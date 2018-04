Jdete na konkurz? Dbejte na jiskru v oku!

To však neznamená být nevýrazný a průměrný. "Důležité je, aby měl uchazeč jiskru v oku. Neexistuje pro to žádná přesná definice. Opisem by se to dalo vyjádřit jako osobní šarm," říká Vratislav Kalenda ze společnosti ImageLab. Na někoho to může působit až děsivě, ale personalista si často svůj úsudek vytvoří už během prvních dvou sekund.



Čím a jak působíme?



Podle Vratislava Kalendy z celkového projevu člověka na toho druhého nejvíc zapůsobí gestikulace, mimika, oblečení, a to zhruba ze 60 procent. Nejvyšší šance na přijetí tak mají ti, kteří se nejvíce přiblíží vzhledem a vystupováním firemní kultuře společnosti, v níž chtějí pracovat. Zatímco u kreativního grafika není náušnice v uchu u pohovoru prohřeškem, u manažera je taková ozdoba nepřijatelná. Není tedy od věci se proto ve firmě zastavit třeba o den dříve a podívat se aspoň z recepce na lidi procházející se po chodbách.

"Zvláště mladé dívky ve snaze připoutat na sebe pozornost zvolí kolikrát nevhodné vyzývavé oblečení. Výběrová komise se sice usměje, ale přednost dává umírněnějším žadatelkám," říká Iveta Sigmundová z brněnské personální agentury A Profes. Tempo řeči a výška hlasu (hlubší hlas působí seriózněji než pisklavý) ovlivňuje výsledný dojem z více než 30 procent, význam slov je důležitý ze 7 procent.

Personálních a poradenských firem, které by "člověku z ulice" poradily, jak zvládnout konkurz, je jako šafránu. Na takové vzdělání má totiž málokdo ­ jedna hodina stojí i tři tisíce korun. Dlouhodobě nezaměstnaní mohou spoléhat na radu specialisty z úřadu práce, ostatní si musí poradit jinak a spoléhat na svůj vnitřní hlas.



Na konkurzu by člověk měl zůstat sám sebou. Vyslání jakýchkoli klamných signálů se může vrátit jako bumerang. "Dělal jsem konkurz na místo, kde se automaticky počítalo s tím, že umíme anglicky. Byl jsem začátečník, přesto, když se mě zeptali, jestli mluvím anglicky, odpověděl jsem suverénně naučenou frází," vypráví obchodní zástupce Petr Koukal.

"Učil jsem se pak anglicky o sto šest, jenže už za týden mě v nové práci zaskočil anglický telefonát. Znervózněl jsem a nerozuměl ani slovo. Naštěstí mě z toho vytáhl kolega, který o mém průšvihu za pár piv pomlčel," usmívá se Petr Koukal. Málokterý uchazeč o místo si uvědomuje, že nemusí nutně zakrývat své slabé stránky ­ pokud ovšem dokáže zdůvodnit, čím pozitivním je nahradí. Není na škodu doložit konkrétními případy schopnost a ochotu učit se stále novým věcem.



Dělat ramena se nevyplácí



Nebezpečné pro žadatele je dávat během pohovoru najevo, jak moc je nad věcí. Zvlášť pokud dorazil na smluvenou schůzku pozdě. "Mnoho uchazečů se s námi nesobecky v průběhu pohovoru podělí o melodii na svém mobilu, a pokud jim telefonát připadá důležitý, poklábosí, nevynechá intimity," popisuje s nádechem ironie praxi personalistka Jana Horáková ze společnosti Perspektiva. Upozorňuje tak na fakt, že i personalisté jsou lidé, k nimž je potřeba chovat se v mezích slušnosti.Je-li personalistkou žena, což je ve většině případů, a uchazeč je muž, měl by jí například přidržet dveře.

Pokud je vyzván k posazení, učiní tak až po ní. Slušností také je zdržet se negativních komentářů na adresu bývalého zaměstnavatele, či dokonce líčit, jak jsme ho někdy "přelstili". Je to signál pro budoucího šéfa, že se takhle bude nový pracovník chovat i k němu. A jedna dobrá rada na závěr: pokud uchazeč o místo opouští dosavadní firmu v hněvu, měl by si přesto zachovat navenek korektnost a rozejít se s ní v dobrém. Nikdo nikdy neví, kdo se na něj pak bude později v téže firmě vyptávat.