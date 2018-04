Jakých povolání si Češi váží?

Bílý plášť, stetoskop okolo krku a dřevěná špachtle v ruce vám zajistí obdiv lidí okolo. Když k tomu přidáte minimálně šest let náročného studia medicíny a další, v podstatě celoživotní vzdělávání, které by nejen pro lékaře mělo být samozřejmostí, můžete si být jisti zařazením mezi vážené občany. To vyplývá z nedávno zveřejněného výzkumu prestiže povolání, který provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

„Lékaři jsou ve výzkumech prestiže hodnoceni na prvních místech na celém světě. V tuzemsku si tuto pozici drží od šedesátých let minulého století, kdy se začaly výzkumy provádět. Jejich neotřesitelné postavení vyplývá z potřebnosti pro společnost, z odpovědnosti, kterou mají, a kvalifikace, kterou musí docílit,“ říká Milan Tuček, vedoucí oddělení Studií sociální struktury v Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky.

Úcta, ale chudoba

Přední postavení lékařů, vědců či vysokoškolských učitelů se však stále neprojevuje v jejich odměňování. Začínající lékaři či učitelé často pracují za platy, za jaké by například řidič městského autobusu ani nevyjel z garáže. Změny k lepšímu nastaly u učitelů či lékařů s praxí. Průměrný plat pedagoga na vysoké škole činil v prvním čtvrtletí letošního roku 29 468 korun, lékaři se na výplatní pásce objevilo v průměru 38 263 korun.

Jenže zaměstnanců, kteří na průměrný plat dosáhnou, není mnoho. „Ano, pacienti mi dávají najevo, že si mé práce váží. Já však po deseti letech praxe stále žiji v jednopokojovém nájemním bytě třetí kategorie. O nákupu nového levného auta si mohu nechat jenom zdát,“ svěřuje se pražská lékařka Martina.

Naproti tomu členy české Poslanecké sněmovny, kteří skončili v žebříčku prestiže na předposledním místě před uklízečkami, stát platí v průměru asi 57 600 korun měsíčně. V platu samozřejmě nejsou zahrnuty ještě další benefity.

Co tvoří prestiž?

Odborníci však upozorňují na fakt, že míra prestiže povolání se s výší platů nedá spojovat. „Jde trochu o klišé. Profesní prestiž, která je jiným druhem než například prestiž nějakého člověka v obci, velice málo lidí odvozuje od příjmu,“ vysvětluje Milan Tuček. S jeho názorem souhlasí i autor zveřejněného výzkumu Jan Červenka z Centra pro výzkum veřejného mínění: „Nejsem si jistý, zda veřejnost má vůbec přesnější povědomí o tom, jak jsou na tom vědci a vysokoškolští pedagogové se svými platy. Ve vnímání prestiže nehraje příjem rozhodující roli, i když by se tak dalo intuitivně předpokládat.“ Výsledky výzkumů prestiže povolání by se měly hodnotit s určitým odstupem. Veřejné mínění lidí je totiž značně ovlivněno momentálním rozpoložením, které může ovlivnit například televizní reportáž o opilém ordinujícím lékaři či odhalení pedofilie v kněžském semináři. „Při hodnocení však lidé berou zejména v úvahu moc hodnoceného, jeho vzdělání, náročnost a charakter profese a společenský přínos. U profesionálních sportovců hraje roli také sláva. U respondentů pak záleží na jejich hodnotovém žebříčku, věku, vzdělání či životních zkušenostech,“ vysvětluje Jan Červenka.

Kněží ztratili body

Oproti výzkumu z roku 2004 se například povolání kněží posunulo v žebříčku o tři místa níže; hůře se umístili pouze poslanci a uklízečky. Poměrně nízká prestiž duchovních je zjevně důsledkem vysoké sekularizace (zesvětštění) a nepříliš dobré pověsti zejména římskokatolické církve u části české veřejnosti.

„Sekularizace má velmi hluboké kořeny v naší národní historii, spojovat ji například jakkoliv se čtyřiceti lety státního ateismu za předchozího komunistického režimu by byl hluboký omyl,“ varuje Jan Červenka a dodává: „Katolická církev měla po roce 1989 jistý morální kredit kvůli předchozímu pronásledování, věřící křesťany to však z českých ateistů neudělalo a velká část sympatií vzala zasvé v devadesátých letech minulého století kvůli restitucím církevních majetků a tím, co je provázelo.“

Veřejné mínění bývá ovlivněno momentálním rozpoložením lidí. To může ovlivnit například reportáž o opilém ordinujícím lékaři či pedofilii v kněžském semináři.

Jak si společnost váží jednotlivých povolání...

lékař vědec učitel na vysoké škole učitel na základní škole programátor projektant soudce soukromý zemědělec manažer starosta profesionální sportovec účetní novinář ministr opravář elektrospotřebičů truhlář majitel malého obchodu soustružník bankovní úředník policista voják z povolání prodavač sekretářka kněz poslanec uklízečka

... a kolik jim za práci platí

ministr 103 900

soudce 70 400

manažer 62 682

poslanec 57 600

lékař 38 263

novinář 32 701

programátor 31 410

starosta 29 568

učitel na vysoké škole 29 468

policista 28 800

účetní 28 048

projektant 26 613

vědec 26 476

bankovní úředník 25 112

voják z povolání 23 000

profesionální sportovec 22 085

učitel na zákl. škole 22 047

soustružník 19 097

sekretářka 18 009

kněz 15 826

truhlář 15 515

opravář elektrospotřebičů 13 830

prodavač 11 125

uklízečka 9 614

soukromý zemědělec různé

Poznámky: průměrné hrubé měsíční mzdy ve druhém čtvrtletí roku 2006

Zdroj: Trexima, internet