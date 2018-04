Jde vám z nabídek pojišťoven hlava kolem?

Nejste sami. Pokud vlastníte vozidlo, asi víte, že musíte mít povinné ručení. Chápete zřejmě i princip havarijní pojistky či pojištění domácnosti nebo domu. A naučili jste se, že při cestě do zahraničí je dobré uzavřít cestovní pojištění. Ale co ty ostatní - úrazové, rizikové, životní kapitálové a investiční, důchodové, nemocenské a kdovíjaké ještě, které vychvalují pojišťovací poradci. Co skrývají a vyplatí se vůbec?