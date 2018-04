Jarní plískanice a padající akcie přináší nezájem o fondy

Nevlídné aprílové počasí uplynulého týdne jako by nastavovalo zrcadlo českým podílovým fondům – jeden týden se daří českým fondům lépe, druhý hůře, vše v kontextu přetrvávajícího negativního sentimentu budoucího vývoje akciových trhů.

Ani v minulém týdnu české podílové fondy nedosáhly výkonností, kterými by se mohly chlubit. Stejně jako v předminulém týdnu největší poklesy zaznamenaly akciové fondy, fondy fondů a smíšené fondy. Na rozdíl od předminulého týdne byly v minulém týdnu slabé i čisté prodeje. Vysoké odkupy akciových a smíšených fondů zachraňují fondy peněžního trhu, které se jako jediné těší stálému zájmu investorů.

České otevřené podílové fondy v minulém týdnu v celkovém součtu prodaly podílové listy za 445 mil. Kč a odkoupily podílové listy za 413 mil. Kč. Čisté prodeje tak činily 32 mil. Kč. Nejvyšší příliv nových investorů zaznamenal již druhý týden za sebou fond IKS Peněžního trhu s čistými prodeji ve výši 81 mil. Kč. Na druhé příčce se pomalu zabydluje fond SIS Sporoinvest s čistými prodeji ve výši 79 mil. Kč. Na třetí příčce stanul fond 1.IN IPB peněžního trhu (+26 mil. Kč). Pomyslný žebříček čistých prodejů je tak opět v dominanci fondů peněžního trhu.

Minulý týden byl nepříznivý pro fondy s akciovými tituly v portfoliu. V minulém týdnu pokrčoval pokles evropských a amerických akciových trhy, se kterými se svezl i český akciový trh. Tato skutečnost nejvíce dopadla na akciové fondy, které v minulém týdnu ztratily 2,9% čistého obchodního jmění. Největší zásluhu na tomto poklesu má fond AKRO Eurotech s poklesem –6,6% . Ostatní akciové fondy si nevedly o mnoho lépe, nízkým poklesem výkonnosti překvapil pouze 1.IN IPB akciový, který v minulém týdnu ztratil pouze 0,8% ČOJ na podílový list.

Z hlediska výkonnosti si poněkud lépe vedly smíšené fondy (-1,0%). Největší pokles v této kategorii zaznamenal fond Pioneer Trust (-4,8%), jehož roční výkonnost činí dnes hrozivých –37%. Podobnou roční výkonnost má fond PPF SMÍŠENÝ OPF (-38%) a fond AKRO výnosový (-31%). Z ročního nadhledu je nejvýkonnějším fondem investAGe AG 135 FOND, který se může pochlubit výkonností +18%. Značnou zásluhu na tomto čísle má prodej aktiv z portfolia fondu v hodnotě 5 mil. Kč z předminulého týdne. Tyto aktiva byly původně považovány za neprodejné a proto byly ohodnoceny jako bezcenné.

Nízké výkonnosti dosáhly fondy fondů (-1,4%). Nejvíce v této kategorii pokleslo čisté obchodní jmění na podílový list ve fondu SIS-GLOBALTREND FF (-2,0). Dluhopisové fondy v minulém týdnu pokračovaly v poklesu ČOJ na podílový list (-0,02%), a to i přes výrazný býčí trend na tru dluhopisů v závěru týdne. Nejnižší výkonnost v této kategorii zaznamenal SIS-BONDINVEST (-0,258%). Naopak nejlépe si vede fond IKS Dluhopisový, a to takřka ve všech výkonnostech (od jednoho týdne do jednoho roku).

Jako jediné dosáhly v minulém týdnu kladného zhodnocení majetku fondy peněžního trhu (+0,04%). Toto číslo by bylo výrazně vyšší nebýt fondu AKRO OBLIGACE, který opět dosáhl nejnižší výkonnosti (-0,07%). Nejlepší výkonnosti v této kategorii dosáhl fond IKS Peněžní trh (+0,12%).

