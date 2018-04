Jaký vliv má teror na akcie?

Trhy se po pumových atentátech v Londýně rychle vzpamatovaly a v pátek nabraly jasný růstový trend. Obchodníci se zbavovali ohrožených investic a kupovali bezpečné investice jako zlato, vládní dluhopisy nebo švýcarský frank. Nízké ceny akcií byly hodnoceny jako pozitivní impuls k novým nákupům. Největší ztráty si zapsaly akcie pojišťoven a leteckých a turistických společností. Ovšem ačkoliv akcie leteckých společností ztrácely nejvíce, k ochromení letecké dopravy nedošlo.

Trhy dnes již s terorem počítají

Finanční trhy se s rizikem teroristických útoků již naučily žít, zohledňují ho ve svých cenách a po počáteční panice se situace vrací brzy do normálu. Londýnské události by se mohly negativně odrazit ve spotřebě. Kvůli drahé ropě a nově i obavám z budoucnosti by Britové mohli utrácet méně, což by se odrazilo i na ziscích firem. Nižší ekonomický růst ve čtvrté největší ekonomice světa by se tak dotkl celého světa.

Bezprostřední reakce trhů akcie Londýn (FTSE) -4,00% Frankfurt (DAX) -2,00% Paříž (CAC-40) -4,50% Wall Street (Down Jones Industrial) -0,80% měny Britská libra (k dolaru) -0,50%

Pátkové rallye

Americké trhy vstoupily do zkráceného obchodního týdne růstově naladěny. Růst akcií však v polovině týdne zastavila nová historická maxima cen ropy. V pátek však všechny významné akciové indexy výrazně posilovaly. Technologický Nasdaq prorazil psychologickou hranici 2100 bodů a za minulý týden si připsal téměř 2,7 %. Dow Jones si během dne přidal více než 100 bodů.

Na českém trhu se kvůli státním svátkům nijak výrazně neobchodovalo. Po třech obchodních dnech minulého týdne si hlavní index pražské burzy PX-50 připsal 0,82 %. Dařilo se také akciovým podílovým fondům. Nejlepšího výsledku dosáhl ISČS – SPOROTREND +2,79%. Cena ropy se během týdne dostala na historická maxima. Profitoval ČPI - OPF Ropného a energetického průmyslu, který svým podílníkům připsal více než 2 %. Podílové fondy peněžního trhu patří mezi konzervativními českými investory k nejoblíbenějším. Není proto překvapením, že v čistých prodejích vede fond IKS Peněžního trhu. Fond dokázal za týden navýšit objem spravovaného majetku o více než 190 milionů korun.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ISČS-SPOROTREND +2,79% ČSOB Akciový Mix -0,27% ČPI - OPF Ropného a energetického prům. +2,13% ČPI - OPF Globálních značek -0,15% AKRO akciový fond nových ekonomik +1,56% Pioneer - akciový fond +0,14% Dluhopisové ČSOB Bond Mix +0,11% ISČS-TRENDBOND -0,19% Pioneer - obligační fond +0,09% AIG FCE stredoeurópský -0,16% IKS Dluhopisový +0,05% ISČS-ČS korporátní dluhopisový OPF -0,14% Fondy fondů IKS Fond fondů +1,41% IKS - MAX 0,00% ISČS - DYNAMICKÝ MIX FF +0,65% ISČS - OPATRNÝ MIX FF +0,02% ISČS-GLOBAL STOCKS FF +0,51% IKS - MAX 3 +0,05% Peněžního trhu ČPI - OPF Peněžního trhu +0,03% IKS Peněžní trh +0,01% ČSOB výnosový +0,02% Pioneer - Sporokonto +0,02% ISČS-SPOROINVEST +0,02% Smíšené IKS Balancovaný +0,83% AIG FCE zahraničný rastový -0,20% ČSOB středoevropský +0,57% ISČS-FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ -0,06% ČPI - OPF Smíšený +0,14% AKRO balancovaný fond -0,04% Čisté prodeje mil. Kč IKS Peněžní trh 193,97 ISČS-EUROTREND -10,54 ISČS-SPOROBOND 77,64 ČSOB Bond Mix -2,18 ISČS-SPOROINVEST 52,93 ISČS-FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ -0,99

Nový ESPA–ČS zajištěný fond 7 v prodeji

Česká spořitelna uvede s příchodem prázdnin na trh další zajištěný fond. Prodej ESPA-ČS zajištěného fondu 7 začíná 11. července.





Přinese TV Nova zisk i českým investorům?

Fond je kombinací plné návratnosti investované částky a potenciálního maximálního výnosu 40 % za pět let. Nabízí možné zajímavé zhodnocení i při stagnaci nebo poklesu podkladových akciových titulů a uzamykání ročních výnosů. Nakupovány jsou především dluhopisy emitované důvěryhodnými emitenty z bankovního sektoru a navíc opce na koš akcií velkých světových firem. Do ESPA–ČS zajištěného fondu je možné investovat již od 5 000 Kč. Do fondu je možné vstoupit jen po dobu jeho upisovacího období, tj. od 11. července 2005 do 31. srpna 2005. Nabídka je platná do upsání celého objemu fondu, nejpozději však do 29. srpna 2005.

