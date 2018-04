Jaký máte přehled o možnostech zhodnocení svých financí? Otestujte se

Především v době krize uvažujeme o svých finančních rezervách a snažíme se peníze co nejlépe zhodnotit. Možností je mnoho. Stačí se zamyslet nad tím, jaké riziko jsme ochotni podstoupit a jak dlouho peníze nebudeme potřebovat.



Pokud víte, že peníze pár let potřebovat nebudete, nenechávejte je na běžném účtu. Zbytečně se bude vaše rezerva postupně ztenčovat. Zvolte raději některý ze spořicích účtů nebo termínovaných vkladů.



Také stavební spoření nebo penzijní připojištění může přinést zajímavé výnosy.



Ti, kteří jsou ochotni podstoupit určitou míru rizika, mají možnost investovat do akcií, dluhopisů apod. Nejvhodnější je zvolit podílové fondy. Na trhu jich je nepřeberné množství.