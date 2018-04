Jaký je nejžádanější zaměstnavatel

Na tři základní otázky, ve kterém odvětví by chtěli pracovat, jakou činností ve firmě by se chtěli zabývat a jaké tři konkrétní společnosti na českém trhu by si vybrali, odpovídali studenti posledních ročníků českých vysokých škol s ekonomickým a technickým zaměřením. "Letos v březnu a dubnu jsme prostřednictvím našich poboček oslovili 1280 studentů z 23 vysokých škol v celé republice," uvádí Karel Kraus, viceprezident AIESEC Česká republika. "Jejich odpovědi jsme vyhodnotili a během léta sestavili žebříček padesáti nejžádanějších firem." Přehled nejžádanějších zaměstnavatelů připravuje AIESEC pravidelně již od roku 1994.



Tradičně vedou banky...



Největší zájem byl v letošním průzkumu stejně jako v předešlých letech o práci ve finančních institucích. Ty by si vybralo 34,1 procenta respondentů. Na dalším stupínku zájmu mladých odborníků jsou informační technologie a systémy. Počítačové firmy upřednostňuje 10,8 procenta studentů. Na dalších místech figurují potravinářský a tabákový průmysl.

Práci v těchto odvětvích by si vybralo 9,3 procenta dotázaných. Stejné hodnocení dosáhla i státní správa, veřejné, sociální a osobní služby. Uplatnění v obchodní sféře ­ velkoobchod, maloobchod nebo zprostředkování obchodu zajímá 7,2 procenta budoucích pracovníků. "Letošní absolventi ekonomických a technických fakult považují za nejméně přitažlivá odvětví hutnictví, zpracování kovů, průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot," říká Karel Kraus.



... a pozice manažerů



Při výběru konkrétní pracovní náplně preferuje většina dotazovaných manažerské pozice. Téměř čtrnáct procent studentů by nejraději zvolilo funkci finančního manažera. Marketing a reklama oslovuje 12,6 procenta lidí. Lehce přes jedenáct procent zkoumaných by se rádo na manažerské úrovni zabývalo personalistikou. Manažeři v zahraničním obchodě přitahují 7,8 procenta a organizovat práci s informačními systémy by si přálo 7,7 procenta respondentů. Nejméně populárními činnostmi ve firmě jsou marketingový výzkum a management výroby.



Pořadí nejžádanějších firem:



1. Pricewaterhouse Coopers ČR

2. ČESKÝ TELECOM

3. Československá obchodní banka

4. RadioMobil

5. Unilever ČR

6. GE Capital

7. KPMG Česká republika

8. Accenture

9. Komerční banka

10. Nestlé Česko

11. Danone

12. ŠKODA AUTO

13. ING GROUP

14. Philip Morris ČR

15. Philips Česká republika

16. Karlovarské minerální vody

17. Masterfoods

18. Český Mobil

19. Siemens

20. Roland Berger Strategy Consultants

21. Deloitte & Touche

22. Kraft Foods CR

23. Eurotel Praha

24. Coca-Cola

25. Česká pojišťovna

26. Skupina PPF

27. Mozaic Strategic Communications

28. Česká spořitelna

29.­30. Ernst & Young

29.­30. MICROSOFT

31. eBanka

32. Andersen

33. McKinsey & Company

34. LIDL Česká republika

35. Procter & Gamble ­ Rakona

36. IBM Česká republika

37. L´OREAL Česká republika

38. Citibank

39.­40. Zurich Pojišťovna

39.­40. Fischer

41.­47. American Restaurants

41.­47. Logica

41.­47. Allianz pojišťovna

41.­47. ABN AMRO Bank

41.­47. HEWLETT­PACKARD

41.­47. Léčiva

41.­47. Patria Finance

48.­50. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ

48.­50. Johnson & Johnson

48.­50. Oracle Czech



Průzkum vyjadřuje individuální preference, jejich důvody se již nezabývá. Ty mohou být ovlivněny působením jednotlivých firem na půdě vysokých škol, reklamou i dalšími faktory. Více informací o minulých ročnících výzkumu lze nalézt na www.aiesec.cz (sekce "Novinky").



Kontakt:



AIESEC Česká republika

Senovážná 2

110 00 Praha 1

www.aiesec.cz



Ankety se zúčastnili studenti 23 českých vysokých škol