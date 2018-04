Jaký máte názor na práci streetworkera?

Vůbec nevím, co to je.Ani trochu se mi to nelíbí. Podporují narkomany a my to platíme z daní. Nechápu, proč by feťáci měli zadarmo dostávat něco, co si všichni ostatní musí platit. Je to naprostý nesmysl.Je to pozitivní. Jsem ráda, že takoví lidé existují. Jejich práci nesmírně oceňuji. Pracovat téměř nezištně pro druhé a pomáhat jim, je obdivuhodné. Ti, co streetworkery dělají, musí mít ze své práce dobrý pocit.Tahle práce, ač je asi docela neznámá, je hrozně důležitá. Statistiky ukazují, že díky výměně jehel u narkomanů, je u nás promořenost drogové populace virem HIV v řádech promile. A to je velmi nízké číslo. Streetworkeři často docela riskují a jejich práci považuji za velmi smysluplnou.Nevím, co je to za práci, co dělají. Podle názvu je to nějaká práce na ulici, ale nevím jaká.Nevím přesně. Asi uklízí ulice nebo něco takového.