Češi nejčastěji pojišťují škodovky a milují šedou metalízu

Z údajů zkoumajících počet pojištěných automobilů také vyplynulo, že v ostatních zemích jednoznačně vede Volkswagen, na dalších místech jsou pak Opel, Fiat a Ford.

V Česku a na Slovensku vítězí Škoda

Povinné ručení na auto značky Škoda si v Česku u České pojišťovny a Generali sjednalo 38 procent všech řidičů, havarijní pojistku dokonce 42 procent. Se stejnou značkou pak nejvíce lidí také hlásí většinu škod.

Kde se zkoumalo Česká republika

Slovensko

Slovinsko

Srbsko

Rumunsko

Maďarsko

Polsko

Chorvatsko

Bulharsko

Oblíbená je Škoda ještě u Slováků (22 procent), mezi pěti nejoblíbenějšími značkami se objevila také v Rumunsku, Maďarsku a ve Slovinsku.

Tak silnou pozici, jakou má škodovka na trhu v České republice, nemá v ostatních zemích žádné jiné auto. U Srbů vede místní značka Zastava, u Rumunů Volkswagen, těsně následovaný Dacií. Bulhaři a Maďaři si pojišťují nejčastěji auta značky Opel.

Šedý národ, šedá auta

Pokud jde o barvy, mezi českými řidiči jednoznačně vede šedá metalíza. Takové auto má 12 procent všech motoristů, kteří mají sjednané povinné ručení, u havarijního pojištění je to dokonce 18 procent. Češi tak v podstatě následují evropský trend, v Maďarsku si pořizuje šedostříbrná auta dokonce 27 procent řidičů.

I zbývající řidiči sází na tradiční barvy jako jsou červená, bílá a modrá metalíza. Například v Srbsku vede bílá, kterou si pořídilo 16 procent řidičů.

Průměrné stáří českých pojištěných aut je 12 let

Stáří aut, u kterých si klienti pojišťoven Generali PPF Holdingu sjednali povinné ručení se pohybuje v rozmezí od 8 do 16 let. Slovinci si nejčastěji pojišťují pouze auta do 8 let věku, na druhé straně Bulhaři si pojišťují až 16 let stará auta. Průměrné stáří auta v Česku je podle statistik pojišťovaných aut u pojišťoven GPH 12,2 roku.

"Zatímco u povinného ručení jsou pojišťovaná auta nejčastěji kolem 14 let věku, u havarijního pojištění je situace zcela jiná. Havarijně si lidé pojišťují auta maximálně šest let stará," říká Jiří Střelický, vedoucí produktového kompetenčního centra Generali PPF Holdingu.

Havarijko je na ústupu

Havarijní připojištění využívá ve většině zemí jen menšina obyvatel. V České republice je jen 25 procent řidičů, kteří si k povinnému ručení uzavřou zároveň havarijní připojištění, v Chorvatsku to je 20 procent, v Bulharsku pět procent a v Srbsku dokonce jen tři procenta.

Úplně opačný extrém jsou Slovinci, kde je poměr povinné ručení s havarijním připojištěním versus pouze povinné ručení padesát na padesát.

Nejčastěji pojištěným vozem je Volkswagen a Opel

U povinného ručení obecně platí, že nejčastěji pojišťovaná auta zároveň nejčastěji hlásí škody. Jednoznačně tak v jednotlivých zemích vede Volkswagen. Nejčastěji si jej pojišťují Poláci, Rumuni a Chorvaté. Druhou značkou nejčastěji hlásící v jednotlivých zemích škody je Ford.

U havarijního pojištění patří mezi nejčastěji pojišťované značky Opel. Škoda se v mezinárodním srovnání značek havarijně pojištěných vozů umístila v zemích střední a východní Evropy na druhém místě a na stejném místě se umístila i v počtu hlášených škod. Jen Bulharsko a Slovinsko škodovku ve svých statistikách pěti nejčastěji pojišťovaných značek nezaznamenaly vůbec.