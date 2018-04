Zaměstnavatelé chtějí supermana za málo peněz, říká ředitelka agentury

Personální agentuře prozradíte částku, kterou je vaše firma ochotna dát, a přiblížíte pracovní podmínky. "Pak jsme schopni ve velmi krátké době poslat kamkoliv jakýkoliv počet lidí, kteří se na danou práci hodí," říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup a prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb.

Kolik máte ve své databázi lidí, kteří jsou schopni zaměstnavatelům pomoci?

Můžeme vybírat zhruba ze stovky tisíc lidí všech profesí. Pokud dostaneme požadavek, oslovíme podle parametrů vybrané kandidáty telefonicky nebo pomocí SMS. Pro příklad: když potřebujeme 20 lidí, oslovíme jich dvojnásobek, z toho počtu většinou tým sestavíme. Ročně najdeme práci pro 16 tisíc lidí, každý měsíc zpracováváme mzdy pro zhruba osm až devět tisíc pracovníků.

Jaký je zájem o agenturní zaměstnance?

Protože zaměstnavatelé již nemohou svým kmenovým zaměstnancům řetězit smlouvy na dobu určitou, poptávka roste. Je to ideální varianta, jak neodmítnout nečekanou zakázku nebo vykrýt sezonní výkyvy.

Jaké firmy jsou vašimi zákazníky?

Nejčastěji jsou to velké zahraniční podniky. Důvod ale není ten, že by služba byla drahá. Je to proto, že v cizině je to běžný způsob zaměstnávání a firmy si tuto politiku přenesly i do České republiky. Nyní máme pracovníky ve stovkách společností, největším odběratelem je Škoda Auto. Tam pracuje zhruba 2 500 našich lidí.

Kolik půjčení zaměstnance stojí?

Zaměstnavatel nám na konci měsíce nebo po skončení práce potvrdí počet odpracovaných hodin a zaplatí nám sjednanou mzdu zaměstnance, dále sociální a zdravotní pojištění, které jsme odvedli, což představuje zhruba 35 procent mzdy, a ještě naši odměnu, což je od 10 do 20 procent, opět počítáno ze mzdy pracovníka.

Prý si na tento způsob začínají zvykat i malé firmy.

Přesně tak, například naše agenturní zaměstnance využívá majitel jedné malé nástrojárny v Kolíně, kterou provozuje ve své garáži u rodinného domku. Když má více zakázek, potřebuje výpomoc. Nemá ale čas obvolávat brigádníky, a hlavně neví, jak se zpracovávají mzdy, jak má pracovníky přihlásit na úřady a podobně. Pro něj jsou agenturní zaměstnanci ideálním řešením. Podobné důvody má také malá tiskárna v Ústí nad Labem. Dva společníci si vystačí sami. Získali však nedávno velkou zakázku na tisk katalogů, které museli mít zkompletované a vyexpedované během týdne. Poslali jsme jim za pár hodin pět brigádníků, kteří kompletovali archy a skládali hotové brožury na palety.

Jaké pozice běžně obsazujete?

Nejčastěji je poptávka po pracovnících do výroby, především na dělnické pozice. Právě ve výrobě je obrovská fluktuace a firmy by musely mít stále velký tým náborářů, který by sháněl nové lidi, proto je pro ně výhodnější přijmout agenturní zaměstnance. Dále provádíme nábory stovek pracovníků do call center po celé republice. Toto odvětví zaznamenává velký boom. Také obsazujeme různé IT pozice v technologických firmách.

A co řemeslníci?

Je jich dlouhodobě nedostatek a je o ně stabilně velký zájem, zejména o zedníky, klempíře, pokrývače, elektrikáře, instalatéry. V průmyslu je zase obrovský nedostatek nástrojářů, obráběčů, svářečů. Podle statistik chybí v této oblasti až sto tisíc lidí a situace se bude dále zhoršovat.

Jak to?

Firmy si často za to, že nemohou najít zaměstnance, mohou samy. Mají přehnané představy. Chtějí prakticky nesehnatelné kandidáty, kteří musí mít léta praxe, ovládat dva jazyky a ještě k tomu nesmí chtít moc peněz. Rádi by prostě levného supermana. Musíme je přesvědčovat, že je nutné z nároků slevit a více investovat do rozvoje svých talentů.

Na jak dlouho zaměstnance půjčujete?

Nejčastěji na tři měsíce, ale samozřejmě je to možné na kratší i delší dobu.

V současnosti je na trhu práce téměř 600 tisíc nezaměstnaných. Mohou zkusit štěstí u vás?

Ano. Ale chci varovat - uchazeči si myslí, že když nám pošlou životopis, jsme schopni, nebo dokonce povinni jim okamžitě najít práci, takhle to bohužel nefunguje. Ale každopádně to stojí za zkoušku. Nezaměstnaní by měli zkusit všechny možnosti, které vedou k získání práce.

Kde agenturní zaměstnance hledáte? Nebo se hlásí sami?

Inzerujeme volné pracovní pozice, děláme nábory na školách, veletrzích práce. Nejvíce ale pracujeme s osobním doporučením. Vycházíme z toho, že pokud jsou naši pracovníci spokojeni, řeknou to svým přátelům, příbuzným a my máme další kandidáty. A pomáhají nám v tom sociální sítě, které dokážou mezi velký počet lidí velmi rychle roznést informaci, že potřebujeme pracovníky na určité pozice.

Fakta Díky personálním agenturám našlo loni práci 80 tisíc lidí. Koho teď hledají: IT specialisty

Pracovníky call center

Obchodníky

Techniky

Specializované kvalifikované dělníky a řemeslníky

Jaké uchazeče odmítnete?

Zájemcům, o kterých víme, že pro ně nebudeme mít uplatnění, což jsou především zdravotnické profese, to rovnou řekneme, abychom nevzbuzovali falešná očekávání. Snažíme se ale pomoci všem. Když už se někdo nehodí na žádnou pozici, alespoň mu vysvětlíme, co má změnit v životopisu, ve své prezentaci, jak by se měl chovat na pohovoru, řekneme mu, kteří zaměstnavatelé v daném regionu nabírají a podobně. V dobré agentuře dostane každý minimálně dobré rady.

Setkáváte se s tím, že se z agenturního stane časem kmenový zaměstnanec?

Máme nahrubo spočítané, že každý třetí úvazek se do dvou let stane stálým pracovním poměrem.

Existuje něco jako permanentní agenturní zaměstnanec?

Takové případy známe od našich západních sousedů, kde pracovat přes agenturu je součást životního stylu. U nás je to zatím tak, že jsou tu lidé určitý čas a pak jdou dál. Je to dáno i legislativou, že není možné významně využívat flexibilní úvazky. Je třeba si uvědomit, že my máme práva a povinnosti stejná jako každý jiný zaměstnavatel.

Prověřujete si tedy jako jiní zaměstnavatelé uchazeče o práci?

Každý u nás absolvuje vstupní pohovor, ověřujeme si reference a případně uchazeče i testujeme. Takové přijímací řízení trvá maximálně půl hodiny, déle ne, protože další pohovor dotyčný absolvuje na konkrétní pracovní místo.

Jak to v současnosti vypadá na trhu práce? Vaše agentura dělá pravidelné šetření mezi stovkami firem, zda budou v následujícím období nabírat, či propouštět...

Firmy si pořád dávají velký pozor a nevypadá to, že by se nějak významně navyšoval počet volných pozic. Trh stagnuje. Myslím si, že společnosti se teď budou dívat dovnitř a budou sledovat, zda mají správné lidi na správných místech. To znamená, že poptávka po specializovaných odbornících poroste. Vidíme to sami, zaměstnavatelé od nás požadují stále hůře vyhledatelné profily zaměstnanců. Ty nůžky, kdy na jedné straně roste počet nezaměstnaných a na druhé zájem o odborníky, se budou dále rozvírat. Bohužel se tento problém nijak neřeší a je evidentní, že náš vzdělávací systém zaostává za ekonomikou.

To by však měl řešit stát.

Je tu několik pilotních projektů, ale firmám nezbude nic jiného, než aby si řešení nalezly samy. Budou si muset vychovávat zaměstnance už od absolventů nebo už od škol, aby měly náhradu za ty, kteří jim odejdou do důchodu. Stejně tak budou muset přizpůsobit svou personální politiku většímu využití lidí v předdůchodovém a důchodovém věku, protože populace stárne a lidé nad 50 let budou na trhu práce brzy převažovat.