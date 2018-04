ANKETA: Mluvčí bank vybírají nejabsurdnější poplatek

Mluvčí bank měli vybrat mezi nominovanými poplatky ten, který je podle nich nejabsurdnější. "Letos sice odpověděli všichni, zato více než kdy před tím nechtěli vybrat jeden konkrétní poplatek a omezili se na obecné konstatování o ceně za službu," zhodnotil odpovědi Patrik Nacher ze serveru Bankovnipoplatky.com.

Nominované poplatky za předčasně splacený úvěr

za zjištění zůstatku přes bankomat

za výpis z účtu zaslaný elektronickou cestou

za vložení dalších údajů do příkazu k úhradě

za neuskutečněnou platbu

za účetní položku

za vedení platební karty

za vedení kontokorentu i v době nečerpání služby

za vklad na účet na přepážce třetí osobou

za vedení účtu k hypotečnímu úvěru

za zřízení smlouvy o stavebním spoření

za změnu PIN u karty

za vedení účtu zemřelého klienta

za zadání či změny trvalého příkazu přes internetbanking

za vklad prostřednictvím vkladového bankomatu

Jsme přesvědčení, že za kvalitní služby se platí a nestydíme se za to, že za naše služby chceme poplatky. Zákazník ale musí mít dopředu jasno v tom, za co bude platit. Proto má náš ceník jednu stránku A4. Navíc si klient může vybrat tarif, kde platí jen měsíční poplatek a všechny běžné služby včetně výběrů z bankomatů v celé EU má zdarma.

Za absurdní považujeme takové poplatky, které se netýkají bankovních služeb, ale spíš funkcionality nebo třeba využití komunikačního kanálu. Pokud je některá naše služby zpoplatněna, tak stojí vždy stejně, ať navštívíte pobočku nebo ji uděláte přes internet nebo po telefonu. Stejně tak umožňuje ve všech kanálech využívat stejné služby.

Za absurdní také považujeme poplatky za inovativní funkce. Proto je zavádíme, aby je lidé používali. Proč je tedy omezovat absurdním poplatkem? Proč chtít od zákazníka peníze za to, že do banky přinese peníze? To považujeme za absurdní.

A podobných příkladů by se v českém bankovnictví dala najít spousta…

Za nás je to jednoduché. Jak ukazuje naše strategie, je to možné téměř bez poplatků.

Poplatky, které účtujeme, jsou opodstatněné. Naše poplatková politika je dlouhodobě transparentní a férová, klienti vědí, za co platí. Neradi bychom označovali za absurdní některý z poplatků, které si účtuje naše konkurence, proto necháme toto hodnocení spíše na veřejnosti.

Stejně jako každá jiná firma, také banka musí nabízet své produkty za odpovídající cenu. Velikost poplatku musí jít ruku v ruce s kvalitou a dostupností nabízených služeb. Nastane-li však situace, kdy se poplatek snaží skrýt, není jasně definovaný, nebo neumožní klientovi se seznámit s jeho podstatou, dá se takový poplatek nazvat absurdním.

Pro ČSOB je tato transparentnost velice důležitá a klient má možnost se s každým jednotlivým poplatkem důkladně seznámit. Z navrhovaných poplatků bych se stejně tak jako v loňském roce přiklonila k poplatku za výpis z účtu zaslaného elektronickou cestou. Svůj účet v současnosti po internetu spravuje velké množství našich klientů a ti by měli mít jednoduchý a levný přístup ke svému elektronickému bankovnictví.

Absurdní jsou podle mého názoru zejména poplatky za služby, kde bance nevznikají žádné nezanedbatelné přímé náklady a navíc "práci" přenesla na klienta. Z letos nominovaných poplatků proto volím Poplatek za zadání (běžného nebo trvalého) příkazu či změny trvalého příkazu přes internetbanking.

Tipovat nejabsurdnější bankovní poplatek z pozice banky je ve své podstatě absurdní. Přestože GE Money Bank některé "nominované" poplatky neúčtuje, ponecháme výsledek ankety plně v rukou hlasující veřejnosti.

Poplatek za zjištění zůstatku přes bankomat.

Přijde mi spíše absurdní diskutovat o tom, zda a které bankovní poplatky jsou absurdní. Za všemi produkty a službami stojí samozřejmě nějaké náklady, které se promítají do ceny, v případě bankovních služeb do poplatků. Naším cílem není poskytovat nejlevnější služby, ale kvalitní produkty, služby a poradenství za odpovídající ceny v celé škále různých bankovních produktů. Každý klient si může vybrat dle svých potřeb a preferencí. Nabízíme různé alternativy a kombinace.

Nechceme účelově ukazovat na nějaký konkrétní poplatek a tvrdit o něm, že je absurdní jen proto, že ho sama KB nemá. Snažíme se v cenové politice vystupovat transparentně a poctivě, a pokud bychom některé poplatky považovali za absurdní, nebudeme je účtovat. Za poplatky, které účtujeme, je vždy nějaký důvod.

Několik příkladů k poplatkům v aktuálním seznamu: například poplatek za vklad přes bankomat. Vypadá to jako automatizovaná služba bez nákladů, ale tak tomu není. K bankomatu musí přijít živý člověk a zajistit hotovost, bankomat musí umět ověřovat pravost bankovek a jakékoliv vložení karty znamená přímé náklady na autorizace. Obdobou je například zjištění zůstatku přes bankomat. Stejně tak kontokorent i při nevyužívání s sebou nese náklady - banka peníze klientovi rezervuje, aby je měl ihned v případě potřeby dostupné a nemá dopředu informace o záměrech klienta kontokorent využít či nevyužít. Podobnou optikou se můžeme dívat prakticky na všechny poplatky uvedené na aktuálním seznamu.

Stejně jako v minulém roce, z tabulky nominovaných Nejabsurdnějších poplatků vybíráme poplatek za vložení variabilního (specifického) symbolu do příkazu k úhradě. I naše odpověď, proč jej považujeme za absurdní, zůstává stejná:

Možnost vložit variabilní, specifický nebo konstantní symbol, případně zprávu pro příjemce do příkazu k úhradě je naprostá samozřejmost a součást služby platebního styku. Klientovi a i příjemci to dává možnost blíže identifikovat danou platbu. Dle našeho názoru je zcela absurdní za tuto součást poskytované služby požadovat dodatečný poplatek.

Vzhledem k tomu, že můj osobní favorit – poplatek za vedení hypotečního účtu - je mezi nominovanými i letos, vybírám opět právě tento poplatek.

Absurdita a nesmyslnost tohoto poplatku je v tom, že odměnou banky za poskytnutí hypotečního úvěru a také za vedení hypotečního účtu je úrok. Banka svou odměnu dostane ve formě úroku a nevidím tedy důvod, proč bychom měli klientovi vedle úroku účtovat ještě další poplatky a tím mu prodražit úvěr o další tisíce korun. U naší hypotéky se klient nesetká s poplatkem za vedení hypotečního účtu ani s poplatkem za vyřízení hypotečního úvěru.

Zřejmě už se budu opakovat, ale absurdní je z mého pohledu takový poplatek, který není srozumitelný. Tímto heslem se maximálně řídíme, a proto jsme i letos přistoupili k dalšímu zjednodušení a zpřehlednění sazebníku. Zaznamenali jsme totiž připomínky, že význam některých položek není naším klientům zcela jasný. Vyšli jsme jim tedy vstříc a pro většinu z nich jsme použili české výrazy. I nadále totiž chceme poskytovat srozumitelné, dostupné a funkční služby pro současného člověka - aby bylo každému hned jasné, co může využít a kolik za co zaplatí.

Letošním favoritem pro mě zůstává poplatek za elektronický výpis. Ten by měl být rozhodně zdarma, aby motivoval k přechodu od papírových výpisů, a tím alespoň částečně podpořil ochranu životního prostředí.

Pro klienta je především důležité, že má možnost volby. Na českém trhu působí zhruba čtyři desítky bank, každá má vlastní poplatkovou politiku, každá se zaměřuje na jiný segment trhu a každá se snaží konkurovat jiným způsobem - některá cenou, jiná kvalitou a šíří nabízených služeb, další třeba kvalitním finančním poradenstvím. Pokud tedy nějaký poplatek je pro klienta absurdní, může využít banku, která jej neúčtuje. Přestože tedy Raiffeisenbank neúčtuje svým klientům prakticky žádný vítězný poplatek z minulých let, nebudu navrhovat žádnou konkrétní nominaci.

Stále respektuji právo každé banky pro tvorbu vlastní poplatkové politiky způsobem, aby nevzbuzovala negativní pocity u klientů a současně odpovídala záměrům a cílům banky.

Do kategorie absurdních bychom z nominovaných zařadili především poplatky za "servisní" služby realizované v rámci elektronického bankovnictví klientem samotným. Typickými zástupci této skupiny poplatků jsou Poplatek za výpis z účtu zaslaný elektronickou cestou či Poplatek za vložení dalších údajů do příkazu k úhradě. Snahou banky by mělo být motivovat klienta, aby ve větší míře využíval možností vlastních nastavení a správy účtu a zároveň touto cestou šetřil náklady na bankovní poplatky. I proto Volksbank tyto služby nabízí klientům bez dodatečných poplatků zdarma.

Nezáleží na tom, co si myslí banky, ale zákazníci. A tak se našich klientů ptáme, co se jim líbí a co by chtěli změnit. Prostřednictvím sociálních sítí pak dostáváme zpětnou vazbu velmi rychle, a jsme za ni rádi. Možná trochu překvapivě, málokdy jsou tématem poplatky. V Zuno je totiž většina služeb za 0 korun. Rébus ohledně nejabsurdnějšího poplatku tak musí vyřešit čtenáři, klienti bank. Nám připadají absurdní poplatky za takové služby, kde si klient poradí sám, po internetu, a banku to nestojí ani čas ani peníze.

"Ačkoliv by se možná snaha ptát se zaměstnanců bank na nejabsurdnější bankovní poplatek dala sama o sobě považovat za absurdní, předpokládali jsme, že i jim jakožto bankovním klientům mohou připadat některé cenovky na bankovních službáchjako neoprávněné, že se dokážou oprostit od svých pracovních angažmá a podívat se na sazebníky bank jako spotřebitelé," komentuje výsledky ankety Aleš Rod ze serveru Bankovnipoplatky.com.

Přímo se k nominovaným poplatkům dokázalo vyjádřit jen pět oslovených mluvčích, další obecně okomentovali to, co dělají sami případně svou odpověď zahalili do vágnějších tvrzení, nejčastěji ve smyslu, že každý si může účtovat, co je libo či o tom, že poplatky jsou opodstatněné.

"Racionální a logická snaha méně či více okatě vyzdvihnout vlastní instituci ukazuje na to, že je hlasování v anketě v rukou veřejnosti, která může tyto bankovní poplatky eliminovat tím, že jednoduše přesune peníze tam, kde tyto absurdní poplatky neúčtují. Protože nikoli slova, ale peníze klientů jsou to jediné, na co bankéři slyší," dodává Aleš Rod.