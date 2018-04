Japonsku hrozí bankrot

Japonsko během minulosti vydávalo dluhopisů tolik, že má ze všech zemí OECD suverénně nejvyšší podíl veřejného dluhu na HDP (Graf 1). Oproti průměru zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) dvouapůlnásobný. To pro něj znamená ohromné náklady placené na úrocích držitelům dluhopisů. Japonskému hospodářství v minulosti státní výdaje nijak nepomohly, a to jich bylo během problémových 90. let požehnaně, oživení nastalo v Japonsku až na začátku tohoto století po vyřešení problémů bank.

Graf 1: Jedná se o přibližná data za rok 2008, zdrojem je statistika OECD

Japonci mají velmi vysoký sklon k úsporám. Když banky zapůjčí kapitál uložený do nich japonskými občany státu a stát ho zase pomocí různých vládních programů dostane k lidem, ti ho nepoužijí na nákup nějakého statku nebo služby, ale peníze opět uloží do banky.

Na veřejné finance ale bude útočit v budoucnu ještě další fakt – drasticky se snižující HDP. Což bude znamenat snížený výběr daní a naopak zvýšení výdajů, jako jsou podpory v nezaměstnanosti apod. To bude tlačit na ještě vyšší vládní deficity, kvůli kterým bude veřejný dluh v poměru k HDP přímo gigantický.

A jak velký pokles HDP se dá za první kvartál tohoto roku v Japonsku očekávat? Za poslední kvartál minulého roku klesl na roční bázi o více než 12 %. Máme důvod se domnívat, že další pokles bude ještě vyšší. Pro předpověď poklesu HDP jsem si vzal na pomoc japonský výrobní Tankan index, který je velmi podobný indexu nákupních manažerů (PMI).

Jak je vidět z grafu níže (Graf 2), tak Tankan index vykazuje velmi dobrou souvztažnost s meziročními změnami kvartálního HDP za stejné období. Tento index za první kvartál tohoto roku je již znám, a tak jsem se mohl pokusit odhadnout i pokles HDP pro toto období. Odhad činí 6,3 % meziročně. Když si tento údaj přeložíme do roční mezikvartální změny HDP, což je to číslo, o kterém obvykle referují média, pak by pokles za první kvartál roku 2009 mohl být i 16 %.

Graf 2: Byla použita data za posledních 10 let, jejich zdrojem je Bloomberg

Takový pokles HDP v moderní historii Japonsko ještě nezažilo a může mít společně s plánovanými opatřeními vlády destruktivní účinky na veřejné finance země. Veřejný dluh bude již tak velký, že bude pro Japonsko skoro neutáhnutelným břemenem. V nejhorším případě se i může stát, že Japonsko nebude schopno plnit své závazky a investoři budou hromadně stahovat svůj kapitál pryč ze země. To by samozřejmě znamenalo znehodnocení jenu a kurzové ztráty pro ty investory, kteří by své investice včas nepřelili do bezpečí. Máte-li tedy nějaké své prostředky v Japonsku, doporučuji vám extrémní obezřetnost!