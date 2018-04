Jaký úvěr na bydlení zvolit

Hypoteční banky a stavební spořitelny soupeří nejen výší úrokových sazeb, ale i novými službami. Například stavební spořitelna Wüstenrot do konce roku nabízí překlenovací úvěr s úrokem 2,5 procenta, který vyřeší situaci toho, kdo si chce půjčit, ale k řádnému úvěru mu zbývá ještě rok.

Hypoteční banka Wüstenrot patřící do stejné finanční skupiny přichází s podzimní nabídkou, v rámci které odpouští poplatek za zpracování úvěru u hypoték. Garantuje přitom roční úrokovou sazbu 4,2 procenta na pět let. Česká spořitelna slibuje nejnižší úrokovou sazbu na trhu pro manžele do 36 let v prvních pěti letech splácení. ČSOB, Raiffeisenbank a Hypoteční banka jsou méně přísné při posuzování příjmů žadatele o úvěr: nechtějí vidět doklady o příjmech.

Stavební spořitelny se snaží soupeřit zejména srovnatelným úrokem, neměnnou splátkou po celou dobu splácení a nižšími požadavky na ručení. V případě menších úvěrů stačí jeden nebo dva ručitelé, nemovitost je třeba zastavit u vyšších částek. Nevýhodou úvěru ze stavebního spoření je nižší velikost úvěru v porovnání s hypotékou. Výši úvěru si totiž stanoví klient předem v takzvané cílové částce, z níž část tvoří jeho úspory a zbytek půjčka.

Uplatní se i jiné úvěry

Konkurencí úvěrů ze stavebního spoření jsou vedle hypoték také speciální půjčky na bydlení. Třeba ČSOB u své Půjčky na lepší bydlení snížila roční úrok na 5,9 procenta z původních až 10,9 procenta. K získání půjčky nemusí mít klient předem nic naspořeno a banka mu může půjčit až 300 000 korun bez zajištění. Doba splatnosti je až deset let s tím, že lze půjčku předčasně splatit bez sankce. Podmínkou však je, aby žadatel využívat jeden z balíčků služeb ČSOB.

Podobné typy úvěrů nabízejí i další banky. Třeba Komerční banka počítá ve své nabídce Úvěr na nemovitost rovněž až s desetiletou splatností. Také v jejím případě je nutné mít v bance účet, ze kterého se půjčka splácí. Výhodou takových úvěrů je to, že žadatel nemusí dávat do zástavy nemovitost. V porovnání s konkurenčními typy půjček jsou dražší a s kratší dobou splatnosti.

Nechte si poradit, bývá to zdarma

Kdo si neví rady, jaký produkt zvolit, může využít služeb některé z firem specializujících se na poradenství a služby spojené s vyřízením úvěrů. Často jsou tyto služby bezplatné. „Naše služby pro standardní klienty, a těch je většina, jsou zdarma,“ říká Jan Urban, ředitel společnosti Simply. Mezi „nestandardní“ klienty přitom řadí ti, kteří měli v minulosti problémy se splácením nebo mají komplikovanou bonitu. Jak říká Jan Urban, v jejich případě si poplatek účtují. Poradenství slibuje zdarma na svých webových stránkách například i společnost Hyposervis.

