Jaký jste investor?

Ne každý je ochoten podstupovat riziko vysoké ztráty jen kvůli tomu, že akciovým trhům se v současnosti daří a zejména ten český se už pár týdnů při svém růstu nezastavil. Navíc český investor už ze zásady přechovává určitou averzi vůči akciím a podobně rizikovým aktivům, které jsou pro něj ztělesněním ztráty a raději preferuje málo výnosné, ale „zajištěné“ investice typu fondy peněžního trhu, garantované fondy apod.

To je samozřejmě v pořádku, ovšem někdy ale nezaškodí trochu zariskovat, což ale neznamená vložit všechny peníze do akcií a čekat, že z vás za rok budou boháči. Základem úspěchu je vytvoření portfolia, které bude obsahovat jak riziková aktiva vytvářející prostor pro generování zisků na jedné straně, tak méně rizikové (a současně s nižším výnosem) formy investic, které plní úlohu jakéhosi zajištění. Rozdíl mezi jednotlivými typy investorů je pak jen v podílu jednotlivých aktiv.

Podle stupně akceptace rizika se pak investoři dělí do několika skupin. Nejjednodušší je rozdělení do tří skupin:

konzervativní investoři - opatrní, převážnou část jejich portfolií tvoří fondy, zejména ty zajištěné, nebo zaměřené na peněžní trh, popřípadě dluhopisy a výjimečně akcie,

vyváženě profilovaní investoři - většinou preferující dluhopisové, nebo smíšené fondy, ale poměrnou část v portfoliu zabírají také akcie, nebo akciové fondy a pak také bezpečnější formy investic,

dynamičtí investoři - s ochotou riskovat, většinou investují do akcií a akciových fondů, popřípadě jiných druhů výnosných, ale „nebezpečných“ aktiv, jako jsou futures, options apod.

Všeobecně je asi zbytečné radit, do kterých aktiv by měl ten který investor vložit své prostředky a v jakém poměru. To je velmi subjektivní záležitost, a každý si ji musí vyřešit sám (když se mu to nechce řešit, vybere si podílový fond, ale i tady si může vybírat různé kombinace). Spíše je lépe se zaměřit na to, kterým druhům aktiv a v jakém rozsahu se jednotlivým druhům investic daří, nebo nedaří plnit jejich předsevzetí.

Pokud patříte do skupiny investorů, kteří preferují vysoký výnos a jste ochotni kvůli tomu podstoupit i určité riziko, větší část vašeho portfolia by měly tvořit akcie, popřípadě fondy zaměřené na tento druh cenného papíru. V poslední době se světovým akciovým trhům moc nedařilo, což bylo způsobováno zejména rostoucí cenou ropy, která ovlivňuje vývoj na celém světě. Z tohoto vývoje mohly těžit většinou akcie společností zaměřených na ropný průmysl a energetiku.

V současnosti se ale karta obrací a cena ropy se postupně začala propadat, což se příznivě projevuje také na akciových trzích. Pozitivně se v USA a v Evropě projevují výsledky amerických voleb a v neposlední řadě mají na rostoucí ceny akcií vliv i dobré makroekonomické výsledky. Daří se zejména technologickým akciím, naopak akciím v oboru farmacie a biotechnologií se v současnosti vede dosti bídně.

Jednoznačným favoritem mezi akciemi jsou v současnosti akcie společností ve střední a východní Evropě, kam samozřejmě řadíme i domácí trh. České akcie zažívají už dlouhou dobu pozitivní období, což může pomalu vyvolávat dojem, že každou chvíli dojde ke splasknutí bubliny a nastane výrazná korekce trhu. Na druhé straně se však analytici předbíhají ve zvyšování koncových cen ve svých investičních doporučeních, což vyvolává iluzi, že nastolený trend zatím není u konce. Dobré výsledky společností totiž nenaznačují, že by se v blízké budoucnosti mělo něco změnit.

Jediným rizikovým faktorem může být rozhodnutí vlády o privatizaci Českého Telecomu přes kapitálový trh, což už se jednou projevilo jako špatný signál pro investory, a to by pak mohlo odstartovat vlnu plošných prodejů na trhu. Tento fakt by však mohl být vodou na mlýn těm investorům, kteří se v současnosti bojí investovat kvůli vysokým cenám a tato korekce by pro ně mohla být pozitivním impulsem k nákupu.

Nejvýkonnější akciové fondy v ČR za říjen Zaměření a název fondu Výkonnost za měsíc v % Zaměření a název fondu Výkonnost za měsíc v % Globální - Activest Lux TrendWorld 4,62 Technologie - KBC Equity - Internet 8,46 USA - Franklin Aggresive Gth 1,31 Zlato - Capital Invest Gold Stock 9,23 Evropa - Credit Suisse EF Small Cap Europe 2,88 Farmacie - ČPI farm. a biotechnologie -0,84 Asie - Pioneer Japanese Equity -0,08 Biotechnologie - ESPA Stock Biotech. -1,51 Východní Evropa - ING Intl CZK Equity 5,94 Suroviny - ABN Amro Global Resources 5,13

Pokud se rozhodujete pro investici do akciových fondů, vyplatí se fondy zaměřeny právě na trhy střední a východní Evropy, nebo globálně zaměřené fondy. K zahození však nejsou ani akcie v USA, zejména pak technologické tituly.

Dalším rizikovým instrumentem výhodným pro dynamického investora mohou být komodity, kde se v současnosti ukazuje jako úspěšné řešení investice do zlata. Přestože zlato už dosáhlo 16-ti letého maxima a v průběhu roku zaznamenalo ohromný růst, ještě stále u něj existuje růstový potenciál, který je především podpořen klesajícím kursem dolaru. Ten by měl pokračovat i v blízké budoucnosti. Dalším impulsem pak může být hospodářský růst v Asii, která zvyšuje svou poptávku a v neposlední řadě zlatu pomáhá i relativně nízká nabídka, která při zvyšující se poptávce tlačí na cenu žlutého kovu.

V šeho moc škodí

Investory, kteří se snaží vytvořit vyvážené portfolio, bude kromě cen akcií zřejmě nejvíce zajímat vývoj na trzích s dluhopisy a s tím související vývoj výkonnosti u dluhopisových fondů. Tady byla situace opačná než na trzích s akciemi. Téměř celý říjen se dluhopisům spíše dařilo, obrat na trhu s ropou však cenám dluhopisů neprospěl a jejich kurzy na konci měsíce s klesající cenou ropy zaznamenaly pokles. Na vývoj cen v USA bude mít v budoucnu vliv zejména pohyb kurzu amerického dolaru, ovlivňovat je mohou také makroekonomické výsledky, popřípadě vývoj cen ropy, celkově se očekává jejich pokles.

Nejvýkonnější dluhopisové fondy v ČR za Říjen Zaměření a název fondu Výkonnost za měsíc v % Zaměření a název fondu Výkonnost za měsíc v % ČR - Conseq dluhopisový 1,31 USA - ESPA Bond USA 2,28 Východní Evropa - Credit Suisse BF Emerging Eur 1,72 Svět - ESPA Portfolio Bond 1,34 Evropa - ESPA Bond Euro Corp 1,82 Rozvíjející se trhy -Pioneer Emerg. Market Bd 1,99

Ceny dluhopisů v Evropě byly vývojem na trhu s ropou ovlivněny méně, nepůsobí na ně v takové míře vývoj kurzu eura a dolaru. Do budoucna se předpokládá spíše stagnace, nebo mírný pokles cen a výkonnosti dluhopisů v tradičních zemích EU. Podobný vývoj je očekáván také v ČR, naopak v Polsku, nebo v Maďarsku je očekáván spíše růst cen dluhopisů, což bude ovlivňováno zejména změnami úrokových sazeb v těchto zemích.

Vzhledem k předpokládanému vývoji je podobně jako u akcií lepší se soustředit spíše na trhy ve Střední a východní Evropě. Od tohoto předpokladu se také odvíjí doporučení investice i do fondů, které se orientují na trhy nových členů Evropské unie.

J istota nade vše

Pro konzervativně orientované investory jsou po zajištěných fondech asi nejzajímavější formou investice zejména fondy peněžního trhu, ve kterých hrají prim zejména nástroje peněžního trhu, státní dluhopisy, pokladniční poukázky a jiné krátkodobé cenné papíry s krátkou dobou splatnosti a malým úrokovým rizikem. Vzhledem k nízkým sazbám se v současnosti neukazují jako velmi výhodné investice do aktiv v USA a západní Evropě. Na rozdíl od EU ovšem existuje v USA reálný předpoklad k růstu sazeb, což dokazuje i nedávné zvyšování o 25 bodů. Evropská centrální banka zatím nad podobnými kroky neuvažuje a předpokládá se spíše stagnace.

Nejvýkonnější fondy peněžního trhu v ČR za Říjen Zaměření a název fondu Výkonnost za měsíc v % Zaměření a název fondu Výkonnost za měsíc v % Evropa - Raiffeisen Euro Liquid 0,33 USA - Pioneer USD Short-term 0,38

U nás je situace podobná jako v EU, naproti tomu mnohem výhodnější jsou sazby v Polsku, na Slovensku nebo v Maďarsku. Je lepší se proto orientovat na investice do těchto trhů, které mohou být i z pohledu domácího investora mnohem výhodnější. V nabídce investičních společností je dostatečné množství fondů orientujících se na tyto lokace a do budoucna to nemusí být špatná volba.

Na závěr je nutné jen dodat, že to, pro kterou formu investice se rozhodnete, je jen na vás a tento článek můžete brát jen jako malého průvodce nejrozšířenějšími investičními produkty u nás. Nezahrnuli jsme sem samozřejmě všechny druhy investic. Spíše šlo o to, zaměřit se na ty zásadní způsoby investování, od kterých se ty málo rozšířené, nebo méně známé, odvíjejí.

