zlé

Zda se bude nebo nebude měnit cena potravin, je otázka. Obchodníci zatím slibují, že ne – konkurence jim to nedovolí. V menších prodejnách s tím možná budou mít problémy, ale v supermarketech by ke zdražení nemuselo dojít vůbec. Podobně by o celá čtyři procenta nemusela vzrůst cena vstupného na kulturní akce – i zde bude záležet na konkurenci.

Kdybychom v modelovém příkladu počítali, že ceny potravin a vstupenek podraží jen částečně, utratili by Petr s Lenkou navíc 400 korun měsíčně, i tak by pro ně však reforma nebyla výhodná.

