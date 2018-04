Jaký typ životního pojištění splní nejlépe vaše očekávání

Ne všichni lidé životní pojištění potřebují, takže raději jeho pořízení zvažte. Máte na výběr z kapitálového životního pojištění, variabilního životního pojištění, z investičního životního pojištění a z rizikového (dočasného) pojištění. Pak si již jen vyberete ten správný tarif od konkrétní pojišťovny.

V poslední době se na trhu objevilo několik výrazně levnějších tarifů, které exkluzivně používají nezávislé konzultační společnosti. Ušetřit lze i více než 50 % peněz vydaných za poplatky.



Kdo vlastně potřebuje životní pojištění

Nezbytnost pojištění se objevuje v případech, kdy na příjmu člověka závisí jiná osoba, rodina nebo se jedná o plátce úvěru. Některé banky vyžadují životní pojištění jako jednu z podmínek pro poskytnutí úvěru.

Životní pojištění v podstatě nahrazuje peníze, o které rodina přijde, když náhle vypadne příjem živitele. Často se stává, že je potřeba nahradit hlavní příjem rodiny dlouho dopředu. Například do doby, než se děti o sebe dokážou samy postarat. Pojistná částka by se tedy u rodin měla pohybovat v řádech milionů korun. K životnímu pojištění si můžete sjednat i různá připojištění. Přínosná jsou většinou úrazová pojištění, pojištění trvalé invalidity a soukromé zdravotní pojištění.

Typy pojištění

Rizikové pojištění poskytuje pouze ochranu rizik. Člověk platí pojistné, ale nic nespoří. Tento produkt je vhodný hlavně pro velmi vysoké pojistné částky. Nevyžaduje totiž značný měsíční výdaj.



Kapitálové životní pojištění se vyznačuje ustáleností a jedná se o poplatkově drahý produkt, který není zrovna flexibilní.



Variabilní a investiční životní pojištění jsou nejvíce využívané varianty. Oba typy pojištění kombinují spořicí složku a relativně levné rizikové životní pojištění. Zatímco u variabilního pojištění konzervativně spravuje spořicí složku pojišťovna a připisuje minimální garantované zhodnocení (do 2,4 % p. a.), u investičního pojištění se peníze investují do vámi zvolených fondů.



Investiční fondy umísťují finanční prostředky do nástrojů finančního trhu, jako jsou dluhopisy, akcie, reality, komodity. Správná strategie takové investice umožňuje na dlouhém horizontu získat vyšší výnos.



Klady a zápory jednotlivých typů životního pojištění

Produkt Výhody Nevýhody Kapitálové životní pojištění - garantovaný minimální výnos

- možnost snížení daňového základu o zaplacené pojistné až o 12 000 korun ročně - neprůhlednost hospodaření pojišťovny se zaplaceným pojistným

- pevný poměr pojistných částek pro případ smrti a dožití po celou pojistnou dobu

- vysoká sankce za předčasné ukončení smlouvy

- pro dlouhé spoření příliš konzervativní produkt Variabilní životní pojištění - garantovaný minimální výnos rezervy pojištění

- možnost snížení daňového základu o zaplacené pojistné až o 12 000 korun ročně

- lze si průběžně měnit parametry pojištění (poměr pojistné a spořicí složky, provádět mimořádné vklady či výběry)

- většinou obsahuje levná a flexibilní pojištění - vyšší poplatky

- pro dlouhé spoření příliš konzervativní produkt Investiční životní pojištění - individuální účet -přehled o poplatcích

- pojištěný může aktivně ovlivnit výnos

- lze si průběžně měnit parametry pojištění (poměr pojistné a spořicí složky, provádět mimořádné vklady či výběry)

- možnost snížení daňového základu o zaplacené pojistné až o 12 000 korun ročně



- vysoké poplatky u většiny tarifů

- ztráta garance minimálního zhodnocení rezervy Rizikové (dočasné) životní pojištění - nízké pojistné vzhledem k pojistné ochraně - o zaplacené pojistné nelze snížit daňový základ

Zdroj: Broker Consulting

Pozor na poplatky

Při sjednávání životního pojištění spořicího typu dbejte na poplatky. Mezi ty hlavní patří počáteční náklady, které způsobují, že během prvních let je uspořená rezerva na pojištění výrazně nižší než zaplacené pojistné. Při zrušení pojištění v prvních letech dostanete zpět pouze zlomek vašich peněz. Základem prospěšnosti spořicí složky životního pojištění je dodržení dlouhého časového horizontu v řádech desítek let.

V pojištění naleznete poplatky za správu pojištění, za inkaso pojistného a většinou 5% rozdíl mezi nákupem a prodejem podílové jednotky (pošlete 1 000 korun a do spořicí složky jde pouze 950 korun). Není výjimkou, pokud si z každé poslané koruny celkem strhne pojišťovna až 10 haléřů. Zásadním poplatkem u spořicí složky jsou náklady na správu investice. Ty se počítají z celého objemu uspořené rezervy. U některých pojišťoven se šplhají až ke 3 % ročně. Takto drahým pojištěním se zdaleka vyhněte.

"V poslední době, po letech zdražování a zvyšování poplatků," říká nezávislý finanční konzultant Jan Lener z Broker Cosulting, "se na trhu objevily speciální tarify investičních životních pojištění, které používají některé nezávislé konzultantské firmy. Část peněz se tak přesouvá od zprostředkovatelů a marží finančních institucí zpět ke klientovi."

Dnes si lze pořídit investiční životní pojištění bez poplatků za inkaso, fixního poplatku za správu pojištění nebo 5% rozdílu nákupní a prodejní ceny podílové jednotky. A co je nejdůležitější, náklady na správu investice se mohou držet na třetinové až poloviční hodnotě.