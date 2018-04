Jan Boroš: příběh značkových hospod Staropramenu

„Naše očekávání se naplňují“

Pivovary Staropramen provozují vlastní síť značkových hospod Staropramen na bázi franchisingu už od roku 1998. Byly první pivovarskou společností, která s podobným nápadem v Česku přišla. Za dobu osmi let vzniklo celkem 24 značkových hospod, které zahrnují několik konceptů. Společnost se zaměřuje především na rozvoj konceptů Potrefená husa, Sportovka a Beerpoint. Každý z nich je určen pro odlišnou klientelu a odlišné lokality, každý má svou propracovanou specifickou podobu.

„Naše očekávání značkové hospody Staropramen naplňují, reference fungují,“ říká manažer on-trade Pivovarů Staropramen Jan Boroš. „Naše koncepty se vyvíjejí, inovují a ze strany budoucích franchisantů o ně zájem neustále roste,“ dodává.

Jak dlouho trvala příprava projektu značkových restaurací?

Přibližně jeden rok. Klíčové bylo složení lidí, kteří stáli na počátku vzniku značkových hospod Staropramen – odborníci na gastronomii, designéři a lidé z marketingu – a jejich velmi dobře fungující spolupráce.

Jaký z vašich konceptů se jeví jako nejúspěšnější?

Vlajkovým konceptem je Potrefená husa. Restaurací tohoto typu je v ČR již třináct, jedna je na Slovensku v Bratislavě. Jen v Praze jsou čtyři Potrefené husy, v Plzni byla v letošním roce otevřena druhá. Populárním konceptem je též Sportovka, moderní sport bar, který je určen především na velká sídliště. V nedávné době jsme uvedli Beerpoint, koncept do obchodních center. Příjemným překvapením pro nás je, že provozovny v tomto konceptu mají výtoče srovnatelné se standardní hospodou.

Za jakých podmínek může podnikatel uvažovat o vstupu do některého z vašich franchisingových konceptů? Co musí nabídnout on a co může čekat od Pivovarů Staropramen?

Franchisant musí mít zájem o dlouhodobou spolupráci, dostatečné finanční jištění a určitou míru disciplíny, neboť koncept má svá pravidla, která vytvářejí jeho charakter a povědomí u veřejnosti. Franchisant by měl také toto podnikání provozovat jako svoji hlavní činnost. V tomto směru se osvědčilo spojení silného investora a kvalitního odborníka z oblasti gastronomie, který se provozu restaurace věnuje na plný úvazek. Tento typ spolupráce vykazuje ty nejlepší výsledky, co se tržeb i výtoče týče.

Jsou franchisingové řetězce značkových restaurací pro pivovar významným finančním přínosem nebo jsou jejich benefity spíše v budování image a posilování vnímání značky – ve smyslu restaurace jako vývěsního štítu?

Primárně jsou značkové hospody takovou „výkladní skříní“ naší společnosti. Můžeme zde prezentovat své široké portfolio pivních značek, a to v té nejvyšší kvalitě. Výtoče jsou ale ve značkových hospodách Staropramen také velmi významné.

O čem může franchisant rozhodovat sám a v jakých oblastech je jeho rozhodování svázáno vašimi pravidly?

Franchisant se při podpisu smlouvy detailně seznámí s manuálem a pravidly konceptu, které se zaváže dodržovat. On je ale primárně ten, kdo nese rizika podnikání, proto má v oblastech, jako je výběr dodavatelů nebo počet a odměňování zaměstnanců finální rozhodnutí, naše společnost mu pouze může dát určitá doporučení. Snažíme se franchisanty zapojit i do kreativnějších aktivit – např. s nimi konzultujeme změny a úpravy nápojového a jídelního lístku apod.

