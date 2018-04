Jaroslav Svěcený: Vydavatelství šéfuje moje manželka

Jaroslav Svěcený patří k našim předním houslovým virtuózům. Koncertuje nejen u nás, ale i ve světě, například v USA, Brazílii, Jordánsku či Indii. Před několika dny převzal platinovou desku za prodej více než 56 tisíc kusů svého CD s názvem Sny o houslích. Od roku 2000 je součástí jeho umělecké činnosti vydávání a nahrávání CD ve vlastní produkci.

Připravili jsme pro vás seriál rozhovorů se známými osobnostmi, které se pustily do podnikání. V jednotlivých dílech se s vámi podělí o své zkušenosti ze světa byznysu herci, zpěváci či modelky. V předchozích dílech jste se mohli dočíst, jak podnikají Karel Štědrý, Václav Vydra či Michaela Maláčová.

Co vás přivedlo k vydávání CD?

Nejprve to byl dobrý pocit, že mohu od počátku ovlivnit nejen kvalitu zvukového záznamu, ale také celkový vzhled a kvalitní obsah tisku. Zastávám názor, že jedna „ohnutá stránka“ místo kvalitního a bohatého bukletu deklasuje nahrávku samotnou. Později jsem si také uvědomil, že pro úspěšnost svého CD na poli propagačním i komerčním mohu nejvíc udělat já sám.

S jakými komplikacemi jste se v praxi setkal?

V minulosti jsem natáčel u různých firem, ale od roku 2000 má CD vycházejí výhradně u vydavatelství, kterému „šéfuje“ moje manželka a společně se mnou a našimi obchodními partnery se stará o to, aby se mé nahrávky dostaly k těm posluchačům, kteří o ně mají zájem.

Zisk využívám pro financování dalších projektů, což je rozdíl oproti mé spolupráci s jinými vydavatelstvími, kde jsem kromě samotné výroby stejně vše realizoval, ale honorován jsem byl pouze za roli interpreta (tedy ne příliš velkou částkou) a veškerá svá CD jsem si kromě dvou až pěti autorských kusů musel od vydavatele odkupovat.

Velice podstatný byl pro mě také fakt, že jsem s nahrávkou nemohl dále pracovat, protože práva byla samozřejmě na straně vydavatele. Když to shrnu do jedné věty, chci, abych při vytváření nového CD měl pocit, že mé konání a veškeré vynaložené úsilí má smysl. A u spíše nekomerčních nahrávek vážné hudby to platí dvojnásob.

Je jednoduché proniknout na trh?

Odpověď je jednoduchá - má to spoustu úskalí. Distribuce vážné hudby do klasických obchodů v naší zemi vázne nebo vůbec nefunguje. Kromě Prahy, Brna a dalších větších měst se často stává, že nahrávky tohoto žánru na pultech takřka nevidíte. Má to celou řadu ještě jiných důvodů. Podstatné je,že vydavatel musí hledat i jiné cesty prodeje - internet, korporátní klientela, koncerty a tak dále. Při velké snaze to ale jde a spousty zájemců se dnes obrací přímo na vydavatele.

Jak dlouho funguje vaše vydavatelství?

Měl bych správně říci - spoluvydavatel. Vydavatelství funguje sedm let.

Byly nebo jsou problémy s financováním a návratností?

Z počátku obrovské, ale postupně se nám podařilo oslovit několik sponzorů, kteří pochopili, že CD s klasikou má dlouhodobou životnost s nevyprchávajícími účinky. Nutno dodat, že se však vedle nahrávek tohoto žánru zabývám i alternativní hudbou, takže jsme např. vydali mé společné CD Mumlava s úžasnou hudební formací Jablkoň či CD Colours s multižánrovým Richardem Pachmanem... Mám velkou radost, že ani tato hudba není „rychlokvašená“.

Na co je třeba dbát, aby byl nejen produkt, ale také podnikatel úspěšný a důvěryhodný?

Na kvalitní projekt a na jeho seriózní a transparentní produkci i realizaci. Z dnešního pohledu to možná zní staromódně, ale mně se to osvědčilo. Je pravda, že i v mých vodách narazíte na lidi, kteří to s vámi opravdu nemyslí upřímně, ale naštěstí stále existují i „ti druzí".

Kde je hranice mezi podnikáním a uměleckou branží?

Celý život jsem na volné noze, jak se hezky říká, takže jsem zvyklý se starat nejen o sebe, ale i o své kolegy hudebníky, s nimiž nejen koncertuji, ale také natáčím nová CD. Jedná se o každodenní tvrdou práci, na níž je nejtěžší - vedle mezilidských vztahů - uhlídat poměr času na kumšt a na všechno další s tím spojené. To druhé vás nesmí pohltit. Pokud se tak stane, přestáváte být umělcem a koneckonců vlastně popíráte smysl svého konání. Pro mne je podnikání prostředek, nikoliv cíl. Hudbu miluji, je to smysl mého života.