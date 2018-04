Jaký chcete výnos?

Nepotřebuji investovat, stačí když o peníze nepřijdu

Možná vám stačí jenom uschovat peníze, které jste vydělali a není pro vás důležité, jestli budou něco vydělávat. Hlavně potřebujete, abyste o ně nepřišli. Stačí vám uložit je na termínovaný vklad nebo jenom na běžný účet u banky. Věnujete pozornost tomu, aby vklad byl pojištěn a aby naše banka nezkrachovala. Pak dostáváte malý a jistý úrok.

Nejedná se o investování v pravém slova smyslu. Jedná se jenom o uložení peněz, které nevydělávají, ale prodělávají. Jestli se chcete rozhodnout pro tuto variantu uložení peněz, pak vězte, že vaše peníze prodělávají. Z obdržených úroků musíte zaplatit daň, takže obdržený výnos je menší, než kolik se uvádí v nabídce banky. To, co přináší prodělek je inflace. Ta znehodnocuje naše peníze. I přes to, že každý rok na našem účtu je vyšší a vyšší částka, má tato částka menší a menší kupní sílu.

Stačí nám překonat termínované vklady a eliminovat inflaci

Chceme investovat s cílem ochránit vlastní peníze před inflací. Vydělali jsme si peníze a budeme si za ně chtít něco koupit a víme, že inflace bude jejich hodnotu snižovat. Proto hledáme takovou investici, která alespoň uchová kupní sílu peněz.

Jsme zvyklí na termínované vklady, kdy ukládáme své peníze do banky a dostáváme za ně úrok. Výše úroku není moc zajímavá. Hledáme něco, co by mohlo být o něco zajímavější a kde budou výnosy o něco vyšší. Potřebujeme, aby výnosy byly jisté. Podobně jako jsou jisté výnosy u termínovaného vkladu. Chceme, abychom za uložení svých peněz určitě dostali nějakou odměnu.

Pro takovéto investory je vhodná asi následující investice, která přináší

jistý a stabilní výnos.

Výnosy tohoto fondu v jednotlivých letech byly následující:

Tabulka č. 1

Výnosy fondu peněžního trhu (Sporoinvest) v jednotlivých letech.

Graf č. 1

Vývoj hodnoty fondu peněžního trhu Sporoinvest) v období 6 let.



(Zdroj: www.iscs.cz)

Výnos je stabilní a pravidelný. Investovaná částka neustále roste, nikdy nezakolísala. Výnos je poměrně nízký, ale spolehlivý.

Chceme zajímavější zisk – překonat inflaci

Chceme zkusit dosáhnout vyšších výnosů i za cenu, že výnosy nebudou tak stabilní a spolehlivé a jsme ochotni připustit, že krátkodobě může hodnota investice i poklesnout. Chceme překonat inflaci. Chceme dosáhnout takových výnosů, aby se peníze zhodnotily i po započítání inflace a mohli jsme si za ně koupit více než v době jejich uložení.

Chceme výrazně překonat výnosy na termínovaných vkladech a chceme se více přiblížit světu investování, kde budeme dosahovat vyšších výnosů, ale musíme také počítat s tím, že jich dosáhnout nemusíme. V dlouhodobějším horizontu se bude náš majetek zhodnocovat a bude platit, že „peníze dělají peníze“. Pro tento typ investování se hodí heslo: „Nemusí pršet, stačí když kape“.

Graf č. 2

Vývoj hodnoty dluhopisového fondu (Sporobond) v období 6 let.



(Zdroj: www.iscs.cz)

Hodnota investice roste. Nepravidelně a mírně kolísá. Na grafu se objevují „vlnky“, kdy hodnota investice chvílemi klesá. Pokles je jenom malý a krátkodobý. Časem se zase vyrovná. Celkem za 6 let se vydělalo cca 35 %, ale najdeme období, kdy jsme za rok skončili na nule.

Výnosy v jednotlivých letech byly následující:

Tabulka č. 2

Výnosy dluhopisového fondu (Sporobond) v jednotlivých letech.

Z grafu i tabulky je vidět rozdíl mezi těmito výnosy a výnosy v předchozí kapitole: Tyto výnosy jsou vyšší, ale nejsou tak pravidelné. Jsou období, kdy jsou nízké. Jakoby se hodnota investice v některých chvílích zastavila a krátkodobě i poklesla. Od poloviny roku 2003 do poloviny roku 2004 se jakoby nic nedělo.

Konzervativní a „jistý“ fond peněžního trhu v předchozí kapitole za 6 let vynesl cca 20 %. Trochu rizikovější fond dluhopisový vynesl za stejné období 35 %.

V následujícím díle si ukážeme jak postupovat, když chceme nadprůměrný zisk, či maximální zisk.

Úryvek z knihy: Investování pro začátečníky 1. díl: Základní otázka: proč chci investovat

