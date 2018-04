Jasnými pokyny předcházím sporům

Zpověď úspěšných lidíFilippo Pinori je generální ředitel společnosti KimberlyClark pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Narodil se v roce 1964 v Itálii. Po skončení vysokoškolských studií pracoval na různých manažerských pozicích ve společnostech jako L’Oréal nebo Kraft Jacobs Suchard. V průběhu své praxe absolvoval řadu specializačních obchodních a manažerských kurzů na prestižních školách v Evropě, USA a Kanadě. Je svobodný, k jeho zálibám patří fotbal a jogging, knihy, hudba a cestování.* Proč jste si vybral práci v České republice?Požádal jsem svého zaměstnavatele, aby mi umožnil pracovat v zemích střední a východní Evropy, protože země tohoto regionu zažívají podle mého názoru nesmírně dynamický vývoj. A já jsem se na něm chtěl podílet.* Je něco, co se vám v Česku líbí?Abych nemluvil banálně, nebudu se zmiňovat o pivu. Miluji českou přírodu a vaše divoké lesy. Samozřejmě mám rád i Prahu a její magickou atmosféru.* Udělal jste někdy ve své kariéře chybu, které litujete?Ano. Že jsem se do vaší země nepřestěhoval už dřív!* O Italech se říká, že jsou horkokrevní, výbušní. Jak řešíte konflikty se zaměstnancem?Nemám moc rád zobecňování. Horkokrevné i chladnokrevné lidi najdete všude. Jde pouze o to, jak to kdo vyjádří. Já osobně nevěřím na konflikty, nýbrž na dialog. Jsou-li pokyny a cíle stanoveny jasně, pak jsou konflikty docela vzácné.* Co je u vás na prvním místě -práce, nebo něco jiného?Neustále se snažím nalézt správnou rovnováhu mezi soukromým a pracovním životem... někdy je to těžké, zvláště jste-li ve stresu.* Myslíte, že rodinu by měl živit muž i žena, nebo hlavně muž?Pevně věřím na rozdělení úloh mezi mužem a ženou.