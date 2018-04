Jaký typ zaměstnance jste? Najděte v přehledu sami sebe

Štěně: bezmocí vyjadřuje domnělou slabost

Jak se pozná: Je hned přetížené, málo si troufá a neustále se zajišťuje: "To neumím, je toho na mě příliš, ztrácím přehled. Potřebuji pomoct!"

Jaké opravdu je: Bezmocí vyjadřuje domnělou slabost, přitom je štěně velmi rafinované. Požadovanou pomoc zaručeně dostane, zvláště když proti němu stojí pes ochranář či pes suverén. A tak si může být jisté, že odpovědnost za jeho činy převezmou jiní. Umí se tedy prosadit, protože dostane to, co chce: pomoc a podporu. A nemusí se starat o důsledky svého chování.

Nevýhoda: Pokud nepřevezme odpovědnost, nebudou je ostatní brát vážně a nebudou mu dávat důležité úkoly, jež by mohlo sebevědomě plnit.

Rada: Dodejte si odvahy, zapojte se a buďte průbojní. Do nové role se nakonec dostanete a konečně se naučíte stát na vlastních nohou.

Pes na řetězu: pracuje na povel

Jak se pozná: Plní příkazy a nerad je zpochybňuje. Reaguje na chválu a trest, ale vlastní iniciativy má málo. K nadřízeným je loajální, vždycky rád pomůže: "To jsem to pěkně udělal, teď mě pochvalte!"

Jaký opravdu je: Je výtečný pomocník a v rámci svých kompetencí je celkem průbojný. Nicméně se mu musí hranice nejdříve ukázat, sám je najít neumí. Pracuje na povel a dá se motivovat pochvalou. Ale když se chvála dlouho nedostaví, je jízlivý a nespokojený.

Nevýhoda: Pokud si občas nevyzkouší svoje hranice, zůstane na řetězu uvězněn. Protože nemá průkopnického ducha, nebývá jeho průbojnost hodnocena valně.

Rada: Někdy se vyplatí utrhnout se ze řetězu. Některý povolí, jiný, opotřebovaný, se rozlomí a vy můžete volně běžet. Zkuste rozšířit kruh, ve kterém se chcete pohybovat. Vyvíjejte více vlastní iniciativy, třeba vás někdy nechají běhat bez vodítka, nebo vám alespoň dají větší prostor.

Pes samotář: je skromný

Jak se pozná: Daří se mu v ústraní, kde nepozorovaně dělá správná rozhodnutí. Nerad mluví o úspěchu a neumí zacházet s chválou: "Ale to ani nestojí za řeč."

Jaký opravdu je: Působí skromně, nakládá si bez remcání práci navíc a stará se o všechny ty věci, o nichž si šéfové a kolegové rádi myslí, že se dějí jakoby samy od sebe. Pes samotář je často přehlížen, a tak sotvakdy doceněn. A když už na chválu dojde, většinou ji odbude. Přitom je citlivý a introvertní.

Nevýhoda: Kdo o svých výkonech nemluví nebo je skrývá, může být časem považován za nadbytečného.

Rada: Oceňte svůj výkon, važte si své práce a přijměte pochvalu. Mluvte někdy o svých úspěších, aby si lidé všimli, jak jste pro firmu důležití.

Pes tahoun: budí dojem, že je přetížený

Jak se pozná: Své úkoly považuje za důležité a rád si jich bere mnoho, což pak také dává hlasitě najevo. Jeho práce pro něj představuje celý svět: "Dávám tomu všechno!"

Jaký opravdu je: Je spíše extrovertní a rád ukazuje, že pro firmu dělá vše. Mnohdy působí stresovaně a budí dojem, že je neustále přetížený.

Nevýhoda: Kdo často vypadá přetíženě, na toho ostatní moc nespoléhají. Je pozoruhodné, co všechno si na sebe nakládá, ale je to opravdu nutné? Ostatní ho jistě mají za přívětivého, mírně chaotického a velice angažovaného člověka. Ale určitě ne za průbojný pilíř firmy.

Rada: Tu a tam zařaďte nižší rychlost, mluvte i o svých úspěších, ne jen o neuvěřitelném stresu, který prožíváte. Najděte si nějakou protiváhu k práci. Protože jen ten, kdo je vyrovnaný a stará se i sám o sebe, umí přesvědčit.

Pes ochranář: má vyvinutý smysl pro spravedlnost

Jak se pozná: Zastává se týmu, hlavně slabších lidí, snadno zavětří nespravedlnost. Vystupuje spíše směrem nahoru a hledá spojence mezi podřízenými. Má vyvinutý smysl pro spravedlnost a demokracii: "Vaše problémy jsou tady od toho, abych je vyřešil."

Jaký opravdu je: Podřízení ho milují a nechávají se rádi chránit. Šéfové si váží jeho angažovanosti a nezištnosti. Nebo ne? Jeho průbojnost každého přesvědčí, či má jen odpoutat pozornost?

Nevýhody: A co když kolegové o pomoc vůbec nestojí? Možná jeho lidumilnost nadřízené štve, protože pak kvůli ní zanedbává své úkoly.

Rada: Zasazujte se za ostatní, pokud tím jen nechcete zamaskovat vlastní nedostatky. Využijte svou průbojnost pro sebe, firmu i ostatní, jestli o to stojí.

Pes superhrdina: nemá z ničeho strach

Jak se pozná: Ke každodenním výzvám se staví energicky a jede na plný plyn. Není pro něj problém, který by se nedal vyřešit. Rozhodnutí dělá rychle a pak jich už nelituje, i když nebyla správná. "Šup šup, netřeba brát ohledy."

Jaký opravdu je: Zdá se, že nemá z ničeho strach. Vše se mu většinou daří, a když už se jednou něco pokazí, neláme si s tím hlavu. Svou energií dokáže strhnout ostatní, nedostatkem reflexe přivést podnik k bankrotu.

Nevýhoda: Kdo pracuje a rozhoduje jako "namydlený blesk", dělá chyby, protože nemá čas na přemýšlení.

Rada: Se svou energií hravě zvládnete mnohé. Kolegové vás budou následovat. Když si najdete čas na zhodnocení chybných rozhodnutí a poučíte se z nich, už vaše průbojnost nebude vycházet jen z čirého optimismu, ale bude mít pevný základ.

Zákeřný pes: těžko stráví kritiku

Jak se pozná: Ze strachu, aby někdo nezjistil, že není neomylný, hlasitě štěká a ohání se kolem sebe. Ovšem nikoli směrem nahoru, spíš ve výšce lýtek. Kritiku stráví jen těžko, i když je konstruktivní: "Já si své zájmy uhájím!"

Jaký opravdu je: Malý zákeřný pes se skrývá skoro v každém, ale málokdo to přizná. Kdo by chtěl být přistižen při tom, že na něco nestačí, že je závistivý či ustrašený? Když se ale na jeho dveřích objeví cedulka: Pozor, kouše!, je nejvyšší čas přiznat chybu a smět za to zase patřit k týmu.

Nevýhoda: Kdo si nepřipustí své slabiny, nebude považován za průbojného. Pravdu nemá ten, kdo štěká hlasitěji. Jízlivostí vystraší kolegy, může skončit i sám.

Rada: Uvědomte si, že nejste neomylní, a dejte to najevo i kolegům. Neuškodí přiznat chybu, požádat o pomoc nebo ji nabídnout. Neztratíte spojení s týmem.

Studený čumák: drží si ostatní od těla

Jak se pozná: O samotě dělá chladná rozhodnutí a drží si kolegy od těla. Přílišná blízkost ostatních ho znervózňuje, mohl by roztát: "Jsem osamělý vlk. Přidejte se na moji stranu, nebo jděte pryč!"

Jaký opravdu je: Na rozdíl od psa samotáře dává svou uzavřeností najevo moc a sílu. Není rád, když mu někdo vidí do karet, nechce být odkázaný na cizí pomoc.

Nevýhoda: Je svým spolupracovníkům hodně vzdálený. Nezaznamená tak, že se něco důležitého děje, nerozezná problémy ostatních, oni si k němu pro radu nechodí. Prosadit se umí, i když diktátorským způsobem. Ví opravdu, že jsou jeho rozhodnutí správná?

Rada: Zachováváte si chladnou hlavu, i když okolo už zuří chaos. Zajistěte, aby vám kolegové mohli věřit. A abyste se mohli správně rozhodnout, protože se k vám dostaly všechny stěžejní informace.

Pes suverén: člověk ze staré školy

Jak se pozná: Dělá suverénní rozhodnutí. Člověk se přece může pochlubit zkušenostmi i úspěchy. Ke kolegům má osobní vztah. Je mentorem mladých snaživých zaměstnanců: "Smíte využít mých zkušeností, ale žádám za to uznání."

Jaký opravdu je: Koná blahosklonné soudy, ukazuje nadřazenost a vybírá si okruh svých oblíbenců. Je to člověk ze staré školy. Platí za neomylného, alespoň dokud tomu okolí věří.

Nevýhoda: Kdo zdánlivě nemá žádné slabiny, ztěžuje ostatním, aby se přiznali ke svým slabým stránkám, vypadali by totiž hloupě. Průbojnost dává najevo mocí a zkušenostmi. Myslí si, že ví vše. Když je přistižen při omylu, ztrácí tvář.

Rada: Zkušenosti, znalosti a suverenita jsou cenné, pokud s nimi člověk umí zacházet. Využijte svou průbojnost a utvrďte ostatní, aby to tak dělali také. Protože lidé se mohou od sebe navzájem učit, v tom je pravá suverenita.

Pes do psího spřežení: týmový hráč

Jak se pozná: Je to týmový hráč. Sice málokdy dělá nepravosti, ale také nerad přebírá plnou odpovědnost. Je silný v kolektivu, ale sám si rychle začne připadat nejistý: "Jsme tým, společně to dokážeme!"

Jaký opravdu je: Využívá toho, že ve skupině se člověk snadno ztratí, když je na něj téma příliš složité, výzva hodně náročná nebo námaha moc velká.

Nevýhoda: Kdo je týmový, protože si sám na nic netroufne, zůstane vždycky ovcí ve stádu, v nejhorším případě se ztratí v davu.

Rada: Znáte svoje slabiny a umíte využít silné stránky druhých. Jste mistrem v delegování. Když se vám podaří svá pozitiva uplatnit ve skupině a zároveň se budete učit od ostatních, vytvoříte nejen spravedlivou hru, ale získáte hodně i pro sebe.