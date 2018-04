JAVA banking: nová alternativa

V porovnání se starší a rozšířenější službou - GSM bankingem – je Java banking pro svého uživatele pohodlnější a zejména přehlednější. Aplikace v mobilu komunikuje s bankou díky datovému spojení v on-line režimu, a tak je schopna zajišťovat poměrně rychlou odezvu a podávat velmi aktuální informace v poměrně slušném rozsahu. Což mohl být v některých případech problém se starším GSM bankingem.

Lhůta, během níž by měl mobilní operátor doručit SMS zprávu, je až 72 hodin a přestože operátoři ji jen málokdy využívají, může takový případ nastat a vy se požadované informace dozvíte až například po několika hodinách. U fungujícího datového spojení tato prodleva nehrozí. Zároveň se banky pomocí Java bankingu zbavily omezujících 160 znaků jedné SMS, ve které klientovi zodpovídaly jeho dotaz třeba na historii účtu. Javová aplikace Živnobanky umožňuje zjištění obratů na účtu až 90 dní zpětně. To prozatím byla doména pouze internetového bankovnictví.

UPC PŘINÁŠÍ TVRDOU KONKURENCI

pro Telecom: vyděláte na tom? UPC PŘINÁŠÍ TVRDOU KONKURENCI

Problémem u Java bankingu však zpočátku může být nastavení a stažení aplikace, což platí hlavně pro produkt SmartBanka od Živnobanky. V jejím případě musí uživatel nastavit mobilní telefon sám podle návodu, nebo za přispění osobního bankéře. Mobilní banka Komerční banky však nabízí větší komfort v podobě nastavovací SMS zprávy, kterou zasílá přímo pracovník infolinky na mobilní telefon. Je ale nutné sdělit mu typ telefonu, který má aktivované datové přenosy na SIM kartě, podporuje technologii Java, má dostatek volné paměti pro stažení aplikace a displej s předepsaným rozlišením.

Cena Smartbanky od Živnobanky 30 Kč měsíčně, jako součást balíčku Osobní menu (Standard, Forte, Grand, konto Economy) 0 Kč Cena Mobilní banky od KB 15 Kč měsíčně + poplatek za vedení Expresní linky 55 Kč a poplatek za vedení běžného účtu nebo 59 Kč za balíček Perfekt konto

Rozsah služeb, který JAVA bankingové aplikace v podání Komerční a Živnostenské banky nabízí, je bohatý zejména na pasivní informace, kde rozhodně snese srovnání s internet bankingem. Do nabídky patří pasivní i aktivní operace od zůstatků a historie účtů, přes příkazy k úhradě, správu trvalých příkazů, konverze mezi účty, dobíjení předplacených karet mobilních operátorů, zjišťování kurzů měn až po blokace operací platební karty.

Příkaz k úhradě v rámci banky (do jiné) - Živnobanka 0/2 Kč (0/6 Kč)* Příkaz k úhradě v rámci banky (do jiné) - KB 3 (5) Kč

Pozn.: * bez poplatku v rámci balíčků Osobní menu / cena u běžného korunového účtu nebo u konta Economy

Zabezpečení aplikace je podobné jako u dalších kanálů přímého bankovnictví – u Mobilní banky KB je přihlašovaní podobné u telefonního bankovnictví Komerční banky. Tu ostatně musíte mít aktivovanou, jestliže chcete její Java banking používat. Mobilní banka po prvním přhlášení a vygenerování dvojice klíčů požaduje po uživateli identifikační heslo a dva náhodné znaky PINu a hesla. U Živnobanky vám k přihlášení bude sloužit nejen přihlašovací jméno a heslo, ale aktivní operace – příkazy k úhradě – je nutné potvrdit jednorázovým heslem TAN, které musí mít uživatel vždy u sebe.

Služby Smartbanky od Živnobanky Zůstatky, pohyby na účtu, příkaz k úhradě CZK i cizí měna, správa trvalých příkazů (zadání, zrušení), zřízení a ukončení TV vkladu (jednorázový, opakovaný), nastavení potvrzení plateb (SMS/e-mail/fax), konverze mezi účty, dobíjení předplacených karet,kurzy měn, nastavení objednávek pro automatické zasílání informací (např. pohyby, zůstatky, KL, kartové transakce) - dle typu e-mailem, faxem nebo SMS Služby Mobilní banky od KB Aktuální zůstatky, historie účtu, příkaz k úhradě CZK, vytvoření šablony, blokace operací platební karty, zbývající limit pro operace, výběr účtu, výběr subjektu (pro rozlišení přístupu)

Ceny obou služeb se pohybují podobně jako u internetového bankovnictví – 3 až 6 korun za platební příkaz. Na co však nelze zapomenout jsou poplatky, které zaplatíte mobilnímu operátorovi za datové přenosy. Jejich výše je závislá na tarifním programu operátora. Rozhodně je také zajímavé, že každá banka má jinak zpoplatněnou přímo danou službu. U Komerční banky si zájemce musí zaplatit i telefonní bankovnictví, aby Mobilní banku mohl využívat. To znamená minimálně 59 korun za Perfekt konto s Expresní linkou plus 15 korun za vedení Mobilní banky, celkem tedy 74 Kč. U Živnobanky lze SmartBanku využívat za měsíční poplatek 30 korun k běžnému účtu nebo v rámci paušálu některého z balíčků Osobní menu či v rámci Konta Ekonomy za 55 korun měsíčně.

Při porovnání obou produktů najdeme slabiny jak u jednoho, tak u druhého. Dle našeho subjektivního hodnocení lze říci, že po překonání počátečních problémů s nastavením je užívání SmartBanky cenově rozhodně příznivější než Mobilní banka KB. Funkce pak jsou na velmi podobné úrovni. Zabezpečení je uživatelsky pohodlnější pro uživatele KB, protože se nemusí starat o papírek s jednorázovými hesly TAN, aby mohl zadat příkaz k úhradě.