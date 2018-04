Jaký plat je třeba pro úvěr od stavební spořitelny

V porovnání s hypotékami jsou úvěry ze stavebního spoření trochu nepraktické. Pro přidělení „řádného“ úvěru ze stavebního spoření je nejprve nutné něco naspořit. Většinou se tato akontace pohybuje ve výši mezi 30 % až 50 % cílové částky, liší se u jednotlivých produktů. Další podmínkou je dosažení stanovené výše hodnotícího čísla a zákonem je navíc určena minimální čekací doba v délce dvou let. Dříve úvěr získat nelze.

Překlenovací úvěry stavebních spořitelen

Stavební spořitelny proto klientům nabízejí jako alternativu překlenovací úvěry, které si mohou klienti sjednat a čerpat ihned po uzavření smlouvy o stavebním spoření a překlenout tak dobu do přidělení úvěru ze stavebního spoření. Oproti hypotékám mají například tu výhodu, že je lze kdykoli bez sankcí splatit. Úrokové sazby jsou garantované pro všechny klienty ve stejné výši a většinou bývají fixní po celou dobu splácení. I když i u překlenovacích úvěrů některé spořitelny fixují sazbu pouze na období šesti let. Výhodou stavebního spoření je samozřejmě státní podpora a v porovnání s hypotékou také nižší poplatky za vedení účtu. Jejich nevýhodou je fakt, že se po celou dobu svého trvání nesplácejí, klient po celou dobu spoření platí spořitelně z překlenovacího úvěru pouze úroky, jistina se nesnižuje, a proto jsou celkově poněkud drahé.

Překlenovací úvěry podobné hypotékám

V současné době už všechny stavební spořitelny nabízejí překlenovací úvěry s nulovou akontací, u kterých není třeba žádného počátečního vkladu. Charakteristické jsou pro ně dlouhá doba splatnosti, která umožňuje snížit splátky jejich rozložením do delšího období, a nutnost zajistit úvěr zástavním právem k nemovitosti. Jako jednu z jejich výhod oproti hypotékám stavební spořitelny uvádějí větší dostupnost. Jak vysoký příjem tedy musí mít žadatel o překlenovací úvěr, aby jej mohl získat? Stavebním spořitelnám jsme předložili modelový příklad. Jeho zadání bylo zvoleno tak, aby výsledky bylo možné později srovnat s příkladem, který zjišťoval to samé u hypotečních úvěrů (viz. tento článek). Jsou zde podobné jak parametry úvěru, tak profil dvou různých žadatelů.

Překlenovací úvěr versus hypotéka

Stavební spoření je poněkud složitější produkt než hypotéka, proto nelze mít zadání modelového příkladu pro oba úvěry zcela stejné. U hypotéky stačí pro zjištění výše splátky a celkově zaplacených úroků jednoduše zadat výši úrokové sazby a délku doby splatnosti s přesností třeba na měsíce. Průběh stavebního spoření a tedy také doba trvání překlenovacího úvěru jsou závislé na větším množství parametrů. Jde například o to, kdy dojde k přidělení cílové částky, což závisí na způsobu spoření, na rychlosti růstu hodnotícího čísla atd. Proto zadání příkladu pro překlenovací úvěry bylo trochu volnější než u hypotéky, ovšem vycházelo ze zcela shodné situace zájemce o úvěr, který potřebuje řešit konkrétní bytovou potřebu.

Zadání modelového příkladu

Zájemce o překlenovací úvěr si chce koupit nově postavený menší byt v Praze za 2 mil. korun. Jako zástavu použije pouze tento byt, teoreticky předpokládáme, že jeho zástavní hodnota bude shodná s cenou kupní (jde o novostavbu). Chce požádat o překlenovací úvěr ve výši 1,4 mil. korun, 600 tisíc korun má již našetřeno. Spořitelny měly za úkol vybrat jeden konkrétní produkt ze své nabídky a namodelovat průběh spoření a překlenovacího úvěru tak, aby celková doba splatnosti spolu s řádným úvěrem činila přibližně dvacet let. Předpokladem bylo, že klient nebude provádět mimořádné úložky během doby spoření ani mimořádné splátky úvěru.

Profil žadatele o hypoteční úvěr

Pro výše uvedené zadání jsme na ukázku zvolili dva různé žadatele:

A/ jednotlivec, 30 let, žije sám a o úvěr žádá sám

B/ mladí manželé s jedním dítětem do šesti let

V obou případech jde o zaměstnance (ne OSVČ), kteří nemají žádné jiné závazky, neplatí jiné splátky či úvěry. Neuvažujeme zde ani platbu pojistného na pojištění nemovitosti, které bude muset klient platit.

Výsledky poskytnuté stavebními spořitelnami

Ve všech případech jsme vybrali ta řešení, která počítala s cílovou částkou ve výši 1,4 mil. korun a nulovým počátečním vkladem. (Jsou ale i jiné možnosti, například cílová částka 2 mil. korun s počátečním vkladem 600 tis. korun, v rámci rodiny lze například sjednat více smluv a podobně.) ČMSS zvolila pro rodinu jiné řešení než pro jednotlivce, a to sjednání dvou smluv s cílovými částkami 700 tisíc korun.

V následující tabulce je uvedena výše měsíční platby ve fázi překlenovacího úvěru. Zahrnuje dospořování na vkladový účet, platbu úroků z překlenovacího úvěru a také poplatek za vedení účtu. Výsledky jsou seřazeny podle posledního sloupce. Mezi nejnižší a nejvyšší splátkou je rozdíl 1 978 korun.

Výše měsíční platby ve fázi překlenovacího úvěru: úroky z překlenovacího úvěru + dospořování + poplatek za vedení účtu stavební spořitelna vybraný překlenovací úvěr celková měsíční platba včetně poplatku (Kč) Modrá pyramida Hypoúvěr 7 855 Raiffeisen NÍZKÁ HYPOSPLÁTKA v tarifu S 061 8 219 Stavební spořitelna ČS HYPO TREND 8 998 HYPO překlenovací úvěr v tarifu NU-EU 1,2 9 394 ČMSS - rodina TopKredit Plus v tarifu Atraktiv Standard 9 412 ČMSS - jednotlivec TopKredit Plus v tarifu Atraktiv Standard 9 612 Wüstenrot PARTNER v tarifní variantě OF 9 833

Výše potřebného příjmu

V následujících dvou tabulkách jsou uvedeny výše minimálního čistého měsíčního příjmu, který jednotlivé spořitelny vyžadují pro poskytnutí uvedených překlenovacích úvěrů. V první tabulce je žadatelem jednotlivec, ve druhé tabulce rodina s jedním dítětem do šesti let. HYPO stavební spořitelna rozlišuje, zda je nakupovaná nemovitost v Praze, nebo ne. Ostatní spořitelny lokalitu nezohledňují.

Výše minimálního čistého příjmu: překlenovací úvěr 1,4 mil. Kč, splatnost přibl. 20 let, nulový počáteční vklad jednotlivec minimální čistý příjem (Kč) stavební spořitelna 13 284 HYPO - mimo Prahu 14 000 Raiffeisen 14 168 HYPO - v Praze 14 199 Modrá pyramida 15 485 Stavební spořitelna ČS 16 452 ČMSS 16 939 Wüstenrot

Rozdíl mezi nejnižším příjmem u HYPO spořitelny a nejvyšším u Wüstenrotu je 3 655 korun. Překlenovací úvěr ve výši 1,4 mil. korun může samožadatel získat už s čistým příjem pod 15 000 korun.

Výše minimálního čistého příjmu: překlenovací úvěr 1,4 mil. Kč, splatnost přibl. 20 let, nulový počáteční vklad manželé s dítětem do šesti let minimální čistý příjem (Kč) stavební spořitelna 18 322 Modrá pyramida 18 530 Stavební spořitelna ČS 18 674 HYPO - mimo Prahu 20 636 HYPO - v Praze 21 000 Raiffeisen 22 558 ČMSS 22 870 Wüstenrot

Zde je rozdíl mezi požadavky spořitelen ještě zřetelnější, a to více než 4 500 korun. Je patrné, že v obou případech vyžadují nejvyšší příjmy od žadatelů ČMSS a Wüstenrot.