Jarní prázdniny prodražují lyžování

Únor a březen - to je pro hoteliéry i vlekaře takzvaná hlavní sezona a tím také dražší ubytování i vleky. V celé Evropě to pochopitelně souvisí s poptávkou a ta zase s jarními prázdninami dětí. Na ty reagují cenami zejména ve Francii, méně v Itálii a Švýcarsku a nejméně v Rakousku. „Cenové rozdíly mezi lednovými a únorovými pobyty mohou dosáhnout až 70 procent, protože v únorových termínech je na prázdninách většina evropských zemí. Pobyty jsou proto žádanější a ceny vyšší,“ vysvětluje Michal Šubrt z Euroski.cz.

Dokládá toto tvrzení konkrétními propočty: od 15. do 22. ledna zaplatí zájemce v jejich cestovní kanceláři za 7 dní ubytování a šestidenní skipas se standardním pojištěním ve francouzském Tignes 6390 korun, od 12. do 19. února stojí stejný pobyt už 11 330 korun.

V Česku se odehrávají jarní prázdniny mezi druhým únorovým a třetím březnovým týdnem. Například děti z Prahy 1 až 5 či Brna, Karviné a dalších míst na tom mohou letos vydělat - pro ně začnou prázdniny od 12. března, kdy některé hotely v Česku a na Slovensku i v zahraničí účtují už mimosezonní ceny. Třeba v hotelu Zadov na Šumavě stojí týden se snídaní v hlavní sezoně, tedy od 29. ledna do 12. března 4910 korun, v mimosezoně od 12. března až do konce dubna vyjma Velikonoc už jen 3400 korun. V hotelu Máj v Nízkých Tatrách zaplatí zájemci od počátku ledna až do 12. března za týden s polopenzí 5690, další týden už jen 4190 korun.

K dy mají děti jarní prázdniny



Termín Regiony 7. 2. až 13. 2. Děčín, Frýdek-Místek, Cheb, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Litoměřice, Nymburk, Praha 6 až 10, Přerov, Sokolov 14. 2. až 20. 2. Hradec Králové, Kroměříž, Mělník, Nový Jičín, Plzeň-město, sever a jih, Praha-východ, Praha-západ, Rakovník, Teplice, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín 21. 2. až 27. 2. Bruntál, Česká Lípa, Havlíčkův Brod, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Liberec, Náchod, Pelhřimov, Písek, Semily, Třebíč, Žďár nad Sázavou 28. 2. až 6. 3. Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Strakonice, Prachatice, Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník 7. 3. až 13. 3. Benešov, Beroun, České Budějovice, Český Krumlov, Chrudim, Klatovy, Ostrava-město, Pardubice, Rokycany, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí 14. 3. až 20. 3. Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Domažlice, Hodonín, Karviná, Louny, Praha 1 až 5, Prostějov, Tachov, Vyškov, Znojmo

Zdroj: MŠMT

Na termíny jarních prázdnin nereagují naopak agentury, které pronajímají soukromé chaty a chalupy - ty účtují obvykle srovnatelné sazby od počátku ledna do půlky března. Top ceny - zvýšené až o třicet procent - platí jen pro silvestrovské pobyty.